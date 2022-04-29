Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Facebook mühendislerinden ilginç açıklama: Facebook, kullanıcı verilerinin nereye gittiğini bilmiyor

    Facebook'tan sızdırılan bir belgede Facebook mühendisleri, kullanıcı verilerinin tam olarak nereye gittiğini ve nasıl kullanıldıklarını bilmediklerini itiraf etti. İşte detaylar:
    Oy Ver

    Facebook, kullanıcı verilerinin nereye gittiğini bilmiyor
    Tam Boyutta Gör

    Popüler sosyal medya uygulaması Facebook, birçok kullanıcının kişisel verisine sahip. Peki verilerinizin Facebook tarafından ne kadar korunduğunu hiç düşündünüz mü? Facebook mühendisleri tarafından yapılan açıklama, Facebook'a olan güvenilirliğinizi bir kez daha sorgulatabilir.

    Facebook, kullanıcı verilerinin nasıl kullanıldığı hakkında yeterli bilgiye sahip değil

    Facebook'tan sızan bir belgeye göre şirket, toplanan kişisel veriler ile tam olarak neler yapıldığını, bu nasıl kullanıldığını ve bu verilerin tam olarak nereye gittiği bilmiyor. Bu belge, geçtiğimiz Reklam ve İş Ürünü ekibindeki Facebook gizlilik mühendisleri tarafından yazılmıştı. Sızdırılan belgede "Sistemlerimizin verileri nasıl kullandığı konusunda yeterli düzeyde kontrole ve açıklanabilirliğe sahip değiliz." yer alan bu sözler ise Facebook'un kişisel verileri ne kadar koruduğunu tekrar gündeme getirdi.

    Facebook, kullanıcı verilerinin nereye gittiğini bilmiyor
    Tam Boyutta Gör

    Belgenin devamında ise mühendisler “Sistemlerimizin verileri nasıl kullandığı konusunda yeterli düzeyde kontrole ve açıklanabilirliğe sahip olmadığımızdan dolayı kontrollü politika değişikliklerini veya 'X verilerini Y amacı için kullanmayacağız' gibi harici taahhütleri güvenle yerine getiremiyoruz. Yine de, düzenleyicilerin bizden yapmamızı beklediği şey tam olarak bu, hata ve yanlış beyan riskimizi artırıyor.” sözlerine yer verdiler.

    Son birkaç yılda, tüm dünyadaki düzenleyiciler, Facebook gibi platformların kendi kullanıcılarının verilerini nasıl kullanabileceğini sınırlamaya çalıştı. En dikkat çekici ve önemli düzenlemelerden biri, Mayıs 2018'de yürürlüğe giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği'dir (GDPR). Yönetmeliğin 5. maddesine göre kullanıcının konumu veya dini yönelimi gibi her bir veri parçası yalnızca belirli bir amaç için toplanıp kullanılabilir ve başka bir amaç için yeniden kullanılamaz. Örneğin Facebook, geçmişte kullanıcıların hesaplarını korumak için verdiği telefon numarasını iki faktörlü kimlik doğrulama ile almış ve tanıyabileceğiniz kişiler özelliğine ve reklamcılara iletmişti. Daha sonrasında ise bunun farkedilmesiyle Facebook'a kanun gereğince ceza verilmişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 in&#231;
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız