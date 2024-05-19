Winamp açık kaynaklı bir medya oynatıcısı olacak

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Tam Boyutta Gör Yaz ortasında Llama Group, sadece dinleyicileri değil aynı zamanda sanatçıları da hedefleyen Winamp müzik akış platformunun son sürümünü piyasaya sürecek. Şirket, oynatıcının kaynak kodunun açık hale getirileceğini de açıkladı.

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24 Eylül 2024 tarihinden itibaren Winamp'ı geliştirmekle ilgilenen geliştiriciler, oynatıcının koduyla çalışmak için Llama Group'tan lisans alabilecekler. Şirketin uygulamayı geliştirmekle ilgilenen programcılar aradığı bildiriliyor, ancak Winamp'ın resmi sürümü üzerindeki tam kontrol Llama Group'ta kalacak.

Geçmişi Windows 95'e kadar uzanıyor

Üçüncü taraf geliştiricilerle yapılacak işbirlikleri FreeLlama projesinin bir parçası olarak gerçekleşecek ve Llama Group ilgilenen geliştiricilerden "kendilerini tanıtmak" için şirketle iletişime geçmelerini istiyor. Şirket, ikonik müzik çaların daha da geliştirilmesine yardımcı olmak için deneyimlerini, fikirlerini ve heyecanlarını paylaşmaya ve katkıda bulunmaya istekli insanlar arıyor.

Tam Boyutta Gör Winamp'ın geçmişi Windows 95'e kadar uzanmasına rağmen, çok çeşitli ses formatlarını destekleyen tam özellikli bir müzik çalar olarak günümüze kadar geldi. Llama Group, Winamp'ın bir müzik oynatıcısından çok daha fazlası olduğuna, eşsiz bir dijital kültür, estetik ve kullanıcı deneyimi barındırdığına inanıyor. FreeLlama girişimi ise halen geleneksel Winamp oynatıcısı ile müzik dinleyen milyonlarca kullanıcının beklentilerini karşılamaya yönelik atılmış bir adım.

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