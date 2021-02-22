Voodoo 5 6000 ekran kartı yeniden canlandı

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Ekran kartı pazarının şüphesiz öncü isimlerinden olan ancak başarısını sürdüremeyen Voodoo 3dfx markası bugün tarihin tozlu raflarında yerini aldı. Büyük bir beklenti ile başladığı piyasa macerasının sonu Nvidia çatısı altında biten Voodoo markasının bir ekran kartı modeli ilginç bir şekilde geri döndü.

Voodoo 5 6000 yeniden aramızda

90’lı yılların ikinci yarısında fırtına gibi esen ve 3 boyutlu grafik anlamında devrim yapan 3Dfx Interactive; rekabeti sürdürecek derecede işler ortaya koyamayınca battı. Sonrasında Nvidia tarafından satın alındı.

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Voodoo 5 6000 firmanın son dönemine denk gelmişti. GeForce 2 GTS, ATI Radeon 7200, GeForce 2 Ultra ve Radeon 7500 gibi rakiplerine kök söktürse de ciddi bir hata ve bazı uyumsuzluklar nedeniyle piyasaya çıkamamıştı.

Zx-c64 lakabını kullanan bir mühendis orijinal Voodoo 5 6000 ekran kartını hayata döndürmeyi başarmış. Kendi yaptığı devre kartı üzerine 4 adet VSA-100 yardımcı işlemcisi koyan mühendis yanına da 16 adet 8 MB 166 MHz SDRAM modülü eklemiş.

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AGP yerine PCIe Express kullanan mühendis bu sayede harici enerji kaynağına bağımlılıktan kurtulmuş ve 75W ile yetinmeyi başarmış. Kartın orijinali gibi çalıştığı ve eski sürücülerinde aynı performansı sunduğu ifade ediliyor. Hatta ciddi hataları da aynen korunmuş.

Bugün Voodoo 5 6000 ekran kartının kat kat ötesinde ekran kartları mevcut ancak nostalji yaşamak isteyenler de elbet olacaktır. Başka hangi nostalji ekran kartları yeniden hayat bulacak merak ediyoruz.

https://www.guru3d.com/news-story/3dfx-voodoo-5-6000-video-card-reverse-engineered-and-re-created-by-enthusiast.html

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