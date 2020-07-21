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    Windows 10 büyük güncellemeleri teke iniyor

    Windows 10X işletim sistemini klasik dizüstü bilgisayarlara getirmek isteyen Microsoft, daha fazla kaynak ayırabilmek adına Windows 10 güncellemelerini teke indiriyor.
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    İşletim Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Windows 10 büyük güncellemeleri teke iniyor
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    Uzun yıllar ardışık Windows sürümleri ile önemli bir gelir kapısı elde eden Microsoft, Windows 10 ile birlikte hizmet odaklı bir stratejiye geçiş yapmıştı. Yılda iki büyük güncelleme ile Windows 10 işletim sistemini geliştiren firma gelecek yıl yine strateji değiştiriyor.

    Tek büyük güncelleme

    Bilindiği üzere bu yıl Microsoft’un çift ekranlı Surface Neo cihazını ve buna uygun geliştirdiği Windows 10X işletim sistemini piyasaya sürmesi bekleniyordu. Ne var ki pandemi süreci tüm planları alt üst etti.

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    Ayrıca Bkz. "Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor"

    Microsoft, Surface Neo cihazını gelecek yıla ertelemiş durumda ve Windows 10X işletim sistemi bu nedenle ilk olarak dizüstü bilgisayarlarda kendisine yer bulacak. Windows 10 S sürümünün yerini alacak olan Windows 10X biraz daha maliyet odaklı cihazlara hayat verecek.

    Kaynakları daha verimli kullanan ve dokunmatik odaklı daha sade bir ara yüze sahip olan Windows 10X için Microsoft’un önemli bir kaynak ayırmak istediği dillendiriliyor. Firma bu nedenle Windows 10 büyük güncellemelerini teke indirecek.

    Windows 10 büyük güncellemeleri teke iniyor
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    Yılda bir büyük Windows 10 güncellemesi sayesinde arta kalan zamanı Windows 10X için hazırlanacak güncellemeler alacak. Önümüzdeki yıl Microsoft’un yılın ilk yarısında Windows 10X güncellemelerini, ikinci yarısında ise Windows 10 güncellemelerini sunacağı ifade ediliyor. Böylece her iki sürüm için de yeteri kadar mühendis kadrosu ayrılmış olacak.

    Windows 10X işletim sisteminin henüz ilk olarak hangi cihazlara geleceği bilinmiyor. Microsoft’un açılışı birden fazla cihazla yapacağı bilindiği için CES 2021 fuarı bunun için biçilmiş kaftan.



    https://wccftech.com/microsoft-might-release-one-windows-10-feature-update-a-year/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    yesanin276 44 dk.
    Yılda 2 kez format atmaktan kurtuldum :)
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa.
    En sonunda doğru bir karar. Yılda 2 ya da 3 tane işletim sistemi çıkarmak nasıl bir kafaydı şu zamana kadar nasıl düşünemediler hayret ediyorum.
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    asenler (aydın şenler) 4 sa. (düzenlendi)
    ekrem 71 harikaları aynen devam ediyor. "10 büyük güncellemeler"
    Türkçe'yi öldürmede bir büyük adım daha. Bir virgülün anlamı nasıl değiştirdiğinin güzel bir örneği.
    İnsan biraz utanır yahu, yazıklar olsun.
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 4 sa. asenler
    Orada tamlama var. Nasil virgul ile bolsun. /windows 10 buyuk guncellemeleri/. Bu bir tamlama. Hakaret edeceginize bir bakin once ne yazilmis.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    interwap (Volkan ) 6 sa.
    Bilgisayar hala Mayıs 2020 güncellemesinin yüklenmesini bekliyor. Güncelleme merkezi "bir şey yapmanıza gerek yok. Hazır olduğunda yükleyeceğiz" diyor.
    Neden böyle enterasan işler yapar MS?
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 6 sa.
    tek büyük güncelleme ve sonrasında onlarca küçük düzeltme yaması.
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    nikony 6 sa.
    Parası var deniyor adamlar.
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    darkaura 7 sa.
    windows 8 faciasindan bu yana microsoftun karin agrisi tablet ve mobil pc dunyasina yayilabilmek. bunun icin windows 8i tablet odakli yaptilar, masaustune tablet arayuzu koyunca tam bir rezalete donustu haliyle, kimse kabul etmedi. keza daha sonra windows rt ile bir deneme yapti oda windows ekosistemini arm'a tam anlamiyla tasiyamadigi, kullanicilarda yanlis imaj yarattigi icin baska bir hezimet oldu. simdide yenide dusuk donanimli, cift ekranli dokunmatik sistemlerle benzer hamlede bulunuyorlar. bakalim bu sefer basarili bir sey cikarmi. acikcasi pek umutlu degilim.
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    Dalette (hasan yılmaz) 7 sa.
    Bu win 10 uğraşana kadar yenisi çıkmıştı şimdiye kadar
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    paco_ct (cenk tez) 4 sa. Dalette
    yenisi? win 7 den sonra çıkan tüm sürümler win 7 üzerine inşa edilmiş mutasyona uğramış versiyonları,temelde hepsi win 7 :D win 7 de yakaladığı başarıyı üstüne ekleyerek devam etmeye çalışıyor bu gidişlede sıfırdan yeniden bir işletim sistemi ile karşılaşmamız biraz zor. Tek istediğim artık Linux için tüm geliştirici firmaların destek vererek uygulama ve oyun geliştirmesi o zaman 1 dk bile sistemimde windows işletim sistemi tutmam :D
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    Like a Sir (Mert Doğan) 7 sa.
    Microsoft sürekli Windows'u bölmeye çalışıyor. RT ile denedi olmadı bunda da olmayacağını düşünüyorum. Aslında 10X'in değişikliği olan 2 ekran kullanım arayüzünü normal Windows 10'a ekleseler daha iyi olurdu.
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    Afodfrea 6 sa. Like a Sir
    2 ekran ozelligini Explorer yerine gelistirdikleri yeni bir kabuk (shell) arayuzu ile yapiyorlar. Aslinda 10X'in 10'dan ayri olmasinin sebebi de bu. 10'da bu tarz degisiklikleri gecmise uyumluluk kirildigi icin yapamiyorlar. Bu sebepten modern bir isletim sisteminin gerektirdigi butun altyapisal degisiklikleri 10X'le sunmaya calisacaklar bundan sonra. Windows 10 ise gitgide daha az degisiklik goren, insanlarin kullanim aliskanliklarini kokunden degistirmeye calismayan, kisacasi "power users" denilen kitle icin bir isletim sistemi olacak.
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