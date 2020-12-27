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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yapılan çalışmaları paylaştı

    27 Aralık 2019'da SUV ve Sedan olmak üzere iki farklı yerli otomobil prototipiyle karşımıza çıkan TOGG, aradan geçen 1 yıllık süreçte tamamlanan çalışmaları ve gelinen aşamayı paylaştı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yapılan çalışmaları paylaştı
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    Yerli otomobil markamız TOGG'un C-SUV ve Sedan modellere ait prototipler üzerindeki örtüyü kaldırmasının üzerinden tam 1 yıl geçti. TOGG da bu kapsamda yerli otomobilde bu 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaştı.

    Yerli otomobilin hayati organlarından biri olan batarya için Farasis ile iş birliği yapıldığını ve batarya modülünün Türkiye'de üretilmesi için çalışmalara başlandığını zaten biliyorduk. Bugün yapılan açıklamada yerli otomobilin altyapısını oluşturacak doğuştan elektrikli platformun hangi aşamada olduğuyla ilgili bilgi paylaşımı da yapıldı. TOGG, bu konuyla ilgili maddeleri şöyle sıraladı:

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    • Teknik özellikler ve donanım listesi tamamlandı
    • Elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organları tasarımı tamamlandı
    • Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlandı
    • Sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu
    • İleri sürücü destek sistemleri ve Bağlantılılık mimarisi oluşturuldu

    TOGG'un paylaşımında yerli otomobille ilgili stil tasarımı konusunda yapılan çalışmalardan da bahsedildi. Bu kapsamda tasarım ve mühendislik entegrasyonunun yüzde 90 oranında tamamlandığı, iç ve dış renk kombinasyonları ile desen ve malzeme seçimlerinin tamamlandığı, C-SUV modeli için 32 ülkede tasarım tescili alındığı ifade edildi. Ayrıca TOGG Bilişim Vadisi ofisinde tasarım stüdyosu kurulmaya başlandığı belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "Trafik cezalarında düzenleme: Tutanaklar e-posta adresine gönderilecek"

    Peki 18 Temmuz 2020 tarihinde inşaatına başlanan TOGG fabrikası ne aşamada? Yapılan açıklamada, aradan geçen süreçte zemin güçlendirme kolonu üretiminde 24.400 adede ulaşıldığı belirtildi. Enerji, Boya, Gövde Binaları zemin güçlendirmesi tamamlandı ve beton dökümüne başlandı. Ayrıca üretim hatları için makine teçhizat alımına da başlandı.

    Türkiye'nin Otomobili projesi kapsamında üretilecek ilk model yüzde 100 elektrikli bir C-SUV olacak. Söz konusu modelin 2022'nin sonlarına doğru banttan inmesi planlanıyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin piyasaya sürüleceği dönemde iç pazarda daha çok içten yanmalı muadilleriyle rekabet edeceği için fiyatının da buna göre belirleneceğinin altını çizdi.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AstRaso (A T) 39 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Eminim konu altında bok atacakların hepsi aşağıdaki görseldeki çalışanlardandır. TR'nin en iyi otomobil firmalarında yıllarca mühendislik deneyimi kazanmadan klavye başında sallamak başka türlü mantıksız geliyor çünkü.
    Size kopya olsun 2 yerden sallayabilirsiniz:
    1) Onların hepsi yandaş aktrol
    2) Bizim çalışanlar olmasa aktroller bi b*k yapamaz o sebeple araç sizin değil bizim.
    Sadece başa kızgınsınız diye tüm olanları görmezden gelmeyin. Bu çalışanların hakkını yiyorsunuz. Öfkenizi tüm firmaya yönlendirmeniz doğru değil.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Edit: Görsele Linkedin'den ulaşabilirsiniz. Ben sadece konuya atarken sansürledim.
    Eminim konu altında bok atacakların hepsi aşağıdaki görseldeki çalışanlardandır. TR'nin en iyi otomobil firmalarında yıllarca mühendislik deneyimi kazanmadan kl...
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    Yanıtla +15
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Benim bu yalanlara karnım togg.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Guest Account (misafir hesap) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    300-350 euro maaşla çalışan adam togg geliyor diye seviniyor. senin neyine 30-40 bin euroluk araba türko...

