Facebook mühendislerinden ilginç açıklama: Facebook, kullanıcı verilerinin nereye gittiğini bilmiyor

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Popüler sosyal medya uygulaması Facebook, birçok kullanıcının kişisel verisine sahip. Peki verilerinizin Facebook tarafından ne kadar korunduğunu hiç düşündünüz mü? Facebook mühendisleri tarafından yapılan açıklama, Facebook'a olan güvenilirliğinizi bir kez daha sorgulatabilir.

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Facebook, kullanıcı verilerinin nasıl kullanıldığı hakkında yeterli bilgiye sahip değil

Facebook'tan sızan bir belgeye göre şirket, toplanan kişisel veriler ile tam olarak neler yapıldığını, bu nasıl kullanıldığını ve bu verilerin tam olarak nereye gittiği bilmiyor. Bu belge, geçtiğimiz Reklam ve İş Ürünü ekibindeki Facebook gizlilik mühendisleri tarafından yazılmıştı. Sızdırılan belgede "Sistemlerimizin verileri nasıl kullandığı konusunda yeterli düzeyde kontrole ve açıklanabilirliğe sahip değiliz." yer alan bu sözler ise Facebook'un kişisel verileri ne kadar koruduğunu tekrar gündeme getirdi.

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Belgenin devamında ise mühendisler “Sistemlerimizin verileri nasıl kullandığı konusunda yeterli düzeyde kontrole ve açıklanabilirliğe sahip olmadığımızdan dolayı kontrollü politika değişikliklerini veya 'X verilerini Y amacı için kullanmayacağız' gibi harici taahhütleri güvenle yerine getiremiyoruz. Yine de, düzenleyicilerin bizden yapmamızı beklediği şey tam olarak bu, hata ve yanlış beyan riskimizi artırıyor.” sözlerine yer verdiler.

Son birkaç yılda, tüm dünyadaki düzenleyiciler, Facebook gibi platformların kendi kullanıcılarının verilerini nasıl kullanabileceğini sınırlamaya çalıştı. En dikkat çekici ve önemli düzenlemelerden biri, Mayıs 2018'de yürürlüğe giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği'dir (GDPR). Yönetmeliğin 5. maddesine göre kullanıcının konumu veya dini yönelimi gibi her bir veri parçası yalnızca belirli bir amaç için toplanıp kullanılabilir ve başka bir amaç için yeniden kullanılamaz. Örneğin Facebook, geçmişte kullanıcıların hesaplarını korumak için verdiği telefon numarasını iki faktörlü kimlik doğrulama ile almış ve tanıyabileceğiniz kişiler özelliğine ve reklamcılara iletmişti. Daha sonrasında ise bunun farkedilmesiyle Facebook'a kanun gereğince ceza verilmişti.

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Facebook, kullanıcı verilerinin nereye gittiğini bilmiyor