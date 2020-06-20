Google'dan, Pinterest'e rakip uygulama: Keen

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Google paylaştığı bir blog yazısıyla, deneysel ürünler geliştirme ekibi olan Area 102'nin yeni bir sosyal platform oluşturduğunu duyurdu. Yapay zeka destekli olan bu platform, kullanıcıların ilgi alanlarına göre paylaşımları takip edebileceği ve kendi paylaşımlarını yapabilecekleri yeni bir uygulama. Keen adı verilen platform temel olarak Pinterest'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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Şu an için web sitesi veya Android uygulaması sayesinde kullanabileceğiniz Keen, geliştirilme aşamasında Google'ın kişiler ile yapay zeka araştırmaları yapan ekibi olan PAİR ile de çalışıldı. Keen web sitesine göre platform, "zaman içinde iyileşen ve ilgi alanlarınızı genişletmeye yardımcı olan kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için" kullanıcı geri bildirimi ile birlikte Google Arama dizinini kullanarak çalışıyor.

Platformda Google hesabınızla oturum açtıktan sonra isterseniz kendi ilgi alanlarınızı oluşturabilir ve paylaşımlar yapabilir isterseniz de 'Keşfet' bölümde kendinize uygun konuları takip edebilir, gönderileri kaydedebilirsiniz. Uygulamanın giriş yaptıktan sonra hissettirdiği ve kullanımı, Pinterest'e rakip olma konusunda daha fazla çalışma gerektireceği yönünde.

Keen web sitesine burdan ulaşabilirsiniz.

Keen Area 120 by Google Verimlilik Ücretsiz 970k

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