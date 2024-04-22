Walmart, depolarında yapay zeka destekli otonom forklift kullanacak

ABD'li perakende devi Walmart, Amazon gibi e-ticaret rakipleriyleriyle rekabet edebilmek için otonom robotlara yöneliyor. Şirket, dağıtım merkezlerinin dördünde 19 adet otonom forklift çalıştıracağını açıkladı.

Walmart çalışanları şu anda depo yükleme iskelesinde kullanılmak üzere tasarlanan FoxBot'u çalıştırmak için eğitim alıyor. FoxBot, kamyonlarla gelen paletleri çekmek ve bunları, şirketin gelen malları kataloglayıp depoladığını otomatik depolama ve geri alma sistemine taşımak için yapay zeka destekli makine görüşünü ve dinamik planlamayı kullanacak.

Üç kat fazla çıktı sağlıyor

Otonom forkliftler ile forklit operatörlerinin rolleri değişiyor. Operatörler paletleri manuel olarak boşaltmak yerine, komyonları en verimli şekilde boşaltmak için deneyimlerini otonom forkliftlere aktarıyor. Yeni otonom sistem ile bir çalışan üç kat fazla çıktı sağlayan sistemi yönetebiliyor.

16 aylık bir denem sürecinin ardından otonom forkliftlerden oldukça memnun kalan Walmart, FoxBot'un üreticisi Fox Robotics'in azınlık hissesini dahi satın aldı.

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Fox Robotics, FoxBot forkliftlerinin, şirketin kurulduğu 2019 yılından bu yana 2,5 milyondan fazla palet boşalttığını söyledi. Saatte 60'tan fazla çift veya 30 tek istifli 40x48 paleti boşaltabilen FoxBot, çalışanların ve ürünlerin güvenliği için LiDAR sensörleri, kameralar, programlanabilir mantık denetleyicileri (PLC'ler) ve yedekli güvenli frenleme sistemleri kullanıyor.

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