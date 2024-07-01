Walmart, Kanada'da hidrojen yakıt hücreli ilk kamyonu filosuna kattı

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Tam Boyutta Gör Walmart Kanada, hidrojen yakıt hücresiyle çalışan ilk Nikola Tre kamyonunu filosuna kattı. Böylece Walmart Kanada, filosuna hidrojen yakıt hücreli kamyonu ekleyen Kuzey Amerika'daki ilk büyük perakende zinciri oldu.

Tek depoyla 800 km gidebiliyor

Sınıf 8 bir çekici olan Nikola HFCEV, tek depoyla yaklaşık 800 kilometre gidebiliyor ve elektrikli kamyonlar gibi şarj için için beklemeye gerek duymadan 5 dakika içerisinde deposunu doldurabiliyor. Kamyonun ömrü boyunca dizel muadillerine kıyasla 100 ton karbondioksit emisyonunu engellediği belirtiliyor.

Tesla gibi üreticiler, elektrikli kamyonlara yatırım yaparken, ABD'li girişim Nikola, hidrojen yakıt hücreli kamyonların taşımacılıkta karbon sıfır bir geleceğin anahtarı olduğuna inanıyor. Şirketin ayrıca bataryayla çalışan kamyonları da bulunuyor.

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Walmart Kanada'nın filosunun %100'ünü temiz enerjili araçlarla değiştirmeye yönelik iddialı planları bulunuyor. Walmart Kanada Ulusal Filo Kıdemli Direktörü Michael Buna konuyla ilgili, "Bu hedefe ulaşma yolunda önemli bir kilometre taşı olarak filomuza hidrojen yakıt hücreli kamyonu katan Kanada'daki ilk perakendeci olmaktan gurur duyuyoruz." sözlerini sarfetti.

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Walmart, hidrojen yakıt hücreli ilk kamyonu filosuna kattı