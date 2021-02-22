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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Voodoo 5 6000 ekran kartı yeniden canlandı

    Bir mühendis kendi bastığı devre kartı üzerine VSA-100 yardımcı işlemcisi ve 8 MB 166 MHz SDRAM modülleri ekleyerek Voodoo 5 6000 ekran kartına yeniden hayat vermiş.
    22 Şubat 2021, 10:00 (4 sa.)
    1,1b
    24
    14
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Voodoo 5 6000 ekran kartı yeniden canlandı
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    Ekran kartı pazarının şüphesiz öncü isimlerinden olan ancak başarısını sürdüremeyen Voodoo 3dfx markası bugün tarihin tozlu raflarında yerini aldı. Büyük bir beklenti ile başladığı piyasa macerasının sonu Nvidia çatısı altında biten Voodoo markasının bir ekran kartı modeli ilginç bir şekilde geri döndü.

    Voodoo 5 6000 yeniden aramızda

    90’lı yılların ikinci yarısında fırtına gibi esen ve 3 boyutlu grafik anlamında devrim yapan 3Dfx Interactive; rekabeti sürdürecek derecede işler ortaya koyamayınca battı. Sonrasında Nvidia tarafından satın alındı.

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    Voodoo 5 6000 firmanın son dönemine denk gelmişti. GeForce 2 GTS, ATI Radeon 7200, GeForce 2 Ultra ve Radeon 7500 gibi rakiplerine kök söktürse de ciddi bir hata ve bazı uyumsuzluklar nedeniyle piyasaya çıkamamıştı.

    Zx-c64 lakabını kullanan bir mühendis orijinal Voodoo 5 6000 ekran kartını hayata döndürmeyi başarmış. Kendi yaptığı devre kartı üzerine 4 adet VSA-100 yardımcı işlemcisi koyan mühendis yanına da 16 adet 8 MB 166 MHz SDRAM modülü eklemiş.

    Voodoo 5 6000 ekran kartı yeniden canlandı
    Tam Boyutta Gör

    AGP yerine PCIe Express kullanan mühendis bu sayede harici enerji kaynağına bağımlılıktan kurtulmuş ve 75W ile yetinmeyi başarmış. Kartın orijinali gibi çalıştığı ve eski sürücülerinde aynı performansı sunduğu ifade ediliyor. Hatta ciddi hataları da aynen korunmuş.

    Bugün Voodoo 5 6000 ekran kartının kat kat ötesinde ekran kartları mevcut ancak nostalji yaşamak isteyenler de elbet olacaktır. Başka hangi nostalji ekran kartları yeniden hayat bulacak merak ediyoruz.



    https://www.guru3d.com/news-story/3dfx-voodoo-5-6000-video-card-reverse-engineered-and-re-created-by-enthusiast.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    A aycibin (Yalım Dilmen) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    voodoo 3 3000 vardı asıl.döneminin dehşet kartlarındandı.o zaman tabi pasif soğutucu :)

    counterstrike'ın ilk çıktığı yıllarda tam 56k dialup modemlerden kablonet internetle geçildiği dönemde ekran kartında da geforce2 ekran kartları güncel driver ile biraz daha iyi performans göstermeye başlamıştı.

    bunlarla uğraştığımız yılarda forumun 70%'i ağaçta vitamindi :)
    voodoo 3 3000 vardı asıl.döneminin dehşet kartlarındandı.o zaman tabi pasif soğutucu :) counterstrike'ın ilk çıktığı yıllarda tam 56k dialup modemlerden ...
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    Murat.92 (Murat Atay) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madenciler yüzünden ne hale geldik
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    nirvanha (Serdar AYKUT) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Umarım lisanslayarak satar almak istiyorum.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bende 1 mb S3 Trio 64+ vardı. Sırf 3D görebilmek ve 4 mb' lık voodoo yu alabilmek için ortaokul çocuğuyen bir bilgisayarcıda 3 ay karın tokluğuna çalışmıştım. Hey gidi...
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    voodoo 3 3000 vardı asıl.döneminin dehşet kartlarındandı.o zaman tabi pasif soğutucu :)

    counterstrike'ın ilk çıktığı yıllarda tam 56k dialup modemlerden kablonet internetle geçildiği dönemde ekran kartında da geforce2 ekran kartları güncel driver ile biraz daha iyi performans göstermeye başlamıştı.

    bunlarla uğraştığımız yılarda forumun 70%'i ağaçta vitamindi :)
    Yanıtla +7
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    Romeo84 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden bilgisayarcılarda listeler olurdu kapının önüne koyarlardı, alıp bakarsın fiyatlara, dolar o zaman 1.9 falan iyi rekabet etti ama dayanamadı o dönemin efsanelerindendir. Yeniden görmek güzel oldu
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    M mustafacoban (mustafa coban) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Evdeki çamaşır makinasının bile bundan güçlü fazla işlemci gücü vardır.milletin ne boş zamanı var
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    B Blasterreal 2 sa. ( Mesaj Silindi ) mustafacoban
    Sen anlamazsın yeni yetmesin
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ciddi uyumsuzluğun sebebini söyleyeyim. Kart ilk 128 mb kart idi ama AGP standartının izin verdiğinden daha çok güç çekiyordu. Bunun için özel bir güç kaynağı yapmışlardı ama Voodoo 5 6000 baştan problemli idi. Çok pahalı idi, rakiplerinden teknoloji açısından geri idi. Directx 7 desteği bile yoktu. MHZ olarak çok güçlü idi ama kartı üretmekte problemli idi. Ayrıca 3dfx'nin ekonomik durumu da el vermediği için test kartları ile kalındı, piyasaya çıkmadı.
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    W Winston_2010 (yilmaz eray) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    ben baya üretti satamadı oradan sallandı diye hatırlıyorum ama çok zaman oldu tabi
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    D dede17 (amdfusion ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel kart artık bunları kullanacaz ben biraz lükse kaçıcam fx 5200 almayı düşünüyorum
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) dede17
    hocam fx5200 giriş seviyeydi.bari 5600 falan bakıver :)
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    Source (Barış ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    SLI'ın yaratıcıları bu kartı gördüğümde çok şaşırmıştım vakti zamanında. :) 3dfx bir efsane..
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    Murat.92 (Murat Atay) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madenciler yüzünden ne hale geldik
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