Windows 10 kullanıcı sayısı 1.3 milyara ulaştı

Microsoft’un uzun yıllar yenile ve sat stratejisinden hizmet odaklı ve ücretsiz bir stratejiye geçiş yaptığı Windows 10 işletim sistemi büyümeye devam ediyor. Bir yıl öncesine göre ekosistem önemli bir büyüme gerçekleştirdi.

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Windows 10 kullanıcı sayısı ne kadar?

Microsoft’un beklentilerin üzerine çıktığı yılın ilk çeyrek raporlarına göre Windows 10 aylık aktif kullanıcı sayısı da 1.3 milyara ulaşmış durumda. Geçen yıl ilk kez 1 milyar kullanıcı hedefini geçen ekosistem böylece yüzde 30 daha büyümüş oldu. Bunda pandeminin de etkisi büyük.

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Diğer taraftan önemli bir gelir kalemini oluşturan Office 365 abone sayısı da 50 milyonu geçmiş durumda. Yine oyun tarafında firmayı taşıyan Xbox Game Pass aboneleri de 23 milyonu geçti. Sadece 3 ayda 5 milyon yeni abone kazandı.

Pandemi sürecinin halen devam etmesi Microsoft’un ekosistemini daha da genişletmesine yardımcı oluyor. Önümüzdeki dönemde de Microsoft’un gelirlerini katlayarak arttıracağını söylemek yanlış olmaz.

https://wccftech.com/windows-10-is-now-running-on-1-3-billion-monthly-active-devices/

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