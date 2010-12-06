Westerm Digital'dan robot temalı yeni taşınabilir depolama sürücüsü

Bloomberg'in haberine Seagate'i satın almak için verdiği teklif geri çevrilen Western Digital, My Passport Essential serisi taşınabilir depolama sürücülerine yeni bir seçenek daha ekledi. 500GB kapasiteli yeni sürücüyü serinin diğer modellerinden ayıran en önemli farkı tasarımı. Robot temalı tasarımıyla teknoloji tutkunlarını hedef alan sürücü, bilgisayar bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor ve veri güvenliği için 256-bit şifreleme, şifre koruma ve otomatik yedekleme gibi özellikler sunuyor.

Western Digital'ın sınırlı sayıda üretilen robot temalı 500GB'lık yeni taşınabilir depolama sürücüsü, Amazon.com'da 50 dolar seviyesinden satışa sunulmuş durumda.