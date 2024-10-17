PS Store'da "Cadılar Bayramı" indirimleri başladı: Yüzde 90’a varan indirim

- PlayStation Store "Cadılar Bayramı" İndirimleri başladı
- PlayStation Store "Cadılar Bayramı" İndirimleri
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PlayStation Store "Cadılar Bayramı" İndirimleri başladı
PlayStation Store'da "Cadılar Bayramı" indirimleri 2 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda The Callisto Protocol 2.249 TL'den 562,25 TL'ye, Darksiders III Blades & Whip Edition 2.799 TL'den 419 TL'ye, Dying Light 2 Stay Human ise 2.099 TL'den 262,25 TL'ye düştü. Ayrıca Resident Evil 3, 4, 5, 6 ve 7 özelinde de %75'e kadar indirim sunuluyor.
PlayStation Store’da başlayan "Cadılar Bayramı" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca Sonbahar Tasarrufları İndirimleri de halen devam ediyor ve birçok yapımda yüzde 90'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Kingdom Come: Deliverance
|1.049 TL
|104,90 TL
|%90
|The Callisto Protocol
|2.249 TL
|562,25 TL
|%75
|Little Nightmares I-II (PS4, PS5)
|1,749 TL
|524,70 TL
|%70
|Ghostwire: Tokyo (PS5)
|609 TL
|152,25 TL
|%75
|Dead Space Digital Deluxe Edition (PS5)
|3,300 TL
|1,155 TL
|%65
|Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr - Prophecy
|699 TL
|69,90 TL
|%90
|The Quarry
|2.799 TL
|363,87 TL
|%87
|Lies of P
|1.949 TL
|1.169,40 TL
|%40
|Dying Light
|529 TL
|79,35 TL
|%85
|Dying Light 2 Stay Human
|2.099 TL
|839,60 TL
|%60
|Resident Evil 3
|1.049 TL
|262,25 TL
|%75
|Resident Evil 4
|1.399 TL
|699,50 TL
|%50
|Resident Evil 5
|699 TL
|174,75 TL
|%75
|Resident Evil 6
|699 TL
|174,75 TL
|%75
|Resident Evil 7 Biohazard
|699 TL
|279,60 TL
|%60
|Metro Exodus Gold Edition
|1.399 TL
|209,85 TL
|%85
|Fallout 4: Game of the Year Edition
|999 TL
|249,75 TL
|%75
|Fallout 76
|1.199 TL
|299,75 TL
|%75
|RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition
|2.499 TL
|1.249,50 TL
|%50
|Darksiders III Blades & Whip Edition
|2.799 TL
|419,85 TL
|%85
|Wolfenstein II: The New Colossus
|229 TL
|34,35 TL
|%85
|DOOM Eternal Standard Edition
|469,99 TL
|117,49 TL
|%75
|Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition
|2.999 TL
|1.739,42 TL
|%42
|Devil May Cry 5 Special Edition
|1.399 TL
|559,60 TL
|%60
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.