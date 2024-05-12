Walmart yeni bir Google TV kutusu üzerinde çalıştığını doğruladı

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda gittikçe popülerleşen Android TV kutuları, birçok firmanın bu pazara girmesine sebep oldu. Geçtiğimiz yıllarda Onn markası altında birkaç farklı Android TV kutusu üreten Walmart, yeni bir cihaz üzerinde çalıştığını duyurdu.

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Walmart’ın yeni 4K Google TV cihazı yolda

Geçtiğimiz ay Walmart’ın yeni Android TV kutusu Bluetooth SIG sitesinde görüntülenmişti. İddiaların güçlenmesinin ardından Walmart, yeni Onn Pro üzerinde çalıştıklarını doğruladı. 9to5Google ile konuşan firma, Google ile iş birliği içerisinde tasarladıkları 4K Google TV kutusunun bu ay satışa çıkacağını belirtti. 4K yayın, Dolby/DTS ses sistemi, akıllı ev özellikleri, sesli kontrol ve Google Assistant destekli yeni Onn Pro’nun fiyatı ise 49.88 dolar olarak belirlenmiş.

Bahsi geçen Onn Pro Android TV kutusunun teknik detayları ve Android versiyonu henüz bilinmiyor ancak iddialara göre bazı kullanıcılar, Walmart’ın sitesinden cihazın siparişini verebilmiş. Bu nedenle cihazın detayları önümüzdeki günlerde belli olacaktır.



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Walmart yeni Android TV kutusunu duyurdu