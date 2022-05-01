Instagram Hikayelerdeki hızlı tepki özelliği WhatsApp'a geliyor

Popüler sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gelecekteki bir güncellemede kullanıcılar için yeni Tepkiler özelliğini hazırlarken aynı zamanda kullanıcıların Durum sekmesindeki paylaştığı gönderilere hızlı tepkiler ekleyerek Instagram Hikayelerine benzeyen bir özellik üzerinde çalışıyor.
WhatsApp, Durum sekmesindeki gönderilere hızlı tepki özelliği getiriyor
Instagram'da bir Hikayeye tepki verirken kullandığımız özellik sonunda WhatsApp'a da geliyor. Hızlı Tepkiler özelliği sayesinde artık WhatsApp'ta bir durum güncellemesini görüntülerken hızlı bir şekilde emoji gönderebileceksiniz. Ancak WhatsApp şimdilik Kalp Gözlü Gülen Yüz, Sevinçten Gözyaşlı Yüz, Şaşkın Yüz, Ağlayan Yüz, Katlanmış Eller, Alkışlayan Eller, Konfeti Patlaması ve Yüz Puan olmak üzere sekiz farklı emoji ile tepki vermenize olanak sağlayacak. Özellik şimdilik geliştirilme aşamasında olsada yakın bir zamanda yayınlanacak bir güncellemeyle tüm kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.