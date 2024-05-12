Walmart yeni bir Google TV kutusu üzerinde çalıştığını doğruladı

Walmart’ın yeni 4K Google TV cihazı yolda
Geçtiğimiz ay Walmart’ın yeni Android TV kutusu Bluetooth SIG sitesinde görüntülenmişti. İddiaların güçlenmesinin ardından Walmart, yeni Onn Pro üzerinde çalıştıklarını doğruladı. 9to5Google ile konuşan firma, Google ile iş birliği içerisinde tasarladıkları 4K Google TV kutusunun bu ay satışa çıkacağını belirtti. 4K yayın, Dolby/DTS ses sistemi, akıllı ev özellikleri, sesli kontrol ve Google Assistant destekli yeni Onn Pro’nun fiyatı ise 49.88 dolar olarak belirlenmiş.
Bahsi geçen Onn Pro Android TV kutusunun teknik detayları ve Android versiyonu henüz bilinmiyor ancak iddialara göre bazı kullanıcılar, Walmart’ın sitesinden cihazın siparişini verebilmiş. Bu nedenle cihazın detayları önümüzdeki günlerde belli olacaktır.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.