Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vücut ısısını kontrol edebilen grafen bazlı tekstil ürünü üretildi

    Geliştirilen yeni ürün, kızılötesi etkileşimle ısı kontrolü yaparak sıcak havalarda vücut sıcaklığının normal seviyelerde kalmasına olanak tanıyor.
    1 sa.
    320
    19
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Vücut ısısını kontrol edebilen grafen bazlı tekstil ürünü üretildi
    Tam Boyutta Gör

    Manchester Üniversitesi'nden bilim insanları, giysiler için geliştirdikleri grafen bazlı teknoloji ile sıcak havalarda kullanıcıların vücut sıcaklığını düşürebilecek. Oluşturulan bu teknoloji, tekstil sektörü haricinde birçok sektör için uyarlanabilir durumda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Kuzey Kutbu'nda 'gece parlayan bulutlar' görüldü

    Sıcakta soğuyor, soğukta ısınıyor

    İnsan vücudu sıcak olduğu zaman, daha fazla kızılötesi radyasyon yayar. Bu nedenle bazı giysiler vücut sıcaklığını düşük tutmak için bu radyasyonun serbestçe geçmesine izin vermek, kışın giyilen termal kıyafetler gibi tekstil ürünleri ise kullanıcıyı sıcak tutmak için yayılan enerjiyi tutmak üzere tasarlanmıştır. Ekip şimdi akıllı tekstilini, bu iki durum arasında elektriksel ayarlama yoluyla dinamik olarak geçiş yapma yeteneği ile her ikisinin de rolünü yerine getirecek şekilde uyarladı.

    Araştırma ekibi ürettikleri grafen parçayı pamuktan oluşan kıyafetin bir bölümüne yamayarak termal kamerada inceledi. İncelemeler sonucunda ürünün başarılı olduğu açıkça gözlendi.

    Ayrıca Bkz. "Google'dan, Pinterest'e rakip uygulama: Keen"

    Araştırmaya liderlik eden Profesör Coşkun Kocabaş, “Termal radyasyonu kontrol etme yeteneği, aşırı sıcak iklimlerde vücudun sıcaklık yönetimi gibi çeşitli kritik uygulamalar için temel bir gerekliliktir. Termal battaniyeler bu amaç için kullanılan yaygın bir örnektir. Ancak, çevre ısınırken veya soğurken bu işlevlerin korunması olağanüstü bir zorluktu. Sonuçlarımızın, grafenin olağanüstü optik özelliklerini yeni olanak sağlayan teknolojilere dönüştürme olasılığını zamanında gösterdiğine inanıyoruz. Gösterilen yetenekler geleneksel malzemelerle elde edilemez. Bu araştırma alanı için bir sonraki adım, yörüngede dönen uyduların dinamik termal yönetimi ihtiyacını ele almaktır. Yörüngedeki uydular, güneşe dönük olduklarında ve dünyanın gölgesinde kaldıklarında aşırı sıcaklıklara maruz kalırlar. Teknolojimiz, termal radyasyonu kontrol ederek uyduların dinamik termal yönetimini mümkün kılabilir ve talep üzerine uydu sıcaklığını düzenleyebilir. ” ifadelerinde bulundu.



    https://www.manchester.ac.uk/discover/news/graphene-smart-textiles-developed-for-heat-adaptive-clothing/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Google'dan, Pinterest'e rakip uygulama: Keen
    2 sa.
    Vivo'dan orta seviye bir akıllı telefon: Vivo V19 Neo tanıtıldı!
    6 gün
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    yoksulseytan22 21 dk.
    Olum bu grafen ilerde petrolün yerini alacak. Her şeyde bu grafen kullanılacak. Bizimkilerde bu yönde arge çalışmaları yapmaları şart. Bi ara Bi yazı okumuştum. Grafen teknolojisi sayesinde atık ya da tuzlu suyu daha kolay daha güvenli ve daha temiz şekilde filtreleme yapma imkanı varmış.

    Grafen elde etme ve işleme şu an çok maliyetliymis. İşte o maliyeti düşürmeye çalışmaları yapıyorlar gelişmiş ülkeler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. Google Meet resmi olarak arka plan bulanıklaştırma ve efektlere sahip oldu 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Vücut ısısını kontrol edebilen grafen bazlı tekstil ürünü üretildi Sonraki Google Chrome ile artık istediğiniz metni işaretleyerek paylaşmak mümkün 2 sa. Google'dan, Pinterest'e rakip uygulama: Keen 3 sa. iPhone 12 beklenenden daha ucuz olabilir: İşte sürpriz beşinci model 4 sa. Televizyon pazarında akıllı telefon üreticileri asıl oyuncuları zorluyor 5 sa. Haftaya BİM marketlerde HP ürün geçidi var 6 sa. Troller mobil dünyaya geldi 17 sa. Royal Green Elit & Elit Plus su arıtma cihazı - Video inceleme 18 sa. Türkiye'nin ilk orta menzilli gemisavar füze motoru test edildi 19 sa. 5.4 inç iPhone 12, 4.7 inçlik iPhone SE'den daha küçük olacak 19 sa. Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı azaldı ancak yoğun bakım arttı (19 Haziran) 19 sa. Popüler DC oyunu 'Injustice: Gods Among Us' kısa süreliğine ücretsiz oldu! 19 sa. BMW ve Mercedes, sürücüsüz araçlar konusundaki iş birliğini askıya aldı 20 sa. WhatsApp son görülme özelliği ortadan kayboldu (Güncelleme) 20 sa. Apex Legends sonbaharda çapraz platform desteğine kavuşacak 21 sa. Asus ZenFone 7 geliyor: Snapdragon 865 ve 16 GB RAM 21 sa. GameClub üçüncü taraf mobil oyun aboneliği sunuyor 22 sa. Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet yayınlandı 23 sa. Elgato resmen mikrofon pazarında 23 sa. Yeni bir Navi GPU’su sızdı 1 gün Spotify yakında DC Comics podcast yayınları sunacak Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi