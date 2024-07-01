Walmart, Kanada'da hidrojen yakıt hücreli ilk kamyonu filosuna kattı

Tek depoyla 800 km gidebiliyor
Sınıf 8 bir çekici olan Nikola HFCEV, tek depoyla yaklaşık 800 kilometre gidebiliyor ve elektrikli kamyonlar gibi şarj için için beklemeye gerek duymadan 5 dakika içerisinde deposunu doldurabiliyor. Kamyonun ömrü boyunca dizel muadillerine kıyasla 100 ton karbondioksit emisyonunu engellediği belirtiliyor.
Tesla gibi üreticiler, elektrikli kamyonlara yatırım yaparken, ABD'li girişim Nikola, hidrojen yakıt hücreli kamyonların taşımacılıkta karbon sıfır bir geleceğin anahtarı olduğuna inanıyor. Şirketin ayrıca bataryayla çalışan kamyonları da bulunuyor.
Walmart Kanada'nın filosunun %100'ünü temiz enerjili araçlarla değiştirmeye yönelik iddialı planları bulunuyor. Walmart Kanada Ulusal Filo Kıdemli Direktörü Michael Buna konuyla ilgili, "Bu hedefe ulaşma yolunda önemli bir kilometre taşı olarak filomuza hidrojen yakıt hücreli kamyonu katan Kanada'daki ilk perakendeci olmaktan gurur duyuyoruz." sözlerini sarfetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.