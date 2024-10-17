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    PS Store'da "Cadılar Bayramı" indirimleri başladı: Yüzde 90’a varan indirim

    Playstation Store'da "Cadılar Bayramı" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 90'a varan fırsatlar için son tarih 2 Kasım 2024. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...
    PS Store'da 'Cadılar Bayramı' indirimleri başladı: İşte oyunlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "Cadılar Bayramı" İndirimleri başladı. Resident Evil serisinden Fallout'a ve Lies of P'ye kadar çok sayıda oyuna indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PlayStation Store "Cadılar Bayramı" İndirimleri başladı

    PlayStation Store'da "Cadılar Bayramı" indirimleri 2 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda The Callisto Protocol 2.249 TL'den 562,25 TL'ye, Darksiders III Blades & Whip Edition 2.799 TL'den 419 TL'ye, Dying Light 2 Stay Human ise 2.099 TL'den 262,25 TL'ye düştü. Ayrıca Resident Evil 3, 4, 5, 6 ve 7 özelinde de %75'e kadar indirim sunuluyor.

    PlayStation Store’da başlayan "Cadılar Bayramı" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca Sonbahar Tasarrufları İndirimleri de halen devam ediyor ve birçok yapımda yüzde 90'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    PlayStation Store "Cadılar Bayramı" İndirimleri
    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Kingdom Come: Deliverance 1.049 TL 104,90 TL %90
    The Callisto Protocol 2.249 TL 562,25 TL %75
    Little Nightmares I-II (PS4, PS5) 1,749 TL 524,70 TL %70
    Ghostwire: Tokyo (PS5) 609 TL 152,25 TL %75
    Dead Space Digital Deluxe Edition (PS5) 3,300 TL 1,155 TL %65
    Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr - Prophecy 699 TL 69,90 TL %90
    The Quarry 2.799 TL 363,87 TL %87
    Lies of P 1.949 TL 1.169,40 TL %40
    Dying Light 529 TL 79,35 TL %85
    Dying Light 2 Stay Human 2.099 TL 839,60 TL %60
    Resident Evil 3 1.049 TL 262,25 TL %75
    Resident Evil 4 1.399 TL 699,50 TL %50
    Resident Evil 5 699 TL 174,75 TL %75
    Resident Evil 6 699 TL 174,75 TL %75
    Resident Evil 7 Biohazard 699 TL 279,60 TL %60
    Metro Exodus Gold Edition 1.399 TL 209,85 TL %85
    Fallout 4: Game of the Year Edition 999 TL 249,75 TL %75
    Fallout 76 1.199 TL 299,75 TL %75
    RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition 2.499 TL 1.249,50 TL %50
    Darksiders III Blades & Whip Edition 2.799 TL 419,85 TL %85
    Wolfenstein II: The New Colossus 229 TL 34,35 TL %85
    DOOM Eternal Standard Edition 469,99 TL 117,49 TL %75
    Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition 2.999 TL 1.739,42 TL %42
    Devil May Cry 5 Special Edition 1.399 TL 559,60 TL %60
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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