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    The Surge 2, PC için Xbox Game Pass platformunda yayınlandı

    Her geçen gün zenginleşen PC için Xbox Game Pass kütüphanesine The Surge 2 de eklendi. Bu ay üç oyun daha kütüphanede yerini alacak.
    23 sa.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    The Surge 2, PC için Xbox Game Pass platformunda yayınlandı
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    24 Eylül 2019 tarihinde piyasaya sürülen ve düşmanlarımızı uzuvlarına ayırdığımız aksiyon oyun The Surge 2, PC için Xbox Game Pass platformunda yerini aldı. Çıkış yaptığı tarihte ortalama inceleme puanlarına sahip oyun, üçüncü şahıs bakış açısına sahip bir yapım. Oyunun Steam fiyatının 190 lira olduğunu hatırlatmak gerek.

    Üç oyun daha yolda

    Kütüphaneye eklenecek bir diğer oyun ise 24 Mart tarihinde çıkış yapacak Bleeding Edge. İki kez beta sürecinden geçen oyun Ninja Theory tarafından geliştirildi ve Overwatch benzeri bir oynanışa sahip.

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    Platforma gelecek diğer iki oyun ise Power Rangers: Battle fort he Grid ve Astrologaster isimli yapımlar.  İlki saf kan bir dövüş oyunu olan yapımlardan diğeri ise tuhaf hikâyesiyle bir macera oyunu. Dövüş oyunları sevenlerin Power Rangers’a bir şans vermesi gerekebilir zira oyunun steam yorumları “çok olumlu”.

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    Platforma eklenen oyunlar olduğu gibi ayrılan oyunlar da bulunuyor. Bunlar ise Battle Chef Brigade, Cities: Skylines, Kingsway, Operencia: The Stolen Sun, Orwell, Vampyr isimli yapımlar.

    PC için Xbox Game Pass’e ilk ay 5.90 lira ve daha sonra aylık 14.99 lira ücretle sahip olunabiliyor. Tek yapmanız gereken buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatmak.



    https://www.pcgamer.com/the-surge-2-and-bleeding-edge-are-coming-to-xbox-game-pass-for-pc-soon/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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