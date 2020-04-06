Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GDDR5 stokları tükeniyor

    Nvidia’nın giriş seviyesi kartına getirdiği güncellemeye binaen yöneltilen soru önemli bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.
    2 gün
    2,1b
    1
    4
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    GDDR5 stokları tükeniyor
    Tam Boyutta Gör

    Yeşil ekip sessiz sedasız GTX 1650’yi GDDR6 bellekle güncelledi. Bu gelişmeye neden arayan Alan Dexter’in Nvidia’ya yönelttiği sorunun cevabı dikkat çekici.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 2080 Super’in bellekleri %10 daha hızlı olacak

    %50 bant genişliği artışının performansa etkisi düşük kaldı

    GTX 1650’nin GDDR6 belleğe kavuşmasıyla her ne kadar %50’lik devasa bir bant genişliği artışı yakalansa da bunun karta katkısı en fazla %10 düzeyine ulaşıyor. Dolayısıyla giriş seviyesi modelin önündeki en büyük engel aslında GPU tarafında.

    Haliyle yükseltme performans geliştirmesi açısından açıklanabilir düzeyde değil. Diğer taraftan bu firmanın GTX 1650’yi RX 5500 XT karşısında daha güçlü hale getirmesinden kaynaklanma ihtimali de oldukça düşük.

    Ayrıca Bkz. "GDDR6 bellekli GTX 1650 incelemesi: Yeni kart %10’a kadar daha hızlı"

    PC Gamer’s editörünün aklına takılan bu duruma yeşil takımın verdiği cevaba göre GDDR5 bellek stokları tükenmek üzere. Bu nedenle GTX 1650 piyasada kaldığı süre boyunca üretimde darboğaz olmaması adına böyle bir hamle yapıldığı düşünülüyor.



    https://www.overclock3d.net/news/software/why_is_the_gtx_1650_getting_gddr6_because_the_industry_is_running_out_of_gddr5/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 1 gün
    Ben 16gb ram i7 6nesil nvidia geforce gtx 950m gddr5 4gb laptop buldum model adını vermiycem fiyat 4800tl çünkü oraya akın edersiniz diye korkuyorum
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    startedatfx5200 1 gün yeni yorumcu
    nvidianın ram hızının gpuyu etkileyen son şey olduğunu bilmemesi ne demek?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DavutBurak36 2 gün yeni yorumcu
    Bu zamanda insanlar bunumu stokluyor
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    evlbleef 2 gün yeni yorumcu DavutBurak36
    Sanıyorum sorun stoklama değil.
    Artık yeni nesil ekran kartları GDDR6'ya geçti. Dolayısıyla GDDR5'in üretimi azalmıştır ve eldeki yongalar da tükenmeye yakındır.
    GTX 1650 ilk çıktığında GDDR5 olarak çıkmıştı, geçtiğimiz günlerde Nvidia bu kartın da GDDR6 versiyonunu duyurdu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Apple küçük çentikli dört farklı iPhone 12 hazırlıyor 2 gün Honda: "CR-V almak RAV4, X-Trail ve Forester almaktan daha mantıklı" 2 gün Nokia 9.3 PureView'un çıkışı ertelendi 2 gün Honor V30 Pro kutu açılışı | En güçlü Honor telefon 2 gün Zoom'un habersiz para kestiği iddiası doğru değil! MEB'den açıklama geldi 2 gün TCL 10 akıllı telefon serisi satışa çıkıyor 2 gün Koronavirüs salgınında vaka sayısı 30 bini geçti 2 gün Mafia 2, remaster sürümüyle konsollara gelebilir 2 gün CDC Amerikan vatandaşlarını maske takmaları konusunda uyardı 2 gün E-Devlet’ten ücretsiz maske siparişi başladı 2 gün Ranitidin içeren tüm ilaçlar Amerikan pazarından geri çekildi 2 gün Oppo yarın ilk akıllı hoparlörünü tanıtabilir 2 gün AMD StoreMI’yi geliştirmeyi durdurdu 2 gün Windows 10 2004’te güncelleme bildirimi değişiyor 2 gün Vivo Y50 tanıtıldı: Dört arka kamera, 5.000 mAh pil 2 gün Audi RS 6 Avant, ABT dokunuşuyla çok daha hırçın ve güçlü 2 gün Binance’den Sağlık Bakanlığına 10 bin koruyucu giysi bağışı 2 gün Nvidia GeForce RTX 2060 Super mobil detayları sızdırıldı 2 gün NextVR sanal gerçeklik firması Apple tarafından satın alınıyor 2 gün Yeni Huawei Vision TV'nin görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı 2 gün GÖRÜNTÜLENEN GDDR5 stokları tükeniyor Sonraki Volkswagen: "İçten yanmalı motorların ömrü sanılandan uzun" 2 gün Zen 3’te tek çekirdek performansı artıyor-Zen 4’le birlikte AVX512 desteği geliyor 2 gün Google Haritalar artık teslimat yapan restoranları öne çıkarıyor 2 gün İngiltere’de gündüz kullanılan elektrik için abonelere geri ödeme yapılacak 2 gün Netflix’in Türk yapımı yeni dizisi Aşk 101’in fragmanı yayınlandı 2 gün Samsung Birleşik Krallık, 8K TV alana 4K Frame TV hediye ediyor 2 gün Apple sağlık çalışanları için yüz koruması tasarlıyor ve üretiyor 2 gün Samsung: Exynos 990 yonga seti Snapdragon 865 ile aynı perfromansa sahip 2 gün iOS 14 kodları, LiDAR tarayıcılı iPhone 12 Pro’yu açık etti 3 gün IKEA, 2018 kataloğunun %70’inde yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullandı 3 gün Resident Evil 8, seneye gelebilir: İşte ilk sızıntı bilgiler 3 gün NASA, Ay’a kalıcı olarak gitmek üzere icra edilecek görevin detaylarını paylaştı 3 gün New York City, 1 milyonu aşkın öğrenci için Zoom ile eğitimi yasakladı 3 gün Koronavirüs günlük konuşmada saçılan aerosoller ile bulaşabilir 3 gün Samsung Galaxy Tab S6 için One UI 2.1 ile Android 10 güncellemesi yayınlandı 3 gün Yarın tanıtılabilir: iPhone SE 2 nasıl olacak? 3 gün PTT ücretsiz maske dağıtacak [Güncelleme] 3 gün Türkiye'de toplam vaka sayısı 27069'a çıktı 3 gün Intel Comet Lake çıkış tarihi ve Core i9-10900K-Core i7-10700K-Core i5-10600K slaytları 3 gün Samsung, Galaxy Buds'ı yeniden hayal etti: İşte kuru fasulyeyi andıran yeni Galaxy Buds tasarımı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim