Instagram'da keşfete düşmek için 5 altın kural

- Keşfete düşme hilesi ve ipuçları ⭐️
- 1️⃣ İlgi çekici içerikler paylaşın
- 2️⃣ Keşfete çıkan diğer gönderilerden ilham alın
- 3️⃣ Zamanlamayı iyi ayarlayın
- 4️⃣ Yeni formatlarla içeriklerinizi yenileyin
- 5️⃣ Ücretli reklamlara yatırım yapmayı düşünün
- Instagram keşfete çıkma etiketleri 🏷️
- Instagram keşfete düşme saatleri 🕖
- Instagram keşfet nedir ❓
- Yorumlar
Instagram, Türkiye’de de en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında geliyor. Türkiye’deki Instagram kullanıcısı, 50 milyonu aşmış durumda. Platformda takipçi arttırmanın en güvenli yollarından birisi de keşfete çıkmak. Instagram keşfete düşmek için bir bilgi birikimine sahip olmanız gerekmiyor. İyi içerik, harika zamanlama ve yeni içerik formatlarını kullanmak, paylaştığınız bir fotoğrafı veya reels videosunu keşfete çıkarmak için yeterli. Ancak keşfete düşüren hashtagler ve paylaşım için en iyi zamanları (keşfet saatleri) bilmek de gerekiyor. Bu rehber yazıda keşfete düşme hilesi ve ipuçlarını paylaşıyoruz.
Keşfete düşme hilesi ve ipuçları ⭐️
1️⃣ İlgi çekici içerikler paylaşın
Etkileşim, Instagram keşfet sayfası algoritmasının aradığı en önemli sıralama işaretlerinden biridir. İlgi çekici içerik oluşturmak çok zor değildir. Mevcut içeriklerinize ve hedef kitlenize göz atın. Takipçileriniz en çok ne tür Instagram içerikleriyle etkileşime giriyorlar? Hızlı bir Instagram denetimi bu keşiflerde size yardımcı olabilir.
İdeal olarak, içeriğinizin iki ana özelliği olmalıdır; faydalı ve dikkat çekici. İçeriğiniz değer katıyor mu? Takipçilerinizin herhangi bir şeyi başarmasına veya bir sorunu çözmesine yardımcı oluyor mu? Bilgilendirici ve eğitici mi? Marka kişiliğinize uygunsa, takipçilerinizi eğlendirmek için bile içerik üretebilirsiniz.
2️⃣ Keşfete çıkan diğer gönderilerden ilham alın
Nasıl ilgi çekici içeriler oluşturacağınızdan emin değilseniz, keşfet sayfasına girip genellikle hangi tür içeriklerin paylaşıldığına bakın. Keşfet, hedef kitlenizin ilgisini çekecek türden gönderiler oluşturmanız için size ilham verebilir.
Bulunduğunuz sektörle alakalı diğer hesaplar için hangi yaklaşımın işe yaradığını gösterebilir, ilham alabilir ve içerik stratejinizi oluşturabilirsiniz. Belki takipçileriniz hızlı ve öğretici nasıl yapılır? videolarına ilgi duyuyordur.
3️⃣ Zamanlamayı iyi ayarlayın
Paylaşım için en iyi zaman, konuma, sektöre ve hedef kitleye göre değişebilir. Bu nedenle içeriklerinizi ne zaman yayınlayacağınızı anlamak için kendi takipçilerinizin davranışlarını analiz edin.
4️⃣ Yeni formatlarla içeriklerinizi yenileyin
Instagram, yeni içerik formatları sunduğunda kullanıcıların ilgisini çekmek için bunları öne çıkarır. Örneğin; Reels, Instagram uygulamasında özel bir sekmededir. Reels videoları üretmek, katılımı ve organik erişimi artırmanıza yardımcı olur. Ayrıca akışınızı çeşitlendirmenize yardımcı olabilir, kitlenizin ilgisini canlı tutmanıza ve etkileşime girmenize olanak tanır.
Reels dışında hikayeler, döngüler, bir ürüne odaklanan ortaklık gönderileri paylaşabilirsiniz. İdeal olarak, şu an trend olan içerik formatlarına göz atın ve ardından kendi stratejinizde kullanın.
