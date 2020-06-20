Vücut ısısını kontrol edebilen grafen bazlı tekstil ürünü üretildi

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Manchester Üniversitesi'nden bilim insanları, giysiler için geliştirdikleri grafen bazlı teknoloji ile sıcak havalarda kullanıcıların vücut sıcaklığını düşürebilecek. Oluşturulan bu teknoloji, tekstil sektörü haricinde birçok sektör için uyarlanabilir durumda.

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Sıcakta soğuyor, soğukta ısınıyor

İnsan vücudu sıcak olduğu zaman, daha fazla kızılötesi radyasyon yayar. Bu nedenle bazı giysiler vücut sıcaklığını düşük tutmak için bu radyasyonun serbestçe geçmesine izin vermek, kışın giyilen termal kıyafetler gibi tekstil ürünleri ise kullanıcıyı sıcak tutmak için yayılan enerjiyi tutmak üzere tasarlanmıştır. Ekip şimdi akıllı tekstilini, bu iki durum arasında elektriksel ayarlama yoluyla dinamik olarak geçiş yapma yeteneği ile her ikisinin de rolünü yerine getirecek şekilde uyarladı.

Araştırma ekibi ürettikleri grafen parçayı pamuktan oluşan kıyafetin bir bölümüne yamayarak termal kamerada inceledi. İncelemeler sonucunda ürünün başarılı olduğu açıkça gözlendi.

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Araştırmaya liderlik eden Profesör Coşkun Kocabaş, “Termal radyasyonu kontrol etme yeteneği, aşırı sıcak iklimlerde vücudun sıcaklık yönetimi gibi çeşitli kritik uygulamalar için temel bir gerekliliktir. Termal battaniyeler bu amaç için kullanılan yaygın bir örnektir. Ancak, çevre ısınırken veya soğurken bu işlevlerin korunması olağanüstü bir zorluktu. Sonuçlarımızın, grafenin olağanüstü optik özelliklerini yeni olanak sağlayan teknolojilere dönüştürme olasılığını zamanında gösterdiğine inanıyoruz. Gösterilen yetenekler geleneksel malzemelerle elde edilemez. Bu araştırma alanı için bir sonraki adım, yörüngede dönen uyduların dinamik termal yönetimi ihtiyacını ele almaktır. Yörüngedeki uydular, güneşe dönük olduklarında ve dünyanın gölgesinde kaldıklarında aşırı sıcaklıklara maruz kalırlar. Teknolojimiz, termal radyasyonu kontrol ederek uyduların dinamik termal yönetimini mümkün kılabilir ve talep üzerine uydu sıcaklığını düzenleyebilir. ” ifadelerinde bulundu.

https://www.manchester.ac.uk/discover/news/graphene-smart-textiles-developed-for-heat-adaptive-clothing/

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