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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 kullanıcı sayısı 1.3 milyara ulaştı

    1 milyar aktif kullanıcı hedefiyle yola çıkan Windows 10 ekosistemi bugün 1.3 milyar aktif kullanıcıya ulaşmış durumda. Pandemi döneminde yüzde 30 büyüme kaydedildi.
    28 Nisan 2021, 19:30 (8 sa.)
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    İşletim Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Windows 10 kullanıcı sayısı 1.3 milyara ulaştı

    Microsoft’un uzun yıllar yenile ve sat stratejisinden hizmet odaklı ve ücretsiz bir stratejiye geçiş yaptığı Windows 10 işletim sistemi büyümeye devam ediyor. Bir yıl öncesine göre ekosistem önemli bir büyüme gerçekleştirdi.

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    Windows 10 kullanıcı sayısı ne kadar?

    Microsoft’un beklentilerin üzerine çıktığı yılın ilk çeyrek raporlarına göre Windows 10 aylık aktif kullanıcı sayısı da 1.3 milyara ulaşmış durumda. Geçen yıl ilk kez 1 milyar kullanıcı hedefini geçen ekosistem böylece yüzde 30 daha büyümüş oldu. Bunda pandeminin de etkisi büyük.

    Ayrıca Bkz. "Bu da oldu: Çinliler AirPods 3'ü, Apple'dan önce piyasaya sürdü"

    Diğer taraftan önemli bir gelir kalemini oluşturan Office 365 abone sayısı da 50 milyonu geçmiş durumda. Yine oyun tarafında firmayı taşıyan Xbox Game Pass aboneleri de 23 milyonu geçti. Sadece 3 ayda 5 milyon yeni abone kazandı.

    Pandemi sürecinin halen devam etmesi Microsoft’un ekosistemini daha da genişletmesine yardımcı oluyor. Önümüzdeki dönemde de Microsoft’un gelirlerini katlayarak arttıracağını söylemek yanlış olmaz.



    https://wccftech.com/windows-10-is-now-running-on-1-3-billion-monthly-active-devices/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    danlabilic (Danla Bilic) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu forumda nedense anlamsız bi microsoft öfkesi apple hayranlığı var garip
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Ambarad (Oğuz ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Windows 7'nin, 8'in dibine dinamit döşersen, PC oyunculuğunun ekosistemi de sensen, tabiki de Windows 10'da artış olacak. Çıkan tüm oyunlar aynı anda Linux'a falan geliyor da, biz sevdiğimizden Windows 10 kullanıyoruz sanki.
    Windows 7'nin, 8'in dibine dinamit döşersen, PC oyunculuğunun ekosistemi de sensen, tabiki de Windows 10'da artış olacak. Çıkan tüm oyunlar aynı anda Linux'a fa...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Ambarad (Oğuz ) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) ghostmen323
    Aslında haklısın hocam. Ama Microsoft'un tekeli herkesin malumu. Özellikle oyun oynayanlar olarak hiçbir yere kaçamıyoruz.Beni Windows 10'da tutan tek şey bu.
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    kuasudba 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    ahhahaha bununla bir de utanmadan övünüyorlar.
    windows 7 desteği bitti, yeni intel işlemciler windows 7'ye kurulamıyor. Yeni bilgisayarların windows 7 için driverları yok.

    Geri dönüş yolu açık olsa bu çirkin, renkleri ve butonları çamur gibi, tutarsız olan, depresif ui'ye sahip ve buglarla dolu, güncellemelerle her ayarı sıfırlayan aptal windows 10'a geçer miydi bu kadar insan sence microsoft?

    Windows 8.1 desteği bitince ne yapacağım bilmiyorum ama, bitene kadar kullanmaya devam.
    Classic shell ile windows 7 gibi kullanılabiliyor.

    İlla kurmanız gerekiyorsa windows 10 LTSC sürümünü kurun.
    (mydigitallife forumunda gerekli bilgiler var.)

    Normal windows 10 home/pro cidden çekilmez, her birkaç ayda gelen sürüm güncellemeleri düzgün çalışan bilgisayarın içinden geçiyor.

    Bugları da düzeltmiyorlar ki. Aero peek bug'u hala yerinde. Kaç sene oldu.
    (Masaüstünü göster butonuna mausu getirin ama tıklamayın, masaüstünü gösteriyor ya, açık olan pencerelerin gölgesi hatalı çıkıyor.)
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    AribyAriana 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Windows'un esnekliğini, donanım özelleştirmeyi, kişileştirmeyi, kurcalamayı gibi gibi. Gözünün yağını seveyim. 2014 yılından beri bu firma gerçekten iyi işler yapıyor.
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    mac os rahatlığı hiç bir işletim sisteminde yok. windows tüm cihazlara uyumlu olacam derken elindekini geliştirmeyi unutmuş.

    apple yıllardır hem işletim sistemi hem de çekirdek olarak üstüne koyup ilerliyor. windows'un ne yaptığı belli değil. sürekli olarak bir deneme, hatalar, saçma sapan bir tasarım ve artık ziyadesiyle gözü rahatsız eden bir arayüzü var. mac os ilk çıktığında araç çubuğu ( dock ) aynı windows gibiydi sonra adamlar geliştirdi hem estedik açıdan hem de kullanılabilirlik açısından en iyi hale getirdiler.

    mac os kullanamıyorum diyenler bilgisayar da tam olarak ne yapıyor. çok merak içerisindeyim.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    TCL linux kullanmayı öğrendim !
    demek ki gerçek linux buymuş !
    yani o derece ! :)
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    danlabilic (Danla Bilic) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu forumda nedense anlamsız bi microsoft öfkesi apple hayranlığı var garip
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    G gidi (gidi gidi) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    aceba o windowsların kaç tanesi korsandır?
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    Ambarad (Oğuz ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Windows 7'nin, 8'in dibine dinamit döşersen, PC oyunculuğunun ekosistemi de sensen, tabiki de Windows 10'da artış olacak. Çıkan tüm oyunlar aynı anda Linux'a falan geliyor da, biz sevdiğimizden Windows 10 kullanıyoruz sanki.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    ghostmen323 8 sa. ( Mesaj Silindi ) Ambarad
    Orası doğru ama bu ticari bir ürün sonuçta.Adamalar en yeni ve en uygun olarak tasarladığı ürünü eski ürünlerin hizmetine son vererek yayınlıyor aynı zamanda eski sürümden gelen kullanıcılara ücretsiz yükseltme desteği sunuyor başka firma yapmazdı böyle bir şey değişim iyidir en günceli alıp kullanmamanızı istiyorlar sadece ülkemizin şartları gereği genelde bizim gibi ülkeler serzenişte bulunuyor diğer kullanıcılar sırf istemediği tasarımı güncellemeyi beğenmediği için istemiyor keşke bizim de tek derdimiz o tarz şeyler olsaydı.
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