5️⃣ Ücretli reklamlara yatırım yapmayı düşünün
Kullanıcılar belki keşfet sayfasına ilk girdiklerinde doğrudan sizin gönderilerinizi göremeyecek ancak keşfetteki gönderilerden birine dokunup aşağı kaydırdıklarında içeriğiniz kesinlikle karşılarına çıkacak. Bu da içeriklerinizin görüntülenme sayısını önemli ölçüde artıracak. Organik keşfet sayfalarına ulaşmamış olsanız bile ilgili kullanıcılara ulaşmanızı sağlayacak.
Instagram keşfete çıkma etiketleri 🏷️
Instagram, hashtag eklemeseniz dahi gönderinizi doğru bir şekilde etiketlemek için en iyi yapar ancak bunları gönderiye dahil etmek, algoritma için sınıflandırmayı daha basit hale getirir. Ayrıca Instagram’ın gönderilerinizi en alakalı kullanıcıların karşısına çıkarmasını kolaylaştırır. Instagram’da keşfete düşme olasılığınızı arttırmak için Türkçe ve İngilizce tüm popüler hashtagleri kullanmaktan çekinmeyin. Instagram keşfete düşme etiketleri arayanlar için en iyi öneriler:
- #keşfetteyiz / #kesfetteyiz
- #keşfetteyim / #kesfetteyim
- #kesfettengelenlertakipetsin / #kesfettengelenler
- #objektifimden / objektifimdenyansiyanlar
- #mizah
- #söz
- #dünya
- #seyahat
- #gündem
- #sunum
- #tbt
- #reels / #reelsinstagram / #instagramreels / #reelsinsta / #instareels / #reelsviral / #trendingreels
- #fyp
- #bestoftheday
- #explore
- #explorepage
- #love
- #photography
- #travel
- #instagood
- #viral
- #nature
- #photooftheday
- #style
- #challenge
Instagram keşfete düşme saatleri 🕖
- Pzt: sabah 06.00 ve 10.00, gece 22:00
- Sal: gece 02.00 ve 04.00, sabah 09.00
- Çar: sabah 07.00 ve 08.00, gece 23.00
- Per: sabah 09.00, öğle 12.00, akşam 19.00
- Cum: sabah 05.00, öğle 13.00 ve 15.00
- Cmt: sabah 11.00, akşam 19.00 ve akşam 20.00
- Paz: sabah 07.00 ve 08.00 ve öğle 16.00
Gördüğünüz üzere, Instagram keşfet saatleri hafta içi ve hafta sonu farklılık göstermekte. Keşfete düşmek için saat kaçta paylaşım yapılmalı? diye soranlar için, sabah 07.00 - 09.00 saatleri, öğle 11.00 - 14.00 saatleri, akşam 17.00 - 19.00 saatleri diyebiliriz. Gönderileri bu saatler aralığında paylaşırsanız Instagram keşfete çıkma olasılığınız daha yüksek olur.
Instagram keşfet nedir ❓
Keşfet bölümü, kullanıcının hangi hesapları takip ettiği, ne tür gönderileri beğendiği, hangi hikayeler, reels videoları izlediğine göre oluşuyor. Dolayısıyla Instagram keşfet, kullanıcının ilgi alanlarına göre hazırlanan benzersiz bir bölüm. Sayfanın üst kısmından kullanıcı hesabı, etiket (hashtag) ve yer araması yapılabiliyor.
Giderek daha fazla marka ya da kullanıcı, Instagram’ın keşfet sayfasında yer almak için çaba harcıyor. Platform kullanıcılarının yarısı, keşfet sayfasını düzenli olarak kontrol ediyor. Bu nedenle hızlı ve güvenli bir şekilde hedef kitlenizi büyütmek, takipçi sayınızı arttırmak (bedava takipçi kazanmak) istiyorsanız, keşfette kendinizi göstermelisiniz. Keşfete çıkaran etiketler(hashtagler), keşfete düşme saatleri dahil Instagram keşfete çıkma hakkında tüm merak edilenler bu yazıda.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: