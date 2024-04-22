Walmart, depolarında yapay zeka destekli otonom forklift kullanacak

Walmart çalışanları şu anda depo yükleme iskelesinde kullanılmak üzere tasarlanan FoxBot'u çalıştırmak için eğitim alıyor. FoxBot, kamyonlarla gelen paletleri çekmek ve bunları, şirketin gelen malları kataloglayıp depoladığını otomatik depolama ve geri alma sistemine taşımak için yapay zeka destekli makine görüşünü ve dinamik planlamayı kullanacak.
Üç kat fazla çıktı sağlıyor
Otonom forkliftler ile forklit operatörlerinin rolleri değişiyor. Operatörler paletleri manuel olarak boşaltmak yerine, komyonları en verimli şekilde boşaltmak için deneyimlerini otonom forkliftlere aktarıyor. Yeni otonom sistem ile bir çalışan üç kat fazla çıktı sağlayan sistemi yönetebiliyor.
16 aylık bir denem sürecinin ardından otonom forkliftlerden oldukça memnun kalan Walmart, FoxBot'un üreticisi Fox Robotics'in azınlık hissesini dahi satın aldı.
Fox Robotics, FoxBot forkliftlerinin, şirketin kurulduğu 2019 yılından bu yana 2,5 milyondan fazla palet boşalttığını söyledi. Saatte 60'tan fazla çift veya 30 tek istifli 40x48 paleti boşaltabilen FoxBot, çalışanların ve ürünlerin güvenliği için LiDAR sensörleri, kameralar, programlanabilir mantık denetleyicileri (PLC'ler) ve yedekli güvenli frenleme sistemleri kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.