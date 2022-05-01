Instagram Hikayelerdeki hızlı tepki özelliği WhatsApp'a geliyor

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Popüler sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gelecekteki bir güncellemede kullanıcılar için yeni Tepkiler özelliğini hazırlarken aynı zamanda kullanıcıların Durum sekmesindeki paylaştığı gönderilere hızlı tepkiler ekleyerek Instagram Hikayelerine benzeyen bir özellik üzerinde çalışıyor.

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WhatsApp, Durum sekmesindeki gönderilere hızlı tepki özelliği getiriyor

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Instagram'da bir Hikayeye tepki verirken kullandığımız özellik sonunda WhatsApp'a da geliyor. Hızlı Tepkiler özelliği sayesinde artık WhatsApp'ta bir durum güncellemesini görüntülerken hızlı bir şekilde emoji gönderebileceksiniz. Ancak WhatsApp şimdilik Kalp Gözlü Gülen Yüz, Sevinçten Gözyaşlı Yüz, Şaşkın Yüz, Ağlayan Yüz, Katlanmış Eller, Alkışlayan Eller, Konfeti Patlaması ve Yüz Puan olmak üzere sekiz farklı emoji ile tepki vermenize olanak sağlayacak. Özellik şimdilik geliştirilme aşamasında olsada yakın bir zamanda yayınlanacak bir güncellemeyle tüm kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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WhatsApp Durumlar'daki gönderilere hızlı tepki özelliği getiriyor