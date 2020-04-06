GDDR5 stokları tükeniyor

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Yeşil ekip sessiz sedasız GTX 1650’yi GDDR6 bellekle güncelledi. Bu gelişmeye neden arayan Alan Dexter’in Nvidia’ya yönelttiği sorunun cevabı dikkat çekici.

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%50 bant genişliği artışının performansa etkisi düşük kaldı

GTX 1650’nin GDDR6 belleğe kavuşmasıyla her ne kadar %50’lik devasa bir bant genişliği artışı yakalansa da bunun karta katkısı en fazla %10 düzeyine ulaşıyor. Dolayısıyla giriş seviyesi modelin önündeki en büyük engel aslında GPU tarafında.

Haliyle yükseltme performans geliştirmesi açısından açıklanabilir düzeyde değil. Diğer taraftan bu firmanın GTX 1650’yi RX 5500 XT karşısında daha güçlü hale getirmesinden kaynaklanma ihtimali de oldukça düşük.

Ayrıca Bkz. "GDDR6 bellekli GTX 1650 incelemesi: Yeni kart %10’a kadar daha hızlı"

PC Gamer’s editörünün aklına takılan bu duruma yeşil takımın verdiği cevaba göre GDDR5 bellek stokları tükenmek üzere. Bu nedenle GTX 1650 piyasada kaldığı süre boyunca üretimde darboğaz olmaması adına böyle bir hamle yapıldığı düşünülüyor.

https://www.overclock3d.net/news/software/why_is_the_gtx_1650_getting_gddr6_because_the_industry_is_running_out_of_gddr5/1

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