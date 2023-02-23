WhatsApp’a mesaj düzenleme özelliği geliyor. Kullanıcılar, iMessage, Telegram ve diğer mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi gönderilen mesajları düzenleyebilecek. WhatsApp Android beta sürümünde tanıtıllan özellik son olarak iOS beta sürümde görüldü. Peki, WhatsApp’ta gönderilen mesaj nasıl düzenlenecek?

WhatsApp mesaj düzenleme özelliği nasıl kullanılacak?

Tam Boyutta Gör WhatsApp'ta gönderilen mesajı düzenlemek için, sohbette düzenlenmek istenen mesaja basılı tutup seçenekler arasından “Düzenle”ye dokunmak yeterli. Ancak Telegram'dan farklı olarak bir süre kısıtlaması var. Mesaj gönderildikten sonra 15 dakika içinde düzenlemenin yapılması gerekiyor.

WhatsApp, düzenlenen mesajlarda gönderen tarafında “düzenlenmiş” etiketini gösterecek. Düzenleme, yalnızca metin mesajları için geçerli. Fotoğraf, video, belge paylaşılırken eklenen açıklamalar için düzenleme seçeneği çıkmayacak.

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