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    Watch Dogs: Legion’ın RTX 3090’ı dize getirdiği test sonuçları yayınlandı

    Ubisoft'un 29 Ekim'de piyasaya süreceği Watch Dogs: Legion Nvidia RTX 3090 ile test edildi. Sadece 4K çözünürlükte test edilen oyun, RTX 3090'ı fazlasıyla terletti.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Watch Dogs: Legion’ın RTX 3090’ı dize getirdiği test sonuçları yayınlandı
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    Hâlihazırda tüketicilere yönelik sunulan en hızlı ekran kartı olan ve ülkemizdeki satış fiyatı perakende sitelerinde 17 ila 19 bin lira arasında değişen RTX 3090, Ubisoft’un 29 Ekim’de yayınlayacağı Watch Dogs:Legion ile test edildi. Hatırlanacağı üzere Ubisoft geçtiğimiz günlerde Watch Dogs:Legion’ın sistem gereksinimlerini açıklamış ve oyunun bir hayli üst seviye donanım ihtiyacı dikkat çekmişti.

    Ayrıca Bkz. "Mandalorian Xbox One kontrolcüsü satışa çıkıyor"

    Popüler YouTube kanalı RajmanGaming HD’de oyunun kendi benchmark aracıyla yapılan testleri gösteren video, RTX 3090’ın nasıl terlediğini gözler önüne seriyor. RajmanGaming HD’nin Intel Core i9-10900K ve 32 GB bellekle güçlendirdiği sistemde oyun, 4K Ultra grafik ayarlarında test edilmiş.

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    DLSS, hayat kurtarmış!

    DLSS ve ışın izleme ayarları kapalı iken 4K/60fps’de tutunamayan RTX 3090, ancak DLSS açık halde akıcı bir oyun deneyimi sunabilmiş. Işın izleme özelliği Ultra kalite ayarında ve DLSS kapalıyken ancak 30fps gösterebilen kartın kurtarıcısı haliyle DLSS olmuş.

    Watch Dogs: Legion’ın RTX 3090’ı dize getirdiği test sonuçları yayınlandı
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    Watch Dogs:Legion ve RTX 3090 ikilisi ancak DLSS devreye girdiğinde yüksek fps değerlerine ulaşırken bu durumun ışın izleme özelliği açıldığında da bir nebze de olsa sürdüğünü söylemek mümkün. Zira DLSS “kalite” moduna getirildiğinde ve ışın izleme özelliği aktifken kartın 54 ila 44fps arasında değerlere ulaştığı görülüyor.

    Son olarak, Watch Dogs:Legion’ı  RTX 3090 gibi bir kartla 4K/ultra ışın izleme ayarlarında 60fps’de oynayabilmek için DLSS’yi “performans” moduna getirmek gerektiğini hatırlatalım. Oyunla ilgili optimizasyon sorunları olabileceği fikrini bir kenara bırakırsak sanırız yeni nesil oyunlar, yeni nesil ekran kartlarını bir hayli zorlayacak. 

    Test videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.



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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Muten Baba 55 dk. en beğenilen
    Karakterler çöp , saçma sapan hareket ediyorlar. Vuranda vurulanda saçmalıyor. Sağı solu parlatıp gpu yu kastırınca oyun yaptım sanıyorlar. 13 sene önce yapılan Crysis' ten çokta farklı değil hatta daha kötü. Oyunu beğenmedim.
    Karakterler çöp , saçma sapan hareket ediyorlar. Vuranda vurulanda saçmalıyor. Sağı solu parlatıp gpu yu kastırınca oyun yaptım sanıyorlar. 13 sene önce yapılan...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 17 dk.
    dlss bildiğin hile. kesinlik azalmış dlss açılınca.
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    Muten Baba 20 dk.
    RDR2 , ilginç bir şekilde grafik algısını tam oturtmuş. Benim genel bir kanım var, oyunlardaki AA AF vb. ayarlardan ziyade , genel kalite ayarlarında eğer , Medium High Ultra aralarında ciddi farklılık olmuyorsa o oyun çöptür. Rdr2 de 4K çözünürlükte Ultra kalitede, atların kıçındaki kıllar belli oluyor. At sürerken karların çöküş ve ezilme şekillerine bakın mesela, ciddi hesaplama var orada. Ateş ettiğin zaman bir objeye, ateş ettiğin açıya göre objedeki ivmelenme de değişiyor. Bu adamlar o motorla aslında çok iyi iş çıkarmışlar. Oyunda çok fazla işlenecek öğe olduğu için doğal olarak sistemi yıpratıyor. Şu watch dogsta izlediğim videoya göre Fps lerin Doom eternaldan farklı olmaması lazım. Tüm karakterler aynı hareket ediyor. Objelerde allengirli yansımalar var ama gerçekçilik sıfır. Adamlar hiç ders te almıyor 10 senede bir gıdım ilerleme yok. Bu oyundan az çok bir beklentim vardı , çağ değişiyor ve Gpu lar yeni ve güçlü çıkmalarına rağmen yetersiz kalacak gibi bir öngörüm vardı ama , öyle birşey olmayacak anlaşılan.

    Bir ilginç nokta daha söyleyim , death strangding oyununda optimizasyon çok farklı. Dram kullanımı standart seyrederken , sistem belleği kullanımı 18-20GB görüyor. Hatta benchmarkta 24GB a kadar çıkıyor.
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    StreamRolleR (Mert ) 20 dk.
    Watch Dogs un hikayeleri genelde çok iyidi. 1-2 AC evreni ile aynı evrende.

    DLSS candır bir kere daha anlaşılmış oldu.
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    Boş yapma beni dinle 30 dk. yeni yorumcu
    Ubisoft ve 40$ bile verilmeyecek fabrikasyon oyunları.
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    emre1393 (Emre K......) 36 dk.
    ubisoft ne zaman düzgün oyun yapmış ki rainbow 6 siege'ten sonra.
    ha bire tırt oyunları parlatıp parlatıp önümüze koyuyor.
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    dımmışali (durmuş bahça) 36 dk.
    Başlık ilgi çekici olmuş bende acaba ubisoft düzgün bir oyun yaptı herhalde dedim.
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 37 dk.
    Şu Watch Dogs serisine bi başlayayım demiştim, ya kaç yıllık oyun 1080 ile 100+fps de stabilite yakalayamadım sinirlenip sildim



    Ubisoft hiç şaşırtmıyor.
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    MogoLKhan (Kültegin HAN) 38 dk.
    Son zamanlarda oynadığım grafik olarak en iyi oyunların Ubisofta ait olduğunu söyleyebilirim insanlar 144hz saplantisinı bir kenara atıp grafiğe yüklense dediklerimi görecekler.
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    HaciTTOR (Forsaken TOR) 38 dk. (düzenlendi)
    Şu haber başlığını atan arkadaş oyun dünyasından bir haber galiba. Oyunu gördük herhangi bir son çıkan amd ya da nvidia ekran kartını terletmesi sadece eski/saçma oyun motorları ve aynı zamanda optimizasyon özürlü olmasıyla açıklanabilir. Bahsettiğiniz firma Ubisoft, oyun dünyasının İsrail'i gayet normal. Başlığı düzeltmiş olalım.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 48 dk.
    En son ne zaman bir Ubisoft oyunu oynadım hatırlamıyorum bile. Adı üstünde “oyun”. Etkileşime girebileceğin kaliteli içerik barındırması gerekir yoksa gider film izlersin. Dark Soulstan sonra zaten başka oyunları oynamayamaz oldum.
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    507 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    rtx 3090, watch dogs legion ve
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