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WDTV HD Video Oynatıcı video inceleme

10 yıl
129,5b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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WDTV, Küçük boyutları ve HDMI çıkışına sahip olması yanı sıra MKV video formatı desteği ile de merak uyandırıyor.

Sabit disk denildiğinde akla ilk gelen firmalardan biri olan Western Digital, WDTV ile çoklu ortam oynatıcı pazarına da giriş yaptı. WDTV, Küçük boyutları ve HDMI çıkışına sahip olması yanı sıra MKV video formatı desteği ile de merak uyandırıyor.

Videoyu izleyemiyorsanız buraya tıklayınız.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
caolunqiu38 6 yıl
Birdebu son firmware yı yüklemeden önceeski firmware lermi yüklenmeli. Bu şekilde sıraya uymayarak bir modem yakmıştımda..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MightyMouse 8 yıl
Vede tivi nedir be arkadaşım?Dabılyu D tivi ya da tam Türkçe olarak "Dabılyu de teve" de.Vede tivi nedir Allahaşkına?
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brillance 9 yıl
başarılı bir cihaz kullanıyorum
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serkanertekin 9 yıl
iyi bir çalışma fiyatı ne kadar acba?
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cenkog 9 yıl
Son güncellemeleri ile Türkçe desteği de çıktı... Artık tadından yenmeyen bir cihaz haline geldi... Herkese hararetle tavsiye ederim... Optik girişten ses sisteminize bağlarsanız 5.1 ses de alabiliyorsunuz...
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ScHwArZeNeGgEr 9 yıl
cihaz çalışmadığı halde prize takılı iken bile ısınmakta artı fan diye hiç bir şey yok
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kursun25 9 yıl
walla ürünlerin tanıtımlarını yaparak hepimizi bilğilendiriyosunun teşekkürler
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aysalu 10 yıl
yaa simdi ben bu cihazı aldım
update firmware de indirdim ama usb den harici diski bağladığımda göremiyorum.
diyorki root dosyaya atıcaksın bende seagate 500 gb harici diskin root dosyası ne bu firmware i nereye extract yapıcam
bir yardımcı olun ltf
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aziz0571 10 yıl
bir flaş belleğin içine atacaksın yazılımı.flaş bellek fat 32 formatında olmalı.ve başka bişi olmamalı.500 gb olmaz çünkü mühtemelen bir sürü filimde vardır.
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aziz0571 10 yıl
sanırım video çok eskiden çekilmiş.bide yeni çıkan firmware lerdende hiç bahsedilmemiş.en son çıkan yazılım linki ve yapılan değişiklikler linkte.
wdc.com/...
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Atesbaz 10 yıl
türkçe altyazı mevcut dh biraz yavaş çalışıyo sanırım..
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yasinaka 10 yıl
birde dts sesleri açamadığı yazıyor forumlarda.
ben tvix 6500a kullanıyorum.tank medyaların arasında en iyisi diye düşünüyorum.tek eksiği fiyatı...
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benozgurum 10 yıl
arkadaşlar forumdaki videoları neden izleyemiyorum ?
youtube tarzı tüm sitelerdeki flash videoları izliyorum ama burdakiler açmıyor en başındaki dh yazısı gözüküyor sonra tık yok... forumdaki videolar için ayrı bir programmı yüklemek gerekli
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Mr_Thunder 10 yıl
Güzel inceleme teşekkürler. Ayrıca söylenildiği gibi o Türkçe destek firmware yazılımı BETA versyionmuş.
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KSK_istayfa 10 yıl
wdc.com/...

Son Ön Sürüm Güncellemelere burdan ulaşabilirsiniz.BETA sürüm güncellemeler ayrı ÖN Sürüm güncellemeler ayrıdır.Direk olarak sunulan nerdeyse hiçbir güncelleme olmadı zaten.Beta'sı kullanılıp denendikten sonra PRELEASE sürüm olarak kuruldu.

Altyazıda türkçe desteği tamamıyle geldi.UTF8 falan uğraşmanıza gerek yok direk olarak okuyor.
Ayrıca altyazı boyutu,kalınlığı falan ayarlama menüsü sunuldu.

Modifiye güncellemelerde ise harici cd/dvd rom mümkün olmuş durumda.

Küçük sorunları: hdd'yi usb'den bağladığınız için tarama konusunda biraz bekletmesi , DTS sesleri sadece uyumlu sistemlerle dinlemeye izin vermesi(Normal çıkışa ses vermiyor)

Fiyatı önemli bulanlar için en iyi seçim .Kullanıyorum çok memnunum tavsiye ederim.
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