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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volvo ikinci elektrikli otomobilini çıkarmaya hazırlanıyor

    Volvo CEO'su Hakan Samuelsson ikinci elektrikli otomobillerini önümüzdeki yıl Mart ayında tanıtacaklarını açıkladı. Yeni model XC40 Recharge ve Polestar 2 ile aynı platformu paylaşacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Volvo ikinci elektrikli otomobilini çıkarmaya hazırlanıyor
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    Diğer otomobil üreticileri gibi Volvo da elektrikli model yelpazesini genişletme hazırlıkları yapıyor. XC40 Recharge bile henüz yeni sahneye çıkmışken Volvo ikinci elektrikli otomobili üzerinde çalıştığını açıkladı.

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    İsveçli marka yeni tamamen elektrikli aracı hakkında çok fazla detay açıklamasa da Automotive News Europe internet sitesin haberine göre araç XC40 Recharge ve Polestar 2 ile aynı CMA (Compact Modular Architecture) platformunu paylaşacak.

    Volvo ikinci elektrikli otomobilini çıkarmaya hazırlanıyor
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    XC40'tan daha modern görünecek

    Yeni modelin giriş seviyesi bir elektrikli otomobil olacağı konusunda bazı spekülasyonlar vardı ancak şirket CEO'su Hakan Samuelsson bu söylentileri yalanladı. Deneyimli yönetici "Volvo'nun kârlı olabilmesi için daha yüksek fiyatlara, daha fazla premium otomobil segmentine odaklanmamız gerekiyor" dedi.

    Samuelsson kendisine yöneltilen bir soru üzerine aracın XC40'tan "daha modern" görüneceğini söyledi. Volvo'nun tamamen elektrikli ikinci otomobili hakkında şu an için bildiklerimiz bununla sınırlı. Tüm detayları öğrenebilmemiz için 2021'in Mart ayını beklememiz gerekecek.



    https://www.autonews.com/automakers-suppliers/volvo-preps-second-ev-launch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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