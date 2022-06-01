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    Vodafone TV kapandı!

    Vodafone'un TV platformu Vodafone TV, bugün yayın hayatını sonlandırdığını açıkladı. Vodafone TV müşterilerine BluTV kampanyası sunuluyor.                        
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    Vodafone TV kapandı!
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    Vodafone Türkiye’nin 2011 yılında hizmete aldığı TV platformu Vodafone TV bugün kapandı. Vodafone, müşterilerine uygulama üzerinden, webden ve IP TV üzerinden TV hizmeti sunuyordu.

    Vodafone TV'nin Süper paketi aylık 11,90 TL, Full paketi ise aylık 18,90 TL abonelik ücretine sahipti. Tarifelerin büyük çoğunluğunda ücretsiz olarak Vodafone TV servisi yer alıyordu.

    Vodafone TV’nin kapanması hakkında kullanıcılara bilgilendirme SMS’i gönderildi. Kullanıcıların BluTV’yi 6 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabileceği ifade edildi. Vodafone Yanımda’ya girerek 6 ay ücretsiz BluTV ve indirimli BluTV kampanyalarından faydalanabilirsiniz. Vodafone, platformun neden kapandığı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

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    daysleeperxp 15 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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