Haziran 2022'de Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu

Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2022 Haziran ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.
Netflix Haziran 2022 Takviminde Dikkat Çekenler
- Netflix'in yeni yerli dizisi Kuş Uçuşu, 3 Haziran'da Netflix'te.
- Adam Sandler'ın başrolünde olduğu Amerikan spor draması Hustle, 8 Haziran'da Netflix'te.
- Peaky Blinders'ın final sezonu olan altıncı sezonu 10 Haziran'da Netflix'te.
- Netflix'in yeni yerli filmi Aşkın Kıyameti, 20 Haziran'da Netflix'te.
- Popüler Netflix dizisi The Umbrella Academy'nin 3. sezonu 22 Haziran'da Netflix'te.
- La casa de Papel'in Kore uyarlaması La casa de Papel Kore 24 Haziran'da Netflix'te.
Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek. Bu ay eklenecek tüm özel yapımların videosunu aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
TR’de yasak US Google’dan gir
Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.