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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'a mesaj düzenleme özelliği geliyor

    WhatsApp'ta gönderilen mesajı düzenlemek için yeni seçenek Android beta sürümün ardından iOS betada göründü. Çok yakında WhatsApp mesaj düzenleme özelliği kullanılabilecek.
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    WhatsApp’a mesaj düzenleme özelliği geliyor. Kullanıcılar, iMessage, Telegram ve diğer mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi gönderilen mesajları düzenleyebilecek. WhatsApp Android beta sürümünde tanıtıllan özellik son olarak iOS beta sürümde görüldü. Peki, WhatsApp’ta gönderilen mesaj nasıl düzenlenecek?

    WhatsApp mesaj düzenleme özelliği nasıl kullanılacak?

    whatsapp mesaj düzenleme nasıl yapılır Tam Boyutta Gör
    WhatsApp'ta gönderilen mesajı düzenlemek için, sohbette düzenlenmek istenen mesaja basılı tutup seçenekler arasından “Düzenle”ye dokunmak yeterli. Ancak Telegram'dan farklı olarak bir süre kısıtlaması var. Mesaj gönderildikten sonra 15 dakika içinde düzenlemenin yapılması gerekiyor.

    WhatsApp, düzenlenen mesajlarda gönderen tarafında “düzenlenmiş” etiketini gösterecek. Düzenleme, yalnızca metin mesajları için geçerli. Fotoğraf, video, belge paylaşılırken eklenen açıklamalar için düzenleme seçeneği çıkmayacak.

    WhatsApp'a son olarak aramalarda resim içinde resim desteği geldi. Haber bülteni özelliğinin de geleceği söyleniyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 1 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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