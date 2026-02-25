Giriş
    Volvo, 40 bin elektrikli EX30’u geri çağırıyor: Türkiye etkilenecek mi?

    Volvo, bataryanın aşırı ısınma riski nedeniyle 40 binden fazla EX30 elektrikli SUV’u geri çağırıyor. Yüksek voltaj modülleri ücretsiz değiştirilecekken şarj seviyesinin yüzde 70’i geçmemesi önerildi.

    Volvo, 40 bin elektrikli EX30’u geri çağırıyor Tam Boyutta Gör
    İsveçli otomobil üreticisi Volvo, elektrikli EX30 modeli için küresel çapta geniş kapsamlı bir geri çağırma kararı aldı. Şirket, yüksek voltajlı batarya paketlerinde aşırı ısınma ve yangın riski bulunduğunu belirterek 40 binden fazla aracı çağıracağını duyurdu.

    Bataryada ısınma tehlikesi

    Reuters’in haberine göre geri çağırma, EX30 Tek Motorlu Uzun Menzil ve EX30 Çift Motorlu Performans modellerini kapsıyor. Toplamda 40.323 araçta belirli yüksek voltaj hücrelerinin kullanıldığı batarya modüllerinin değiştirileceği açıklandı. Volvo, söz konusu araç sahipleriyle iletişime geçildiğini ve izlenecek adımların kendilerine bildirildiğini belirtti.

    Sorunun kaynağı olan batarya hücreleri, Geely destekli bir ortak girişim olan Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co. tarafından üretildi. Volvo, tedarikçinin teknik problemi giderdiğini ve yeni batarya hücrelerinin temin edileceğini ifade etti.

    Volvo, etkilenen araçlardaki batarya modüllerinin ücretsiz olarak değiştirileceğini duyurdu. Ancak değişim süreci tamamlanana kadar araç sahiplerinden şarj seviyesini en fazla yüzde 70 ile sınırlandırmaları istendi. Şirket, bu önlemin yangın riskini ortadan kaldırdığını vurguladı. Analist hesaplamalarına göre, yalnızca yeni batarya modüllerinin maliyeti yaklaşık 195 milyon dolar seviyesine ulaşabilir. Bu tahmine lojistik ve işçilik giderleri dahil değil.

    Türkiye’deki araçlar etkilenecek mi?

    Volvo EX30 araçlardaki sorun aslında yılın başında ortaya çıkmış ve o dönemde şirket, batarya yangını riskini azaltmak için araçların yüzde 70’in üzerine şarj edilmemesini tavsiye etmişti.

    Volvo Car Turkey ise yaptığı açıklamada “Türkiye'de satışa sunulan ve bugüne kadar satışı gerçekleştirilen tüm EX30 modellerimiz bahsi geçen geri çağırma kapsamında yer almıyor. Dolayısıyla Türkiye pazarındaki EX30 kullanıcılarını etkileyen bir durum söz konusu değil.” ifadelerini kullanmıştı. Halihazırda Volvo’nun sitesinde Türkiye özelinde bir geri çağırma listelemesi mevcut değil. Ayrıca bu sayfa üzerinden şasi numarası ile geri çağırmayı sorgulamak mümkün.

