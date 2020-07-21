Windows 10 büyük güncellemeleri teke iniyor

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Uzun yıllar ardışık Windows sürümleri ile önemli bir gelir kapısı elde eden Microsoft, Windows 10 ile birlikte hizmet odaklı bir stratejiye geçiş yapmıştı. Yılda iki büyük güncelleme ile Windows 10 işletim sistemini geliştiren firma gelecek yıl yine strateji değiştiriyor.

Tek büyük güncelleme

Bilindiği üzere bu yıl Microsoft’un çift ekranlı Surface Neo cihazını ve buna uygun geliştirdiği Windows 10X işletim sistemini piyasaya sürmesi bekleniyordu. Ne var ki pandemi süreci tüm planları alt üst etti.

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Microsoft, Surface Neo cihazını gelecek yıla ertelemiş durumda ve Windows 10X işletim sistemi bu nedenle ilk olarak dizüstü bilgisayarlarda kendisine yer bulacak. Windows 10 S sürümünün yerini alacak olan Windows 10X biraz daha maliyet odaklı cihazlara hayat verecek.

Kaynakları daha verimli kullanan ve dokunmatik odaklı daha sade bir ara yüze sahip olan Windows 10X için Microsoft’un önemli bir kaynak ayırmak istediği dillendiriliyor. Firma bu nedenle Windows 10 büyük güncellemelerini teke indirecek.

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Yılda bir büyük Windows 10 güncellemesi sayesinde arta kalan zamanı Windows 10X için hazırlanacak güncellemeler alacak. Önümüzdeki yıl Microsoft’un yılın ilk yarısında Windows 10X güncellemelerini, ikinci yarısında ise Windows 10 güncellemelerini sunacağı ifade ediliyor. Böylece her iki sürüm için de yeteri kadar mühendis kadrosu ayrılmış olacak.

Windows 10X işletim sisteminin henüz ilk olarak hangi cihazlara geleceği bilinmiyor. Microsoft’un açılışı birden fazla cihazla yapacağı bilindiği için CES 2021 fuarı bunun için biçilmiş kaftan.

https://wccftech.com/microsoft-might-release-one-windows-10-feature-update-a-year/

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