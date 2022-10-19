Windows 11'e yeni özellikler eklendi: İşte tüm detaylar

Tam Boyutta Gör Microsoft, Eylül ayının sonlarında Windows 11 işletim sistemine yönelik ilk büyük güncellemeyi yayınlamıştı. Ancak şirketin duyurduğu özelliklerden bazıları bu sürümde yer almıyordu. Yazılım devi şimdi de Windows 11 2022 (sürüm 22H2) için söz konusu özellikleri beraberinde getiren yeni bir isteğe bağlı güncelleme yayınladı.

Windows 11'e bugün itibarıyla eklenen yeni özellikler:

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Sekmeli Dosya Gezgini

Dosya Gezgini artık sekmeleri destekliyor. Yeniden tasarlanan arayüz dosyaları düzenlemeye yardımcı olacak ve klasörler arasında geçiş yapmayı kolaylaştıracak. Ayrıca Dosya Gezgini ana ekranında bilgisayar sahiplerinin en çok kullandıkları dosyaları sabitleyebileceği yeni bir bölüm de yer alıyor.

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Önerilen Eylemler

Windows 11'e dahil edilen Önerilen Eylemler işlevi ihtiyaçlarınızı önceden tahmin etmek ve yapmak isteyebileceğiniz eylemler için size önerilerde bulunmak için tasarlandı. Örneğin bir telefon numarası veya tarihi seçtiğinizde işletim sistemi hemen Skype kullanarak arama yapmayı veya takvimde bir etkinlik planlamayı önerecek.

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Görev Çubuğu güncellendi

Microsoft işletim sistemindeki Görev Çubuğunu da güncelledi. Artık kısayollar için yer kalmadığında Görev Çubuğu size taşan tüm uygulamaları ek menüde görüntülemenizi sağlayan bir giriş noktası sunacak. Ayrıca panele sağ tıkladığınızda Görev Çubuğu Ayarlarına ek olarak doğrudan Görev Yöneticisine geçiş yapabileceğiniz bir seçenek göreceksiniz.

Dosya paylaşımı iyileştirildi

İşletim sistemindeki Windows Share deneyimi geliştirildi. Bu özellik doğrudan masaüstünüzden, Dosya Gezgini'nden, Fotoğraflar, Ekran Alıntısı Aracı, Xbox ve diğer uygulamalardan dosya gönderebileceğiniz daha fazla kullanılabilir cihazı keşfetmenize olanak tanıyacak.

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Fotoğraflar uygulaması

Fotoğraflar uygulaması OneDrive'daki eski fotoğraflardan bir seçki içeren Anılar deneyimi ve iCloud entegrasyonu aracılığıyla iPhone'daki fotoğraflara erişme yeteneği kazanıyor. Ancak bunun için Windows için iCloud uygulamasının yüklenmesi gerekecek.

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Amazon Appstore yaygınlaşıyor

Microsoft, Windows 11'de Amazon AppStore'un kullanılabilirliğini genişletmeye devam ediyor. Artık 31 ülkeden Android uygulamalarını indirmek için kullanılabiliyor ve 50.000'den fazla uygulamadan oluşan bir katalog sunuluyor.

Güncellemeyi hemen yüklemek isterseniz Windows Update üzerinden manuel olarak indirebilirsiniz. Yeni özellikler ve deneyimler 8 Kasım 2022'de yayınlanacak toplu güncellemenin bir parçası olarak tüm Windows 11 2022 (sürüm 22H2) kullanıcılarına sunulacak.

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