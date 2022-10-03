Y serisine bir akıllı telefon daha ekleyen Vivo, Y52 5G'yi yakın bir zamanda piysaya sürdü. Geçen yılki modelin yenilenmiş versiyonu olan Y52 (2022), üçlü arka kamera kurulumuyla ve iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüldü.

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İşte Vivo Y52 5G'nin teknik özellikleri ve fiyatı:

MediaTek Dimensity 700 SoC'den güç alan Vivo Y52 5G, 6,58 inç Full HD+, IPS LCD ekran paneliyle tanıtıldı. Ön tarafta 8 MP selfie kamerasına sahip telefon, 5000 mAh pil ve 18W hızlı şarjı desteğiyle gelmekte. Ayrıca 48MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro sensör içeren üçlü arka kamera kurulumuna sahip telefon, Android 12 tabanlı FunTouch OS 12 işlemcisiyle kutudan çıkmakta.

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.58 inç FHD+ LCD

6.58 inç FHD+ LCD Boyut: 163.95 × 75.30 × 8.50 mm, 193 gram

163.95 × 75.30 × 8.50 mm, 193 gram İşlemci: MediaTek Dimensity 700 SoC

MediaTek Dimensity 700 SoC Hafıza: 128 GB

128 GB RAM: 4GB

4GB Arka kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP + 2 MP Ön kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh, 18W hızlı şarj desteği

5.000 mAh, 18W hızlı şarj desteği Bağlantı: Çift SIM, 5G, WiFi, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Glonass, Galileo ve Beidou

Çift SIM, 5G, WiFi, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Glonass, Galileo ve Beidou Renk seçenekleri: Gece Siyahı ve Buzul Mavisi

Gece Siyahı ve Buzul Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen Vivo Y52 5G, yaklaşık 250 dolar fiyat etiketine sahip.

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Vivo Y52 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı