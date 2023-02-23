WhatsApp’a mesaj düzenleme özelliği geliyor. Kullanıcılar, iMessage, Telegram ve diğer mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi gönderilen mesajları düzenleyebilecek. WhatsApp Android beta sürümünde tanıtıllan özellik son olarak iOS beta sürümde görüldü. Peki, WhatsApp’ta gönderilen mesaj nasıl düzenlenecek?
WhatsApp mesaj düzenleme özelliği nasıl kullanılacak?
WhatsApp, düzenlenen mesajlarda gönderen tarafında “düzenlenmiş” etiketini gösterecek. Düzenleme, yalnızca metin mesajları için geçerli. Fotoğraf, video, belge paylaşılırken eklenen açıklamalar için düzenleme seçeneği çıkmayacak.
WhatsApp'a son olarak aramalarda resim içinde resim desteği geldi. Haber bülteni özelliğinin de geleceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.