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    Vivo Y52 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    MediaTek Dimensity 700 SoC'den güç alan Vivo Y52 5G (2022), yakın bir zamanda iki farklı renk seçeneğiyle tanıtıldı. İşte 5000 mAh bataryaya sahip telefonun detayları:
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    Vivo Y52 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Y serisine bir akıllı telefon daha ekleyen Vivo, Y52 5G'yi yakın bir zamanda piysaya sürdü. Geçen yılki modelin yenilenmiş versiyonu olan Y52 (2022), üçlü arka kamera kurulumuyla ve iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüldü.

    İşte Vivo Y52 5G'nin teknik özellikleri ve fiyatı:

    MediaTek Dimensity 700 SoC'den güç alan Vivo Y52 5G6,58 inç Full HD+, IPS LCD ekran paneliyle tanıtıldı. Ön tarafta 8 MP selfie kamerasına sahip telefon, 5000 mAh pil ve 18W hızlı şarjı desteğiyle gelmekte. Ayrıca 48MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro sensör içeren üçlü arka kamera kurulumuna sahip telefon, Android 12 tabanlı FunTouch OS 12 işlemcisiyle kutudan çıkmakta.

    Vivo Y52 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.58 inç FHD+ LCD
    • Boyut: 163.95 × 75.30 × 8.50 mm, 193 gram
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 700 SoC
    • Hafıza: 128 GB
    • RAM: 4GB
    • Arka kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP
    • Ön kamera: 8 MP
    • Batarya: 5.000 mAh, 18W hızlı şarj desteği
    • Bağlantı:  Çift SIM, 5G, WiFi, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Glonass, Galileo ve Beidou
    • Renk seçenekleri: Gece Siyahı ve Buzul Mavisi

    Gece Siyahı ve Buzul Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen Vivo Y52 5G, yaklaşık 250 dolar fiyat etiketine sahip.

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