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Western Digital, My Passport Studio serisi taşınabilir disklerine FireWire 800 desteği ekliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital, My Passport Studio serisi taşınabilir disklerine FireWire 800 desteği ekliyor
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Depolama çözümlerinden sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Western Digital, Mac kullanıcıları için bir süre önce pazara sunduğu My Passport Studio serisi taşınabilir disk ailesine FireWire 800 desteği de ekledi.

Kullanıma sunulan ilk modelleri PC'ler ile bağlantı için FireWire 400 ve USB 2.0 arabirimlerini destekleyen depolama çözümlerinin "geliştirilen" yeni modelleri ise daha yüksek veri transferi için FireWire 800 desteği de sunuyor.

320, 400 ve 500GB'lık kapasite alternatifleri olank yenilenmiş serinin 5 yıllık garanti ile kapasitesine göre 200$, 230$ ve 250$'lık etiket fiyatları ile kullanıma sunuluyor.


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max975 11 yıl
şık birşeymış
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