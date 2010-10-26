VLC Player, iPad'den sonra iPhone ve iPod Touch'ları da destekliyor

Bundan yaklaşık bir ay önce bilgisayar kullanıcıları arasında çok popüler olan VLC Player'ın iPad uyumlu versiyonunu AppStore üzerinden kullanıcılara sunan Applidium, sonunda bekleneni gerçekleştirdi ve uygulamanın yeni versiyonuyla birlikte diğer iOS'li cihazlara da destek vermeye başladı.

Son versiyonla birlikte önceki versiyona göre daha hızlı kod çözümlemesi yapabilen VLC Player; iPad'in yanı sıra artık iPhone 3Gs, iPhone 4 ile 3. ve 4.Nesil iPod'larda da çalışabilirken; diğer uygulamalardaki RTSP ve MMS yayınları gibi eklentileri de açabiliyor.

Kullanıcıların ücretsiz olarak yükleyebilecekleri VLC Player'ın AppStore'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.