    bu da diğer çoğu proje gibi patlar. askeri üründe tek müşteri kendileri olduğu için yerli milli falan diye uyutuyorlar ama bunda yemez. çünkü müşterisi olmaz.
    300-350 euro maaşla çalışan adam togg geliyor diye seviniyor. senin neyine 30-40 bin euroluk araba türko... [resim] bu da diğer çoğu proje gibi patlar...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheJudgé 22 sn. ( Mesaj Silindi )
    Araç çıksa bile yaygınlaşması bi 10 sene sürer o süre içinde uygun fiyat ve vergide ciddi indirim yapmazlarsa elde patlar .
    Hindistanın modellerine çinin modellerine bakarsan uygun fiyatlılardı , kendi halkı alabiliyordu , ama ben en iyisini yapıcam diye uğraşıp sonra da bu en iyisi yow diyip kat be kat pahalısına satıp üstüne de vergi koyarlarsa , piyasa zaten rakip kaynıyor tutunamaz .
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    Opus Diabolicum (Out of Nothing ) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    2022'de banttan inecek varsayalım. Şarj istasyonu ağları hakkında bir çalışma, geliştirme yok sanırım. Çünkü elektrikli araç üretmek kadar sağlam bir alt yapı ile oluşturulmuş şarj istasyonu ağı gerekiyor. Bu da en az 5 seneyi alabilecek kadar büyük bir iş. Yani, karnımız togg. Sıradaki seçim vaadi ne acaba?
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    Angmarr_Ortadünya 3 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tam donanımlı versiyonu için 175.000 TL para ayırdım. Sonuçta yerli ve milli olacak. Fiyatı 175.000' i geçmemeli.
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    th9 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    bu kadar konuşup fiyatı düşük tutmazlarsa yılın balonu olur
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    WB 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Diger her yeni ve guzel seyde oldugu gibi istemezukculeri bagirta aglata cikaracaklar bunu da
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    oray (Oray G) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    TOGG'un başarılar diliyorum. Fakat yollarda son kullanıcılarda TOGG görene kadar sadece başarı dilemekten öteye gidemem. gördüğüm zaman övgülerimi bilahare ileteceğim. Çünkü vakti zamanında neler yapıyordu neler yapıldı gördük...
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    fhrstw 24 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    “yerli otomobilin piyasaya sürüleceği dönemde iç pazarda daha çok içten yanmalı muadilleriyle rekabet edeceği için fiyatının da buna göre belirleneceğinin altını çizdi.”

    Yani ucuz olmayacak asgari ücretli 30-40 milyon aile toggu unutsun istese de alamaz :) tabi bence en az 50-60 milyon insan bu arabayı kesinlikle alamaz ama iyimser konuştum. :)
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    Source (Barış ) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Heyecanlıyız umarım bir aksama olmadan planlanan şekilde çıkışı gerçekleşir
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    Guest Account (misafir hesap) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    300-350 euro maaşla çalışan adam togg geliyor diye seviniyor. senin neyine 30-40 bin euroluk araba türko...

    bu da diğer çoğu proje gibi patlar. askeri üründe tek müşteri kendileri olduğu için yerli milli falan diye uyutuyorlar ama bunda yemez. çünkü müşterisi olmaz.
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    dere.beyi (sert dert) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaş tamam iyi güzel de ucuz versiyon da yapılmalı halkının alacağı şekilde fiyat yapılmalı

    almanyadaki gibi 20 aylık asgari ücret ile bu giriş seviyesi en kötü modelleri alabiliyoruz :)

    TÜRKİYE'de 30 aylık maaş ile bu araçları alacağını düşünen var mı ?
    fiyatları merak eden mobile.de den bakabilirler...
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    1061 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    yerli otomobil, togg ve
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