TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yapılan çalışmaları paylaştı

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Yerli otomobil markamız TOGG'un C-SUV ve Sedan modellere ait prototipler üzerindeki örtüyü kaldırmasının üzerinden tam 1 yıl geçti. TOGG da bu kapsamda yerli otomobilde bu 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaştı.

Yerli otomobilin hayati organlarından biri olan batarya için Farasis ile iş birliği yapıldığını ve batarya modülünün Türkiye'de üretilmesi için çalışmalara başlandığını zaten biliyorduk. Bugün yapılan açıklamada yerli otomobilin altyapısını oluşturacak doğuştan elektrikli platformun hangi aşamada olduğuyla ilgili bilgi paylaşımı da yapıldı. TOGG, bu konuyla ilgili maddeleri şöyle sıraladı:

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Teknik özellikler ve donanım listesi tamamlandı

Elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organları tasarımı tamamlandı

Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlandı

Sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu

İleri sürücü destek sistemleri ve Bağlantılılık mimarisi oluşturuldu

TOGG'un paylaşımında yerli otomobille ilgili stil tasarımı konusunda yapılan çalışmalardan da bahsedildi. Bu kapsamda tasarım ve mühendislik entegrasyonunun yüzde 90 oranında tamamlandığı, iç ve dış renk kombinasyonları ile desen ve malzeme seçimlerinin tamamlandığı, C-SUV modeli için 32 ülkede tasarım tescili alındığı ifade edildi. Ayrıca TOGG Bilişim Vadisi ofisinde tasarım stüdyosu kurulmaya başlandığı belirtildi.

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Peki 18 Temmuz 2020 tarihinde inşaatına başlanan TOGG fabrikası ne aşamada? Yapılan açıklamada, aradan geçen süreçte zemin güçlendirme kolonu üretiminde 24.400 adede ulaşıldığı belirtildi. Enerji, Boya, Gövde Binaları zemin güçlendirmesi tamamlandı ve beton dökümüne başlandı. Ayrıca üretim hatları için makine teçhizat alımına da başlandı.

Türkiye'nin Otomobili projesi kapsamında üretilecek ilk model yüzde 100 elektrikli bir C-SUV olacak. Söz konusu modelin 2022'nin sonlarına doğru banttan inmesi planlanıyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin piyasaya sürüleceği dönemde iç pazarda daha çok içten yanmalı muadilleriyle rekabet edeceği için fiyatının da buna göre belirleneceğinin altını çizdi.

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