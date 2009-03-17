WEB Tarayıcı Testi: En hızlısı hangisi?

Futuremark'ın geliştirdiği Peacekeeper isimli test yazılımı ile en hızlı tarayıcıyı arıyoruz!

Futuremark; ekran kartı, sistem, cep telefonu, araba derken şimdi de WEB Tarayıcıların performanslarını değerlendiren bir yazılım geliştirdi.

Bu videomuzda Futuremark Peacekeeper ile popüler WEB Tarayıcıları test ediyor, performanslarını ve bellek kullanım oranlarını karşılaştırıyoruz. Bakalım en iyi tarayıcı hangisi?