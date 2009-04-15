WDTV HD Video Oynatıcı video inceleme

WDTV, Küçük boyutları ve HDMI çıkışına sahip olması yanı sıra MKV video formatı desteği ile de merak uyandırıyor.

Sabit disk denildiğinde akla ilk gelen firmalardan biri olan Western Digital, WDTV ile çoklu ortam oynatıcı pazarına da giriş yaptı. WDTV, Küçük boyutları ve HDMI çıkışına sahip olması yanı sıra MKV video formatı desteği ile de merak uyandırıyor.