Haziran 2022'de Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu

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Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2022 Haziran ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

The Mandalorian'ın 3. sezonu Şubat 2023'te geliyor 1 gün önce eklendi

Netflix Haziran 2022 Takviminde Dikkat Çekenler

Netflix'in yeni yerli dizisi Kuş Uçuşu, 3 Haziran'da Netflix'te.

Adam Sandler'ın başrolünde olduğu Amerikan spor draması Hustle, 8 Haziran'da Netflix'te.

Peaky Blinders 'ın final sezonu olan altıncı sezonu 10 Haziran'da Netflix'te.

'ın final sezonu olan altıncı sezonu Netflix'in yeni yerli filmi Aşkın Kıyameti, 20 Haziran'da Netflix'te.

Popüler Netflix dizisi The Umbrella Academy'nin 3. sezonu 22 Haziran'da Netflix'te.

La casa de Papel'in Kore uyarlaması La casa de Papel Kore 24 Haziran'da Netflix'te.

Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek. Bu ay eklenecek tüm özel yapımların videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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