PS Store'da "Cadılar Bayramı" indirimleri başladı: Yüzde 90’a varan indirim

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Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "Cadılar Bayramı" İndirimleri başladı. Resident Evil serisinden Fallout'a ve Lies of P'ye kadar çok sayıda oyuna indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PlayStation Store "Cadılar Bayramı" İndirimleri başladı

PlayStation Store'da "Cadılar Bayramı" indirimleri 2 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda The Callisto Protocol 2.249 TL'den 562,25 TL'ye, Darksiders III Blades & Whip Edition 2.799 TL'den 419 TL'ye, Dying Light 2 Stay Human ise 2.099 TL'den 262,25 TL'ye düştü. Ayrıca Resident Evil 3, 4, 5, 6 ve 7 özelinde de %75'e kadar indirim sunuluyor.

PlayStation Store'da "Sonbahar Tasarrufları" indirimleri başladı 5 gün önce eklendi

PlayStation Store’da başlayan "Cadılar Bayramı" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca Sonbahar Tasarrufları İndirimleri de halen devam ediyor ve birçok yapımda yüzde 90'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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PS Store'da "Cadılar Bayramı" indirimleri başladı: İşte oyunlar