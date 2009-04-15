WDTV HD Video Oynatıcı video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
WDTV, Küçük boyutları ve HDMI çıkışına sahip olması yanı sıra MKV video formatı desteği ile de merak uyandırıyor.
Sabit disk denildiğinde akla ilk gelen firmalardan biri olan Western Digital, WDTV ile çoklu ortam oynatıcı pazarına da giriş yaptı. WDTV, Küçük boyutları ve HDMI çıkışına sahip olması yanı sıra MKV video formatı desteği ile de merak uyandırıyor.
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update firmware de indirdim ama usb den harici diski bağladığımda göremiyorum.
diyorki root dosyaya atıcaksın bende seagate 500 gb harici diskin root dosyası ne bu firmware i nereye extract yapıcam
bir yardımcı olun ltf
wdc.com/...
ben tvix 6500a kullanıyorum.tank medyaların arasında en iyisi diye düşünüyorum.tek eksiği fiyatı...
youtube tarzı tüm sitelerdeki flash videoları izliyorum ama burdakiler açmıyor en başındaki dh yazısı gözüküyor sonra tık yok... forumdaki videolar için ayrı bir programmı yüklemek gerekli
Son Ön Sürüm Güncellemelere burdan ulaşabilirsiniz.BETA sürüm güncellemeler ayrı ÖN Sürüm güncellemeler ayrıdır.Direk olarak sunulan nerdeyse hiçbir güncelleme olmadı zaten.Beta'sı kullanılıp denendikten sonra PRELEASE sürüm olarak kuruldu.
Altyazıda türkçe desteği tamamıyle geldi.UTF8 falan uğraşmanıza gerek yok direk olarak okuyor.
Ayrıca altyazı boyutu,kalınlığı falan ayarlama menüsü sunuldu.
Modifiye güncellemelerde ise harici cd/dvd rom mümkün olmuş durumda.
Küçük sorunları: hdd'yi usb'den bağladığınız için tarama konusunda biraz bekletmesi , DTS sesleri sadece uyumlu sistemlerle dinlemeye izin vermesi(Normal çıkışa ses vermiyor)
Fiyatı önemli bulanlar için en iyi seçim .Kullanıyorum çok memnunum tavsiye ederim.