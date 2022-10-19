Windows 11'e yeni özellikler eklendi: İşte tüm detaylar

- Sekmeli Dosya Gezgini
- Önerilen Eylemler
- Görev Çubuğu güncellendi
- Dosya paylaşımı iyileştirildi
- Fotoğraflar uygulaması
- Amazon Appstore yaygınlaşıyor
- Yorumlar
Windows 11'e bugün itibarıyla eklenen yeni özellikler:
Sekmeli Dosya Gezgini
Dosya Gezgini artık sekmeleri destekliyor. Yeniden tasarlanan arayüz dosyaları düzenlemeye yardımcı olacak ve klasörler arasında geçiş yapmayı kolaylaştıracak. Ayrıca Dosya Gezgini ana ekranında bilgisayar sahiplerinin en çok kullandıkları dosyaları sabitleyebileceği yeni bir bölüm de yer alıyor.
Önerilen Eylemler
Windows 11'e dahil edilen Önerilen Eylemler işlevi ihtiyaçlarınızı önceden tahmin etmek ve yapmak isteyebileceğiniz eylemler için size önerilerde bulunmak için tasarlandı. Örneğin bir telefon numarası veya tarihi seçtiğinizde işletim sistemi hemen Skype kullanarak arama yapmayı veya takvimde bir etkinlik planlamayı önerecek.
Görev Çubuğu güncellendi
Microsoft işletim sistemindeki Görev Çubuğunu da güncelledi. Artık kısayollar için yer kalmadığında Görev Çubuğu size taşan tüm uygulamaları ek menüde görüntülemenizi sağlayan bir giriş noktası sunacak. Ayrıca panele sağ tıkladığınızda Görev Çubuğu Ayarlarına ek olarak doğrudan Görev Yöneticisine geçiş yapabileceğiniz bir seçenek göreceksiniz.
Dosya paylaşımı iyileştirildi
İşletim sistemindeki Windows Share deneyimi geliştirildi. Bu özellik doğrudan masaüstünüzden, Dosya Gezgini'nden, Fotoğraflar, Ekran Alıntısı Aracı, Xbox ve diğer uygulamalardan dosya gönderebileceğiniz daha fazla kullanılabilir cihazı keşfetmenize olanak tanıyacak.
Fotoğraflar uygulaması
Fotoğraflar uygulaması OneDrive'daki eski fotoğraflardan bir seçki içeren Anılar deneyimi ve iCloud entegrasyonu aracılığıyla iPhone'daki fotoğraflara erişme yeteneği kazanıyor. Ancak bunun için Windows için iCloud uygulamasının yüklenmesi gerekecek.
Amazon Appstore yaygınlaşıyor
Microsoft, Windows 11'de Amazon AppStore'un kullanılabilirliğini genişletmeye devam ediyor. Artık 31 ülkeden Android uygulamalarını indirmek için kullanılabiliyor ve 50.000'den fazla uygulamadan oluşan bir katalog sunuluyor.
Güncellemeyi hemen yüklemek isterseniz Windows Update üzerinden manuel olarak indirebilirsiniz. Yeni özellikler ve deneyimler 8 Kasım 2022'de yayınlanacak toplu güncellemenin bir parçası olarak tüm Windows 11 2022 (sürüm 22H2) kullanıcılarına sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.