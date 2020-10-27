Watch Dogs: Legion’ın RTX 3090’ı dize getirdiği test sonuçları yayınlandı

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Hâlihazırda tüketicilere yönelik sunulan en hızlı ekran kartı olan ve ülkemizdeki satış fiyatı perakende sitelerinde 17 ila 19 bin lira arasında değişen RTX 3090, Ubisoft’un 29 Ekim’de yayınlayacağı Watch Dogs:Legion ile test edildi. Hatırlanacağı üzere Ubisoft geçtiğimiz günlerde Watch Dogs:Legion’ın sistem gereksinimlerini açıklamış ve oyunun bir hayli üst seviye donanım ihtiyacı dikkat çekmişti.

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Popüler YouTube kanalı RajmanGaming HD’de oyunun kendi benchmark aracıyla yapılan testleri gösteren video, RTX 3090’ın nasıl terlediğini gözler önüne seriyor. RajmanGaming HD’nin Intel Core i9-10900K ve 32 GB bellekle güçlendirdiği sistemde oyun, 4K Ultra grafik ayarlarında test edilmiş.

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DLSS, hayat kurtarmış!

DLSS ve ışın izleme ayarları kapalı iken 4K/60fps’de tutunamayan RTX 3090, ancak DLSS açık halde akıcı bir oyun deneyimi sunabilmiş. Işın izleme özelliği Ultra kalite ayarında ve DLSS kapalıyken ancak 30fps gösterebilen kartın kurtarıcısı haliyle DLSS olmuş.

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Watch Dogs:Legion ve RTX 3090 ikilisi ancak DLSS devreye girdiğinde yüksek fps değerlerine ulaşırken bu durumun ışın izleme özelliği açıldığında da bir nebze de olsa sürdüğünü söylemek mümkün. Zira DLSS “kalite” moduna getirildiğinde ve ışın izleme özelliği aktifken kartın 54 ila 44fps arasında değerlere ulaştığı görülüyor.

Son olarak, Watch Dogs:Legion’ı RTX 3090 gibi bir kartla 4K/ultra ışın izleme ayarlarında 60fps’de oynayabilmek için DLSS’yi “performans” moduna getirmek gerektiğini hatırlatalım. Oyunla ilgili optimizasyon sorunları olabileceği fikrini bir kenara bırakırsak sanırız yeni nesil oyunlar, yeni nesil ekran kartlarını bir hayli zorlayacak.

Test videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

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