Tim Cook: Yakın gelecekte artırılmış gerçeklik olmadan nasıl yaşamışız? diyeceğiz

Apple’ın başındaki isim Tim Cook, artırılmış gerçekliği her şeyi etkileyecek derin bir teknoloji olarak görüyor. Cook’a göre, yakın bir gelecekte artırılmış gerçeklik hayatımızla bütünleşecek, yaşamın merkezinde olacak.

Tim Cook: Steve Jobs, Apple'ın şu anki durumundan tatmin olmazdı 1 ay önce eklendi

Sanal gerçeklik geride kalacak

Sanal gerçeklik ise gerçek hayatın yerini almayacak. VR hakkında “Kendinizi gerçekten içine çekebileceğiniz bir şey, iyi şekilde de kullanılabilir. Ancak insanların tüm hayatlarını bu şekilde yaşamak istediklerini sanmıyorum. VR belirli dönemler için ancak iyi iletişim kurmanın bir yolu değil. VR’a karşı değilim ancak düşüncem bu yönde.”

Tim Cook: Ortalama bir insan "metaverse nedir?" anlatamaz

Cook, Facebook ile bütünleştirilen metaverse hakkında da iddialı konuştu. Cook, “insanların bir ürünü anlaması önemli. Ben, ortalama bir insanın metaverse’ün ne olduğunu anlatabileceğinden gerçekten emin değilim.” dedi. Metaverse, bildiğiniz üzere ilk olarak bilimkurgu romanı Snow Crash’te kullanılmış, sonradan Facebook’un benimsediği bir kelime. Facebook, o kadar benimsedi ki şirketin adı Meta olarak değişti. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin gelecekteki dijital gerçeklik olan metaverse’ü geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Apple'ın AR ve VR ürünleri ne zaman çıkacak?

Apple, 2023’te tanıtılması beklenen sanal ve artırılmış gerçeklik başlığı ile birlikte 2024’te çıkacağı söylenen artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalışmaları sürdürüyor.

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