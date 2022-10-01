Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tim Cook: Yakın gelecekte artırılmış gerçeklik olmadan nasıl yaşamışız? diyeceğiz

    Apple CEO’su Tim Cook, yakında gelecekte hayatımıza daha fazla dahil olacak teknolojilerden artırılmış gerçeklik (AR) hakkında ses getirecek açıklamalarda bulundu.
    Oy Ver

    Tim Cook AR

    Apple’ın başındaki isim Tim Cook, artırılmış gerçekliği her şeyi etkileyecek derin bir teknoloji olarak görüyor. Cook’a göre, yakın bir gelecekte artırılmış gerçeklik hayatımızla bütünleşecek, yaşamın merkezinde olacak.

    Sanal gerçeklik geride kalacak

    Sanal gerçeklik ise gerçek hayatın yerini almayacak. VR hakkında “Kendinizi gerçekten içine çekebileceğiniz bir şey, iyi şekilde de kullanılabilir. Ancak insanların tüm hayatlarını bu şekilde yaşamak istediklerini sanmıyorum. VR belirli dönemler için ancak iyi iletişim kurmanın bir yolu değil. VR’a karşı değilim ancak düşüncem bu yönde.”

    Tim Cook: Ortalama bir insan "metaverse nedir?" anlatamaz

    Cook, Facebook ile bütünleştirilen metaverse hakkında da iddialı konuştu. Cook, “insanların bir ürünü anlaması önemli. Ben, ortalama bir insanın metaverse’ün ne olduğunu anlatabileceğinden gerçekten emin değilim.” dedi. Metaverse, bildiğiniz üzere ilk olarak bilimkurgu romanı Snow Crash’te kullanılmış, sonradan Facebook’un benimsediği bir kelime. Facebook, o kadar benimsedi ki şirketin adı Meta olarak değişti. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin gelecekteki dijital gerçeklik olan metaverse’ü geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.

    Apple'ın AR ve VR ürünleri ne zaman çıkacak?

    Apple, 2023’te tanıtılması beklenen sanal ve artırılmış gerçeklik başlığı ile birlikte 2024’te çıkacağı söylenen artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalışmaları sürdürüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    Profil resmi
    anzubesti 2 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

    Profil resmi
    Sarı Mucit 2 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 4 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 4 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 5 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 6 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız