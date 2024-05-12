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    Anlık Bildirim

    Walmart yeni bir Google TV kutusu üzerinde çalıştığını doğruladı

    ABD’nin en büyük market zincirlerinden olan Walmart, kendi teknoloji ürünlerini üretmeye devam ediyor. Firma, Google ile ortak bir Android TV box ürettiğini duyurdu.
    Walmart Android TV kutusu Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda gittikçe popülerleşen Android TV kutuları, birçok firmanın bu pazara girmesine sebep oldu. Geçtiğimiz yıllarda Onn markası altında birkaç farklı Android TV kutusu üreten Walmart, yeni bir cihaz üzerinde çalıştığını duyurdu.

    Walmart’ın yeni 4K Google TV cihazı yolda

    Geçtiğimiz ay Walmart’ın yeni Android TV kutusu Bluetooth SIG sitesinde görüntülenmişti. İddiaların güçlenmesinin ardından Walmart, yeni Onn Pro üzerinde çalıştıklarını doğruladı. 9to5Google ile konuşan firma, Google ile iş birliği içerisinde tasarladıkları 4K Google TV kutusunun bu ay satışa çıkacağını belirtti. 4K yayın, Dolby/DTS ses sistemi, akıllı ev özellikleri, sesli kontrol ve Google Assistant destekli yeni Onn Pro’nun fiyatı ise 49.88 dolar olarak belirlenmiş.

    Bahsi geçen Onn Pro Android TV kutusunun teknik detayları ve Android versiyonu henüz bilinmiyor ancak iddialara göre bazı kullanıcılar, Walmart’ın sitesinden cihazın siparişini verebilmiş. Bu nedenle cihazın detayları önümüzdeki günlerde belli olacaktır. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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