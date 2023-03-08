Format nasıl atılır? Windows 7/10/11 format atma yöntemleri

Windows bilgisayarınız sorun çıkarıyorsa Microsoft’un Windows’u yenile aracını çalıştırmak veya son yüklediğiniz güncellemeyi kaldırmak sorununuzu çözebilir. Ancak bilgisayarınız kötü çalışıyorsa veya bilgisayarınızı satmayı düşünüyorsanız, format atmanın zamanı gelmiş olabilir. İster Windows 11, ister Windows 10, isterseniz de Windows 7 kullanıyor olun, bilgisayar formatlama yapılışı adım adım burada. Farklı yollarla bilgisayar nasıl formatlanır? gösteriyoruz.

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Format atma nedir, ne işe yarar 💡

Tam Boyutta Gör Format ne demek? Formatlama, işletim sistemi verilerinin diskten silinmesi ve kullanılabilir alanın düzenlenmesidir. Bilgisayarı formatlama işlemiyle tüm verilerinizi silerseniz ve yeni, boş bir disk elde edersiniz. Windows’u sıfırdan kurmak istiyorsanız veya sürücüde fazladan alana ihtiyacınız varsa diski biçimlendirebilirsiniz.

Bazı dosya sistemleri başka bir cihazla uyumlu olmayabilir. Diski biçimlendirerek, mevcut dosya sistemini cihazınızın algılayabileceği dosya sistemine dönüştürebilir, cihazı sorunsuzca ve daha verimli kullanabilirsiniz. Format atma, sistem dosyalarını temizler ve kötü amaçlı yazılımları kaldırarak bilgisayarınızın performansını artırabilir. Ayrıca bilgisayarınızı fabrika ayarlarına geri döndürür.

Bilgisayarınızın sabit diski çok dolu, teknik sorunlar yaşıyor veya bilgisayarınızı satmaya hazırlanıyorsanız, Windows 7/10/11 bilgisayarı formatlama zamanı gelmiş olabilir. Format işlemiyle bilgisayarınızı ilk geldiği haline döndürebilirsiniz. Peki, bilgisayara format nasıl atılır? Bu rehber yazıda Windows laptop ve PC’nize nasıl format atacağınızı anlattık.