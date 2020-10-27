Mandalorian Xbox One kontrolcüsü satışa çıkıyor

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Zaman zaman gerek konsollarında gerekse de aksesuarlarında tematik kampanyalara giden Microsoft şimdi Star Wars evreninden bir tema ile karşımızda. Mandalorian Xbox One kontrolcüsü oldukça pahalı.

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Mandalorian Xbox One özellikleri ve fiyatı

Mandalorian Xbox One kontrolcüsü Disney+ platformunun popüler dizisini temel alıyor. Kontrolcünün ön kısmında krom rengi dikkat çekerken küçük boyutlarda iki tane sembole yer verilmiş.

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Arka kısımda ise bebek Yoda’nın arandığına dair bir ilan işlenmiş durumda. Kontrolcüye ek olarak bir şarj yuvası da pakete dahil edilmiş. Şarj yuvasında Mandalorian kaskı nı temel alan ikona yer verilmiş.

Oldukça şık ve serinin hayranlarının beğeneceği Mandalorian Xbox One kontrolcüsü bununla birlikte 170$ fiyat etiketine sahip. Bu da onu en üst seviye tematik kontrolcü fiyatlarına yaklaştırıyor. Satışlar ise önümüzdeki haftalarda başlayacak.

https://www.slashgear.com/this-mandalorian-xbox-one-controller-costs-a-lot-of-money-26644497/

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