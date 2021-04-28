Windows 10 kullanıcı sayısı 1.3 milyara ulaştı

Microsoft’un uzun yıllar yenile ve sat stratejisinden hizmet odaklı ve ücretsiz bir stratejiye geçiş yaptığı Windows 10 işletim sistemi büyümeye devam ediyor. Bir yıl öncesine göre ekosistem önemli bir büyüme gerçekleştirdi.İlginizi Çekebilir Windows 10'un yeni güncellemesi ile "yüzen menüler" kullanıma sunulacak
Windows 10 kullanıcı sayısı ne kadar?
Microsoft’un beklentilerin üzerine çıktığı yılın ilk çeyrek raporlarına göre Windows 10 aylık aktif kullanıcı sayısı da 1.3 milyara ulaşmış durumda. Geçen yıl ilk kez 1 milyar kullanıcı hedefini geçen ekosistem böylece yüzde 30 daha büyümüş oldu. Bunda pandeminin de etkisi büyük.
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Diğer taraftan önemli bir gelir kalemini oluşturan Office 365 abone sayısı da 50 milyonu geçmiş durumda. Yine oyun tarafında firmayı taşıyan Xbox Game Pass aboneleri de 23 milyonu geçti. Sadece 3 ayda 5 milyon yeni abone kazandı.
Pandemi sürecinin halen devam etmesi Microsoft’un ekosistemini daha da genişletmesine yardımcı oluyor. Önümüzdeki dönemde de Microsoft’un gelirlerini katlayarak arttıracağını söylemek yanlış olmaz.
https://wccftech.com/windows-10-is-now-running-on-1-3-billion-monthly-active-devices/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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windows 7 desteği bitti, yeni intel işlemciler windows 7'ye kurulamıyor. Yeni bilgisayarların windows 7 için driverları yok.
Geri dönüş yolu açık olsa bu çirkin, renkleri ve butonları çamur gibi, tutarsız olan, depresif ui'ye sahip ve buglarla dolu, güncellemelerle her ayarı sıfırlayan aptal windows 10'a geçer miydi bu kadar insan sence microsoft?
Windows 8.1 desteği bitince ne yapacağım bilmiyorum ama, bitene kadar kullanmaya devam.
Classic shell ile windows 7 gibi kullanılabiliyor.
İlla kurmanız gerekiyorsa windows 10 LTSC sürümünü kurun.
(mydigitallife forumunda gerekli bilgiler var.)
Normal windows 10 home/pro cidden çekilmez, her birkaç ayda gelen sürüm güncellemeleri düzgün çalışan bilgisayarın içinden geçiyor.
Bugları da düzeltmiyorlar ki. Aero peek bug'u hala yerinde. Kaç sene oldu.
(Masaüstünü göster butonuna mausu getirin ama tıklamayın, masaüstünü gösteriyor ya, açık olan pencerelerin gölgesi hatalı çıkıyor.)
apple yıllardır hem işletim sistemi hem de çekirdek olarak üstüne koyup ilerliyor. windows'un ne yaptığı belli değil. sürekli olarak bir deneme, hatalar, saçma sapan bir tasarım ve artık ziyadesiyle gözü rahatsız eden bir arayüzü var. mac os ilk çıktığında araç çubuğu ( dock ) aynı windows gibiydi sonra adamlar geliştirdi hem estedik açıdan hem de kullanılabilirlik açısından en iyi hale getirdiler.
mac os kullanamıyorum diyenler bilgisayar da tam olarak ne yapıyor. çok merak içerisindeyim.
demek ki gerçek linux buymuş !
yani o derece ! :)