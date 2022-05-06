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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, mesajlara emojilerle tepki verme özelliğini kullanıma sundu

    Mark Zuckerberg, Facebook'ta yaptığı paylaşımda WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlara emojilerle tepki verebilme özelliğinin artık tüm kullanıcılara sunulduğunu söyledi.
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    WhatsApp mesajlarına artık emojilerle tepki verebileceksiniz
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    Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde mesajlara emojilerle tepki verme özelliğini beta sürümüyle paylaşmıştı. Uzun zamandır beklenen bu özelliği WhatsApp, şimdi tüm kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

    WhatsApp mesaj tepkileri beta sürümünden çıktı: Artık tüm kullanıcılar kullanabilecek

    WhatsApp mesajlarına artık emojilerle tepki verebileceksiniz
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    Mark Zuckerberg, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda WhatsApp'ın mesajlara emojilerle tepki verebilme özelliğini tüm kullanıcılara sunulduğunu söyledi. Meta sözcüsü Vispi Bhopti'nin yaptığı açıklamaya göre yaklaşık bir hafta içerisinde bu özelliğe herkes erişebilecek. Özellik şimdilik Beğeni (Like), Sevgi (Love), Kahkaha (Laugh), Şaşkın (Suprised), Üzgün (Sad) ve Teşekkür (Thanks) olmak üzere mesajlara altı tane tepki verebilmenize olanak sağlıyor. Ancak şirket daha önceden tüm emojileri ve cilt tonlarını desteklemeyi planladığından bahsetmişti. 

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 4 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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