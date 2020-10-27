Watch Dogs: Legion’ın RTX 3090’ı dize getirdiği test sonuçları yayınlandı

Hâlihazırda tüketicilere yönelik sunulan en hızlı ekran kartı olan ve ülkemizdeki satış fiyatı perakende sitelerinde 17 ila 19 bin lira arasında değişen RTX 3090, Ubisoft’un 29 Ekim’de yayınlayacağı Watch Dogs:Legion ile test edildi. Hatırlanacağı üzere Ubisoft geçtiğimiz günlerde Watch Dogs:Legion’ın sistem gereksinimlerini açıklamış ve oyunun bir hayli üst seviye donanım ihtiyacı dikkat çekmişti.
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Popüler YouTube kanalı RajmanGaming HD’de oyunun kendi benchmark aracıyla yapılan testleri gösteren video, RTX 3090’ın nasıl terlediğini gözler önüne seriyor. RajmanGaming HD’nin Intel Core i9-10900K ve 32 GB bellekle güçlendirdiği sistemde oyun, 4K Ultra grafik ayarlarında test edilmiş.İlginizi Çekebilir Işın izleme destekli Watch Dogs:Legion, RTX 2080 Ti’a resmen nal toplattı
DLSS, hayat kurtarmış!
DLSS ve ışın izleme ayarları kapalı iken 4K/60fps’de tutunamayan RTX 3090, ancak DLSS açık halde akıcı bir oyun deneyimi sunabilmiş. Işın izleme özelliği Ultra kalite ayarında ve DLSS kapalıyken ancak 30fps gösterebilen kartın kurtarıcısı haliyle DLSS olmuş.
Watch Dogs:Legion ve RTX 3090 ikilisi ancak DLSS devreye girdiğinde yüksek fps değerlerine ulaşırken bu durumun ışın izleme özelliği açıldığında da bir nebze de olsa sürdüğünü söylemek mümkün. Zira DLSS “kalite” moduna getirildiğinde ve ışın izleme özelliği aktifken kartın 54 ila 44fps arasında değerlere ulaştığı görülüyor.
Son olarak, Watch Dogs:Legion’ı RTX 3090 gibi bir kartla 4K/ultra ışın izleme ayarlarında 60fps’de oynayabilmek için DLSS’yi “performans” moduna getirmek gerektiğini hatırlatalım. Oyunla ilgili optimizasyon sorunları olabileceği fikrini bir kenara bırakırsak sanırız yeni nesil oyunlar, yeni nesil ekran kartlarını bir hayli zorlayacak.
Test videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.
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En gerçekçi yapay et
Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
Bir ilginç nokta daha söyleyim , death strangding oyununda optimizasyon çok farklı. Dram kullanımı standart seyrederken , sistem belleği kullanımı 18-20GB görüyor. Hatta benchmarkta 24GB a kadar çıkıyor.
DLSS candır bir kere daha anlaşılmış oldu.
ha bire tırt oyunları parlatıp parlatıp önümüze koyuyor.
Ubisoft hiç şaşırtmıyor.
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