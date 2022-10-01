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    Kripto borsası WazirX, çalışanlarının yüzde 40’ını işten çıkardı

    Binance ile birlikte çalışan ve Hindistan'ın en büyük kripto para borsası olan WazirX, gelirlerindeki düşüş gerekçesiyle çalışanların yüzde 40'ını işten çıkardığını açıkladı.    
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    WazirX, çalışanlarının yüzde 40’ını işten çıkardı
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    Kripto para borsası WazirX, 150 kişilik iş gücünün yüzde 40’ının işten çıkarıldığını açıkladı. İşten çıkarılan işçilere 45 gün boyunca maaşlarının ödeneceği, bundan sonra iş için rapor istenemeyeceği belirtildi.

    Kripto para piyasasında yaşanan düşüş Blockchain şirketlerini de etkisi altına aldı. Kripto odaklı şirketlerde bu durumu en az hasarlı şekilde atlatabilmek için çalışanlarının bir kısmını işten çıkarmaya karar verdi. Son olarak çalışanlarının yüzde 40’ını işten çıkardı.

    WazirX konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “Kripto piyasası, mevcut küresel ekonomik yavaşlama nedeniyle bir ayı piyasasının pençesinde. Hindistan kripto endüstrisinin vergiler, düzenlemeler ve bankacılık erişimi ile ilgili kendine özgü sorunları var. Bu, tüm Hint kripto borsalarında hacimlerde dramatik bir düşüşe yol açtı”

    Ayrıca belirtmek gerekirse WazirX günlük işlem hacimleri, 28 Ekim 2021’de bir yılın en yüksek seviyesi olan 478 milyon iken 1 Ekim 2022’de 1,5 milyona gerilemiş durumda.

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    anzubesti 2 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 4 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 4 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 6 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 6 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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