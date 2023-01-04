Instagram'da keşfete düşmek için 5 altın kural

1️⃣ İlgi çekici içerikler paylaşın

Etkileşim, Instagram keşfet sayfası algoritmasının aradığı en önemli sıralama işaretlerinden biridir. İlgi çekici içerik oluşturmak çok zor değildir. Mevcut içeriklerinize ve hedef kitlenize göz atın. Takipçileriniz en çok ne tür Instagram içerikleriyle etkileşime giriyorlar? Hızlı bir Instagram denetimi bu keşiflerde size yardımcı olabilir.

İdeal olarak, içeriğinizin iki ana özelliği olmalıdır; faydalı ve dikkat çekici. İçeriğiniz değer katıyor mu? Takipçilerinizin herhangi bir şeyi başarmasına veya bir sorunu çözmesine yardımcı oluyor mu? Bilgilendirici ve eğitici mi? Marka kişiliğinize uygunsa, takipçilerinizi eğlendirmek için bile içerik üretebilirsiniz.