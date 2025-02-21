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    Amazon gelirleri ilk kez Walmart’ı geride bıraktı

    Amazon bu ayın başlarında yaptığı açıklamada dördüncü çeyrekte 187,8 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Amazon böylece ilk kez gelir anlamında Walmart’ı geride bırakmayı başardı.
    Amazon gelirleri ilk kez Walmart’ı geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    E-ticaret devi Amazon, tarihi bir dönüm noktasına imza atarak çeyreklik gelir bazında ilk kez perakende devi Walmart’ı geride bıraktı. Amazon bu ayın başlarında yaptığı açıklamada dördüncü çeyrekte 187,8 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu. E-ticaret devi bu sayede perakende devi Walmart'ın 180,5 milyar dolarlık gelirini ilk kez geçmiş oldu.

    Walmart’ın on yıllık hakimiyeti sona erdi mi?

    2012 yılından bu yana her çeyrek dönem en yüksek gelire sahip şirket unvanını taşıyan Walmart, bu rekorunu Exxon Mobil’i geçerek elde etmişti. Ancak son veriler, perakende sektöründeki güç dengelerinin değişmeye başladığını gösteriyor.

    Yıllık bazda ise Walmart halen lider konumda. 2025 mali yılında Walmart’ın toplam gelirinin 708,7 milyar dolar olması beklenirken, Amazon’un ise 700,8 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Aradaki fark daralmaya devam ederken, Amazon’un hızla büyüyen gelir kaynakları, gelecekte yıllık bazda da Walmart’ı geçebileceğine işaret ediyor.

    Amazon’un geleneksel perakende satışları halen şirketin en büyük gelir kaynağı olsa da, büyümesini sürdüren farklı iş kolları şirketin finansal gücünü artırıyor. Özellikle bulut bilişim, reklamcılık ve üçüncü taraf satıcı hizmetleri, şirketin gelir pastasında giderek daha büyük bir yer kaplıyor.

    Amazon, platformunda satış yapan işletmelerden komisyon, lojistik ve müşteri hizmetleri ücretleri alarak geçen yılki toplam gelirinin yüzde 24,5’ini bu kanaldan elde etmişti. Şirketin bulut bilişim bölümü (AWS), toplam gelirin yaklaşık yüzde 17’sini oluşturmuş ve yüksek karlılık oranıyla en değerli iş birimlerinden biri haline gelmişti.

    Öte yandan Walmart da Amazon’un izinden giderek üçüncü taraf satıcılar için bir pazar yeri oluşturdu ve lojistik hizmetleri sunmaya başladı. Ancak bu operasyonlar, Amazon’un devasa ekosistemine kıyasla oldukça küçük kalıyor. Bunun yanı sıra Walmart, Amazon Prime’a rakip olarak Walmart+’ı piyasaya sürdü. Firma reklamcılık alanında da çalışmalarını hızlandırıyor.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 7 saat önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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