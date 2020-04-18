Windows 10 yeni sistem geneli arama aracına Mayıs ayında sahip olabilir

Microsoft tarafından macOS Spotlight özelliğine benzer bir fonksiyon üzerinde çalışıldığı uzun süredir bilinmekle beraber kullanıcıların bununla ne zaman buluşacağı bilinmiyordu. Gelen yeni detaylara göre Ocak ayından beri özelliğin üzerinde çalışan Microsoft, bununla Win + R kısayolunu yenileyecek ve Windows’un gelişmiş kullanıcılarını hedefliyor.

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Yeni özelliğin erken sürümleri, başlat menüsünün sunduğu fonksiyonelliği taşıyacak. İleri sürümlerde ise özelliğin macOS’te çalışan Alfred gibi çok daha gelişmiş bir hâle gelerek Apple’ın kendi Spotlight uygulamasının ötesine geçmesi planlanıyor.

Açık kaynak kod topluluğu ile çalışarak eklentileri bir araya getiren Microsoft, UX tasarımcısı Niels Laute tarafından oluşturulan konsept tasarımı Şubat ayında kendi yazılımına aktardı.

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Günümüzde aşırı eskimiş bir tasarıma sahip olan ve sadece gelişmiş kullanıcıların belirli görevleri yerine getirmesi için kullanılan Win + R kısayoluna sahip Çalıştır uygulaması, yeni özellik ile güncellenmiş ve çok daha dolgun bir hâle gelmiş olacak. Firmanın hedefi, bu kitlenin yeni özelliği sevmesi ve kabul etmesi.

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