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    Google'dan, Pinterest'e rakip uygulama: Keen

    Google'ın deneysel ürünler geliştiren Area 120 ekibi, insanların ilgi alanlarına göre paylaşımlar yapabileceği, ilgisini çeken konu başlıklarını takip edebileceği yeni uygulama bir başlattı
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    sosyal medya
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google'dan, Pinterest'e rakip uygulama: Keen
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    Google paylaştığı bir blog yazısıyla, deneysel ürünler geliştirme ekibi olan Area 102'nin yeni bir sosyal platform oluşturduğunu duyurdu. Yapay zeka destekli olan bu platform, kullanıcıların ilgi alanlarına göre paylaşımları takip edebileceği ve kendi paylaşımlarını yapabilecekleri yeni bir uygulama. Keen adı verilen platform temel olarak Pinterest'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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    Şu an için web sitesi veya Android uygulaması sayesinde kullanabileceğiniz Keen, geliştirilme aşamasında Google'ın kişiler ile yapay zeka araştırmaları yapan ekibi olan PAİR ile de çalışıldı. Keen web sitesine göre platform, "zaman içinde iyileşen ve ilgi alanlarınızı genişletmeye yardımcı olan kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için" kullanıcı geri bildirimi ile birlikte Google Arama dizinini kullanarak çalışıyor. 

    Platformda Google hesabınızla oturum açtıktan sonra isterseniz kendi ilgi alanlarınızı oluşturabilir ve paylaşımlar yapabilir isterseniz de 'Keşfet' bölümde kendinize uygun konuları takip edebilir, gönderileri kaydedebilirsiniz. Uygulamanın giriş yaptıktan sonra hissettirdiği ve kullanımı, Pinterest'e rakip olma konusunda daha fazla çalışma gerektireceği yönünde. 

    Keen web sitesine burdan ulaşabilirsiniz.

    Keen Keen Keen Keen Area 120 by Google Verimlilik Ücretsiz 970k



    Kaynakça https://www.blog.google/technology/area-120/keen/ https://www.theverge.com/2020/6/19/21296636/google-keen-pinterest-rival-ai-machine-learning Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 51 dk.
    google git başka bir icat bul milleti kopyalamayı bırak. herkes kendi işini yapsın. Resmen çamaşır makinasına teker takıp otobanda araba niyetine sürmek.
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    DonanımdanBihaber (C R) 2 sa.
    Mezarlığa yeni üye geliyor.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 sa.
    Pinterest e Rakip Olması Zor Zira Yıllardır Üyesiyim ve Oldukça Güzel Çalışan Bir Sistem Oturttu Adamlar...
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