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    Anlık Bildirim

    Walmart, Kanada'da hidrojen yakıt hücreli ilk kamyonu filosuna kattı

    Walmart, hidrojen yakıt hücresiyle çalışan ilk Nikola Tre kamyonunu filosuna kattı. Böylece şirket, filosuna hidrojen yakıt hücreli kamyonu ekleyen Kuzey Amerika'daki ilk büyük perakende zinciri oldu.
    Walmart, hidrojen yakıt hücreli ilk kamyonu filosuna kattı Tam Boyutta Gör
    Walmart Kanada, hidrojen yakıt hücresiyle çalışan ilk Nikola Tre kamyonunu filosuna kattı. Böylece Walmart Kanada, filosuna hidrojen yakıt hücreli kamyonu ekleyen Kuzey Amerika'daki ilk büyük perakende zinciri oldu.

    Tek depoyla 800 km gidebiliyor

    Sınıf 8 bir çekici olan Nikola HFCEV, tek depoyla yaklaşık 800 kilometre gidebiliyor ve elektrikli kamyonlar gibi şarj için için beklemeye gerek duymadan 5 dakika içerisinde deposunu doldurabiliyor. Kamyonun ömrü boyunca dizel muadillerine kıyasla 100 ton karbondioksit emisyonunu engellediği belirtiliyor.

    Tesla gibi üreticiler, elektrikli kamyonlara yatırım yaparken, ABD'li girişim Nikola, hidrojen yakıt hücreli kamyonların taşımacılıkta karbon sıfır bir geleceğin anahtarı olduğuna inanıyor. Şirketin ayrıca bataryayla çalışan kamyonları da bulunuyor.

    Walmart Kanada'nın filosunun %100'ünü temiz enerjili araçlarla değiştirmeye yönelik iddialı planları bulunuyor. Walmart Kanada Ulusal Filo Kıdemli Direktörü Michael Buna konuyla ilgili, "Bu hedefe ulaşma yolunda önemli bir kilometre taşı olarak filomuza hidrojen yakıt hücreli kamyonu katan Kanada'daki ilk perakendeci olmaktan gurur duyuyoruz." sözlerini sarfetti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

    https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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