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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Westerm Digital'dan robot temalı yeni taşınabilir depolama sürücüsü

8 yıl
11,5b
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6
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bloomberg'in haberine Seagate'i satın almak için verdiği teklif geri çevrilen Western Digital, My Passport Essential serisi taşınabilir depolama sürücülerine yeni bir seçenek daha ekledi. 500GB kapasiteli yeni sürücüyü serinin diğer modellerinden ayıran en önemli farkı tasarımı. Robot temalı tasarımıyla teknoloji tutkunlarını hedef alan sürücü, bilgisayar bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor ve veri güvenliği için 256-bit şifreleme, şifre koruma ve otomatik yedekleme gibi özellikler sunuyor.

Western Digital'ın sınırlı sayıda üretilen robot temalı 500GB'lık yeni taşınabilir depolama sürücüsü, Amazon.com'da 50 dolar seviyesinden satışa sunulmuş durumda.


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acbold 8 yıl
256bit şifreleme iyimiş.fakat tasarımı için satıcak bi ürün değil.biraz saçma buldum açıkcası...
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theyapici 8 yıl
ben seagate 1tb aldım yeni bu salla robotdan daha iyi
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MxFxOx 8 yıl
usb 2.0 bağlantılı hardisklerin fiyatı baya bir düştü. 2011 yılında daha da düşer.
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ozkan_tpc 8 yıl

MxFxOx

usb 2.0 bağlantılı hardisklerin fiyatı baya bir düştü. 2011 yılında daha da düşer.


Daha fazla düşeceğini sanmıyorum, son 4-5 aydır bi düşüş yok. Fakat aynı fiyata kapasiteleri artıyor bu da bi nevi düşüş olabilir.
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murdocklawless 8 yıl
usb 3.0 olmayan hiç bir external cihaz almam artık.
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