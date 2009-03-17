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WEB Tarayıcı Testi: En hızlısı hangisi?

10 yıl
313,1b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Futuremark'ın geliştirdiği Peacekeeper isimli test yazılımı ile en hızlı tarayıcıyı arıyoruz!

Futuremark; ekran kartı, sistem, cep telefonu, araba derken şimdi de WEB Tarayıcıların performanslarını değerlendiren bir yazılım geliştirdi.

Bu videomuzda Futuremark Peacekeeper ile popüler WEB Tarayıcıları test ediyor, performanslarını ve bellek kullanım oranlarını karşılaştırıyoruz. Bakalım en iyi tarayıcı hangisi?


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Diamondx 3 yıl
P4 2.8 512mb ram 60gb diskli winxp'li bir notebookta en rahat calisan tarayici firefox digerleri chrome ie ve opera 2-3 sekmede kasarken firefox'ta 5 sekme igneli 1 tanesi aktif durumda
onceden cok kaynak tuketirdi fakat bu sorun düzeltildi
1 firefox
2 opera
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar genelde tarayıcıların açış hızına yada ram kullanımına göre değerlendirmişler. Farklı bir yorum katayım dedim ben de. chrome java desteğini 2015 yıl sonunda sonlandıracağını açıkladı. Java eklentisi olmayan bir tarayıcı ne işe yarayacak bakalım. Zaten e-okuldan rapor almaya çalışanlar java eklentisi sorunları yüzünden bir hayli sorun yaşıyor.Bu arada web tasarımla uğraşıyorum. Kullandığımız programlar explorere göre tasarlanmış zamanında.Herşey ie'de normal çalışırken chrome sapıtıyor.Bir çok konuda uyum sorunları yaşanıyor.Ancak ie de son sürümleri kullanmıyorsanız o da işe yaramıyor. ie11 kurmak önce servis packleri kurmayı gerektiriyor. o da saatler sürüyor. windowsun kendisini kurmak daha kolay.Bu sebeplerden dolayı her ikisinden de şu an vazgeçiyorum ve arkadaşların önerisine uyarak operaya geçiyorum. Hepinize kolay gelsin...
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ferhaaattt 3 yıl
Chrome candir gerisine gerek yok sade tertemiz
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karayulun 3 yıl ferhaaattt
Chromium tarayıcıların tamamı aynıdır. Google'ın chromium tarayıcısı chrome'dur. İlle de google'ın kini vurgulamanın manası nedir? Chromium tarayıcıların hız farkı pek olmaz. Temelleri aynı yazılımla oluşturulmuştur. Google chrome 'un işletim düzeneğini, bağlantını ve senin özelini olumsuza alması hoşuna gidiyor demek ki. Chrome tarayıcıların kralı Opera'dır. Dene gör. Google her yere dosyalarını bulaştırıyor. Sülükten farkı, sülük gibi doğal olmamasıdır. Burada bencilce düşüncelerimizi dayatmıyoruz. Ayık olun kafanız diye uyarıyoruz.
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Actim izliyorum bende ya kim upladi bunu ayiptir
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Be All My Sins Remembered 3 yıl Speed-Step
Hem pc hem de mobil için tekrar böyle bir video cekseniz oldukça yararlı olur
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karayulun 3 yıl
Google Chrome bir Chromium tarayıcıdır. Google Chrome'la aynı açık kaynak yazılımı kullanan bir çok tarayıcı vardır. Opera, Baidu Browser, 360 Browser, Yandex Browser, Comodo Dragon, Torch vs. Google chrome'dan daha hızlı olan Opera ya da 360 Browser var. Anlayacağınız, kimse Google Chrome en hızlısıdır diyemez. Diyenler ise bilgisayarın 'b' si ve yazılımın 'y' sinden anlamayan insanlar topluluğundan ibarettir. Bu topluluğu aydınlatıp bilinçlendirmek gerekir. Forumda neden bunları yazmaktan üşeniyoruz? Kimse eli kanlı google'a sevgi ya da beğeni duymasın. Google veri hırsızıdır. İnsanların verileri satarak para kazanan bir şirkettir. Bu nedenle en yerinde olanı Firefox ve Firefox tabanlı tarayıcıları kullanmaktır. Google Chrome beladır ve bilgisayarınızda gizlice arka düzende dolaşan bir iğrenç kan emici bir keneden farkı yoktur. Chromium kaynaklı tarayıcı olarak Google Chrome yerine 'kesinlikle Opera kullanın. Memnun kalacaksınız. Ama motoru olarak StartPage kullanın. StartPage google üzerinden arama yapar sizin arama ve diğer bilgisayar bilgilerinizin kaydını tutmaz. StartPage, tarayıcınızda çerez bile bırakmaz. Google'dan çıkan sonuca tıkladığınızda Google takip çerezleri size sülük gibi yapışır. StartPage'de tek bir iz bile olmaz. Türkçe ve kesin sonuçlar için Yandex arama motoru kullanılabilir.
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IItwentysixII 3 yıl karayulun
Konunun tarihine baktim. Sonra enson yazıya gelip en sonlarına doğru baktım

Yandex görünce direk cevap tuşuna bastım.
Ne varsa cromda var. Ekle adblck. Üstune bide asblck pro oh mis ;)
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DH Misafiri 7 yıl
inadına internet explorer 8 ml gibi kullanmayı bilmiyorsanız ne yapalım lan
ayarlarını yapınca cok hızlı
microsoft ürünblerinden başkası yalan
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2smoke 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

inadına internet explorer 8 ml gibi kullanmayı bilmiyorsanız ne yapalım lan



ayarlarını yapınca cok hızlı



microsoft ürünblerinden başkası yalan

Yok o dediğin ml lık sende sanırım. 1 senelik konuları hortlatıp durduğun yetmiyor, birde millete hakaret ediyorsun..
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m.uti 8 yıl
arkadaşlar ben teli pc ye bağlayıp nete öyle giriyorum ama veri hızım çok az 96 kb ile bağlanıyorum benim için sayfa sekme flaş vs.vs.önemli değil sadece yavaş internet ile en hızlı hangisi açar sayfayı benim ilgi alanıma dediğim gibi sadece sayfanın en erken açılması 1 saniye bile erken olanı önemli benim için dediğim gibi net hızı yavaş olduğu için yardım ederseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim benimle ilgilenen ve bilgi veren arkadaşlara
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EdaisY 9 yıl
Sonuçlar beklediğimden pek farklı değil

Ama açıkcası Safari'den bu kadar hız beklemiyordum

Ama Google Chrome
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Arranger. 9 yıl
Chrome
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