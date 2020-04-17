HP yeni ZBook dizüstü modellerini duyurdu

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HP’nin iş istasyonu seviyesinde donattığı ve profesyonellerin beğenisine sunduğu ZBook dizüstü bilgisayar serisi genişliyor. Firma yeni ZBook Studio ve ZBook Create dizüstü modellerini tanıttı.

ZBook Studio G7 özellikleri

HP ZBook Studio G7 dizüstü modeli en yoğun iş yükleri için tasarlanmış. 15.6 inçlik 4K ekran DCI-P3 renk gamının tamamını kapsıyor ve 1.06 milyar renk sunuyor. Alt çene biraz kalın olsa da diğer ekran kenarları oldukça ince tasarlanmış.

Oscar ödüllerini hazırlayan kurumun onayını alan DreamColor ekran teknolojisi ise otomatik olarak kalibrasyon, en verimli renk üretimi ve enerji verimliliği sunuyor. DreamColor ilk kez yeni ZBook modellerinde karşımıza çıkıyor.

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ZBook Studio G7 modeli en yeni Intel Core i9 ve Xeon işlemci seçenekleri barındırıyor. Üst düzey grafik işlemleri için ise GeForce RTX ekran kartı seçenekleri sunulacak. Sistem 32GB’a kadar DDR4 bellek ve 4TB’a kadar NVMe SSD depolama seçenekleri sunuyor.

Gelişmiş soğutma sistemi oyuncular da düşünülerek en verimli olacak şekilde optimize edilmiş. Bu sayede 17 saate varan kullanım süreleri elde edilebiliyor. Klavyenin üst kısmında ise B&O imzalı bir hoparlör yer alıyor. ZBook Studio modelinin önceki modelleri 15000TL seviyesinden başlıyordu.

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ZBook Create G7 özellikleri

ZBook Create G7 modeli en kompakt 15 inçlik dizüstü bilgisayar olma iddiasında. Model en yeni Intel Core X ve Xeon işlemci seçenekleri barındırıyor. Üst düzey grafik işlemleri için ise GeForce RTX 2080 Super ekran kartı mevcut.

ZBook Create G7 ekran ve kasa tarafında Studio G7 ile hemen hemen aynı özellikleri sunuyor. Ekran çerçeveleri bir miktar daha ince tasarlanmış. Her iki model de çevre dostu materyallerden üretilmiş ve askeri standartlarda dayanıklılık sunuyor. Henüz bu iki dizüstü için satış detayları açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/265898/hp-unveils-new-zbook-studio-and-zbook-create-notebooks

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