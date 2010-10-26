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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VLC Player, iPad'den sonra iPhone ve iPod Touch'ları da destekliyor

8 yıl
24,6b
1
34
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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VLC Player, iPad'den sonra iPhone ve iPod Touch'ları da destekliyor
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Bundan yaklaşık bir ay önce bilgisayar kullanıcıları arasında çok popüler olan VLC Player'ın iPad uyumlu versiyonunu AppStore üzerinden kullanıcılara sunan Applidium, sonunda bekleneni gerçekleştirdi ve uygulamanın yeni versiyonuyla birlikte diğer iOS'li cihazlara da destek vermeye başladı.

Son versiyonla birlikte önceki versiyona göre daha hızlı kod çözümlemesi yapabilen VLC Player; iPad'in yanı sıra artık iPhone 3Gs, iPhone 4 ile 3. ve 4.Nesil iPod'larda da çalışabilirken; diğer uygulamalardaki RTSP ve MMS yayınları gibi eklentileri de açabiliyor.

Kullanıcıların ücretsiz olarak yükleyebilecekleri VLC Player'ın AppStore'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

VLC Player, iPad'den sonra iPhone ve iPod Touch'ları da destekliyor
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bodrum 4 yıl
bana iyi bir video oynatıcı lazım
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bodrum 4 yıl
evet ya ücretsiz doğru düzgün bir video oynatıcı yokmu?
1 Yanıt Yanıtla
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siyahbeyazov 4 yıl bodrum
bodrum
evet ya ücretsiz doğru düzgün bir video oynatıcı yokmu?

vlc nin yerini hicbir player tutamaz yanindanda gecmez bnm gozumde hic ugrasmam daha iyi ios yetetince baydi beni ,hayir internetten z3 siparisi verdim yarin 10. gun olacak hala gelmedi kargoya bile vermemisler cildirmak uzereyim :) ( ne alaka dimi )
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siyahbeyazov 4 yıl
vlc yeniden appstore de yok ! bu ne ya !
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DH Misafiri 5 yıl
Merhaba arkadaşlar ben iPhone 5 kullanıyorm VLC programını indirdim bilgisayardan ders videolarını atıyorm ama ses yok ne yapabilirim bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ? Bide bilgisayardan attığımız videoları arka plandan türütebilecek bi video programı var mı acaba ... Teşekkürler
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FrioVentus 8 yıl
ses ve video birbirine uymuyor diyorlar, o yüzden oplayer kullanın derim
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CENTAURO 8 yıl
Beceremedim. videoları nasıl itunes'a atacağız? kabul etmiyor ki kendi formatı haricindeki videoları:(
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mcff 8 yıl
haber için teşekkürler...
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siyahbeyazov 8 yıl
super haber bunu bekliodum bnde eyw..
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