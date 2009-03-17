WEB Tarayıcı Testi: En hızlısı hangisi?

Genel Yayın Yönetmeni
Futuremark'ın geliştirdiği Peacekeeper isimli test yazılımı ile en hızlı tarayıcıyı arıyoruz!
Futuremark; ekran kartı, sistem, cep telefonu, araba derken şimdi de WEB Tarayıcıların performanslarını değerlendiren bir yazılım geliştirdi.
Bu videomuzda Futuremark Peacekeeper ile popüler WEB Tarayıcıları test ediyor, performanslarını ve bellek kullanım oranlarını karşılaştırıyoruz. Bakalım en iyi tarayıcı hangisi?
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onceden cok kaynak tuketirdi fakat bu sorun düzeltildi
1 firefox
2 opera
Yandex görünce direk cevap tuşuna bastım.
Ne varsa cromda var. Ekle adblck. Üstune bide asblck pro oh mis ;)
ayarlarını yapınca cok hızlı
microsoft ürünblerinden başkası yalan
Yok o dediğin ml lık sende sanırım. 1 senelik konuları hortlatıp durduğun yetmiyor, birde millete hakaret ediyorsun..
Ama açıkcası Safari'den bu kadar hız beklemiyordum
Ama Google Chrome