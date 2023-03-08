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    Format nasıl atılır? Windows 7/10/11 format atma yöntemleri

    Bilgisayara format atma, PC sağlığı için önemli. Peki Windows 11/10/7'de format nasıl atılır? İşte laptop ve masaüstü bilgisayarlar için formatlama yapılışı:    
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    Windows bilgisayarınız sorun çıkarıyorsa Microsoft’un Windows’u yenile aracını çalıştırmak veya son yüklediğiniz güncellemeyi kaldırmak sorununuzu çözebilir. Ancak bilgisayarınız kötü çalışıyorsa veya bilgisayarınızı satmayı düşünüyorsanız, format atmanın zamanı gelmiş olabilir. İster Windows 11, ister Windows 10, isterseniz de Windows 7 kullanıyor olun, bilgisayar formatlama yapılışı adım adım burada. Farklı yollarla bilgisayar nasıl formatlanır? gösteriyoruz.

    Windows 11 format atma yolları ⬇️

    Windows 11 format atma nasıl yapılır Tam Boyutta Gör
    Depolama sürücünü artık kullanmayı düşünmüyorsanız, başkalarının verilerinize erişmesini önlemek için dosyalarınızı silmek üzere formatlamak isteyebilirsiniz. İster dahili depolama olsun ister harici USB disk olsun, HDD veya SSD’yi biçimlendirmenin farklı yolları vardır. İşte Windows 11 bilgisayara format atma yöntemleri 🔽

    Ayarlardan Windows 11 bilgisayar formatlama ⚙️

    Windows 11 bilgisayar formatlama Tam Boyutta Gör

    1. Ayarlar’ı açın.
    2. Sistem - Depolama - Gelişmiş depolama ayarlarına girin.
    3. Diskler ve bölümleri seçeneğine tıklayın.
    4. Listeden sabit diski biçimlendir’i seçin.
    5. Özellikler’e tıklayın.
    6. Format (Biçimlendir) butonuna tıklayın.
    7. Dosya sistemini NTFS yapın.
    8. Format’a tıklayarak işlemi sonlandırın.

    Dosya Gezgini’nden Windows 11 PC format atma 📂

    Windows 11 PC format atma Tam Boyutta Gör

    1. Dosya Gezgini’ni açın.
    2. Sol bölmede Bu PC’ye tıklayın.
    3. Aygıtlar ve Sürücüler altında sürücüye sağ tıklayın.
    4. Format seçeneğini seçin.
    5. Dosya sistemini NTFS olarak seçin.
    6. Birim etiketi kısmında sürücünüzü onaylayın.
    7. Hızlı Biçimlendir’i işaretleyin.
    8. Başlat butonuna tıklayın.

    Disk Yönetimi ile Windows 11 bilgisayara format atma 💽

    Windows 11 bilgisayara format atma Tam Boyutta Gör

    1. Başlat’a tıklayın ve Disk Yönetimi’ni aratın.
    2. Sürücüye sağ tıklayın ve Format’ı seçin.
    3. Birim etiketi ayarında sürücü ismini doğrulayın.
    4. Dosya Sistemi olarak NTFS’i seçin.
    5. Hızlı biçimlendir ile başlayan seçeneğini işaretleyin.
    6. Tamam butonuna tıklayın.

    CMD ile Windows 11 laptop formatlama 💻

    Windows 11 laptop format atma Tam Boyutta Gör

    1. Komut istemini (CMD) açın ve diskpart yazın.
    2. Diskleri görmek için "list disk” yazın.
    3. Diski seçmek için “select disk 1” (format atılan disk) yazın.
    4. Diskteki her şeyi silmek için “clean” yazın.
    5. Disk bölümü oluşturmak için “create partition primary” komutunu girin.
    6. Bölümü seçmek için “select partition 1” yazın.
    7. Seçili diski etkinleştirmek için “active” yazın.
    8. Diski biçimlendirmek için “format FS=NTFS quick” yazın.
    9. Diske sürücü harfi atamak için “assign letter=X” yazın.
    10. Komut satırını kapatmak için exit komutunu girin.

