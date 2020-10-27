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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mandalorian Xbox One kontrolcüsü satışa çıkıyor

    Mandalorian Xbox One kontrolcüsü dizinin ikonik simgelerini ve görsellerini barındırırken krom ağırlıklı kaplaması ile de Star Wars hayranlarının beğenisini toplayacak.
    3 sa.
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    Oyun Konsolları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mandalorian Xbox One kontrolcüsü satışa çıkıyor
    Tam Boyutta Gör

    Zaman zaman gerek konsollarında gerekse de aksesuarlarında tematik kampanyalara giden Microsoft şimdi Star Wars evreninden bir tema ile karşımızda. Mandalorian Xbox One kontrolcüsü oldukça pahalı.

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    Mandalorian Xbox One özellikleri ve fiyatı

    Mandalorian Xbox One kontrolcüsü Disney+ platformunun popüler dizisini temel alıyor. Kontrolcünün ön kısmında krom rengi dikkat çekerken küçük boyutlarda iki tane sembole yer verilmiş.

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    Arka kısımda ise bebek Yoda’nın arandığına dair bir ilan işlenmiş durumda. Kontrolcüye ek olarak bir şarj yuvası da pakete dahil edilmiş. Şarj yuvasında Mandalorian kaskı nı temel alan ikona yer verilmiş.

    Oldukça şık ve serinin hayranlarının beğeneceği Mandalorian Xbox One kontrolcüsü bununla birlikte 170$ fiyat etiketine sahip. Bu da onu en üst seviye tematik kontrolcü fiyatlarına yaklaştırıyor. Satışlar ise önümüzdeki haftalarda başlayacak.



    https://www.slashgear.com/this-mandalorian-xbox-one-controller-costs-a-lot-of-money-26644497/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    WienerWald (Arda ) 1 sa.
    Hayırlı olsun
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