    Windows 10 format atma adımları ⬇️

    Windows 10 format atma nasıl yapılır Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarınız olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, garip hatalar veriyorsa veya yavaş çalışıyorsa muhtemelen format atma zamanı gelmiştir. Yeni bir bilgisayara geçiyorsanız, eski bilgisayarınızı satacaksanız Windows 10 bilgisayarı formatlamak isteyebilirsiniz. Windows 10 PC format atma adım adım görelim:

    Windows 10 bilgisayar formatlama 🖥️

    Windows 10 formatlama Tam Boyutta Gör

    1. Ayarlar’a girin.
    2. Güncelleme ve Güvenlik’i seçin.
    3. Sol bölmede Kurtar’a tıklayın.
    4. Bu bilgisayarı sıfırla seçeneğine tıklayın.
    5. Başla butonuna tıklayın.
    6. Her şeyi kaldır seçeneğine tıklayın.
    7. Windows’un nasıl kurulacağını seçin.
    8. İleri’ye tıklayın.
    9. Sıfırla ile işlemi sonlandırın.

    Windows 7 format atma yöntemleri ⬇️

    Windows 7 bilgisayar format atma nasıl yapılır Tam Boyutta Gör
    Laptopunuz artık yavaş çalışıyorsa, depolama alanı yetersiz geliyorsa, bilgisayarınıza antivirüs programlarının silemeyeceği bir virüs bulaştıysa, Windows 7 bilgisayarı formatlamak en basit ve etkili çözümdür.

    Denetim Masası ile Windows 7 laptop format 💻

    Windows 7 laptop format Tam Boyutta Gör

    1. Denetim Masası’na girin.
    2. Sistem ve Güvenlik’e tıklayın.
    3. Yedekleme ve Geri Yükleme’yi seçin.
    4. Kurtarma - Gelişmiş Kurtarma’yı seçin.
    5. Bilgisayarı fabrika ayarlarına döndürün seçeneğine tıklayın.
    6. Yedeklemeyi geçin.
    7. Yeniden başlatın.
    8. İşletim sistemini varsayılan ayarlara döndür seçeneğine tıklayın.

    Sistem Onarım Diski ile Windows 7 PC format atma 💿

    Windows 7 PC format atma Tam Boyutta Gör

    1. Denetim Masası’nı açın.
    2. Yedekle ve Geri Yükle’ye tıklayın.
    3. Sistem onarım diski oluştur’a tıklayın.
    4. Bilgisayarı yeniden başlatın.
    5. BIOS’a girip CD/DVD’yi önyükleme aygıtı olarak seçin.
    6. Windows sisteminizi seçin.
    7. Komut istemine tıklayın.
    8. “format c: /fs:ntfs” komutunu girin.

    Format atma nedir, ne işe yarar 💡

    format ne demek Tam Boyutta Gör
    Format ne demek? Formatlama, işletim sistemi verilerinin diskten silinmesi ve kullanılabilir alanın düzenlenmesidir. Bilgisayarı formatlama işlemiyle tüm verilerinizi silerseniz ve yeni, boş bir disk elde edersiniz. Windows’u sıfırdan kurmak istiyorsanız veya sürücüde fazladan alana ihtiyacınız varsa diski biçimlendirebilirsiniz.

    Bazı dosya sistemleri başka bir cihazla uyumlu olmayabilir. Diski biçimlendirerek, mevcut dosya sistemini cihazınızın algılayabileceği dosya sistemine dönüştürebilir, cihazı sorunsuzca ve daha verimli kullanabilirsiniz. Format atma, sistem dosyalarını temizler ve kötü amaçlı yazılımları kaldırarak bilgisayarınızın performansını artırabilir. Ayrıca bilgisayarınızı fabrika ayarlarına geri döndürür.

    Bilgisayarınızın sabit diski çok dolu, teknik sorunlar yaşıyor veya bilgisayarınızı satmaya hazırlanıyorsanız, Windows 7/10/11 bilgisayarı formatlama zamanı gelmiş olabilir. Format işlemiyle bilgisayarınızı ilk geldiği haline döndürebilirsiniz. Peki, bilgisayara format nasıl atılır? Bu rehber yazıda Windows laptop ve PC’nize nasıl format atacağınızı anlattık.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 4 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

    Profil resmi
    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

    Profil resmi
    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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