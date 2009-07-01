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Windows 7 Beta için "otomatik sistem kapatma" bugün itibariyle başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
28,1b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 7 Beta için
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Global lansmanı 22 Ekim'de yapılacak Windows 7 işletim sisteminin Beta versiyonu için "otomatik sistem kapatma" bugün itibariyle devreye girdi. Kullanım süresi 1 Ağustos'da sona erecek olan Windows 7'nin Beta versiyonuna sahip kullanıcıların sistemleri, bugün itibariyle 2 saatte bir otomatik olarak kapanmaya başlıyor.

Tabii bu kullanıcılar için ciddi bir sorun yaratmayacak zira Windows 7 Beta sahipleri diledikleri takdirde daha stabil ve kararlı olan RC sürümüne herhangi bir bedel ödemeden geçiş yapabilecek ve diğer kullanıcılarla birlikte 1 Haziran 2010 tarihine kadar RC sürümünü kullanabilecekler.

Bu arada merak eden kullanıcılara yönelik olarak Windows 7 RC için planlanan "otomatik sistem kapatma" uygulamasının 1 Mart 2010 tarihinde devreye gireceğini hatırlamakta fayda görüyoruz.


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DH Misafiri 9 yıl
beyler daha çözen yok mu yaa şu kapanma olayını delirmek üzereyim.
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toclase39 9 yıl

DH Misafiri

beyler daha çözen yok mu yaa şu kapanma olayını delirmek üzereyim.


Bende makinayı kırıcak psikolojiye ulaştım bilsi olan yardım etsin
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desertsnake 10 yıl
ayar oLdum ben ınternete gırdıgım zaman 5 bıLemedın 10 dk sonra pc kapanyo her seyı denedım bı format kaLdı artık yapcak pek fazLada bıısy yok heraLde
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husamxxl 10 yıl
Babalar ben kendimce geçici bi çözüm ürettim.. acil işlerden dolayı format atamam şu anda.. ben de sistem tarihini 1987'e çektim ay ve haftanın günleri aynı oluo bi de doğum yılım olduğu için bi sempatim var 1987'e.. :)) neyse kapanma olayı hikaye oldu.. çatır çutur kullanıourum.. eğer format atamayacaklar varsa bu yola gidebilirler..
saygılar..
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feriox 10 yıl
Windows 7 kurdum ama kaspesrky sağlıklı çalışmıyor
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burzumvarg 10 yıl
yasal kullanın arkidişler ayıboluyo ama :D 300 yeşil dollar kimde yok türkiyede...
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Kénan 10 yıl
Anlaşılan W7 çıkar çıkmaz XP'yi bırakacağız. Zaten çıkar çıkmaz kırılıyor..
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Daxteroy 10 yıl
Vista resmi olarak piyasaya sürüldüğü 20-40 saniye içinde kırılmıştı. Merak etmeyin.
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EXcom_Zkko 10 yıl

Orjinalden alıntı: Doodlezz

Vista resmi olarak piyasaya sürüldüğü 20-40 saniye içinde kırılmıştı. Merak etmeyin.


Hadi ya, ne biçim hacker'mış o 40sn'de kırıyor..

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warmaster48 10 yıl
Windows 7 RC 7100 indirme işlemi daha yeni bitti. Bilgisayarımda yedeklemem gereken bazı dosyalarım var. Neyse 2 saatte 1 kapana kapana elbet biter yedekleme. Ardından format atar ve 7100'ü kullanırım. Bir sonraki (muhtemelen 7300) sürüm çıkana kadar.
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dj_muzi 10 yıl
şuan bu sorunla karşı karşıyayım dün geceden beri pc kapanıyor patır putur indirmelerim hep yarım kaldı.bana göre çıkarılmış en iyi windowslardan biri olduğu kanatine varmıştım.Deneme sürümü de olsa beni bir hayli şaşırttı.Fakat bu kapanmalar yüzünden kaldırmayı düşünüyorum.Yada hemen bi çözüm bulmayı .Aramaktayım bulursam eklerim.İnş bulurum
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sadtneverdie 10 yıl
valla bu saatten sonra xp beni gerer.
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Cool Boy 10 yıl
Aranızda sistemi otomatik kapanan var mı ?
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ert-ek 10 yıl
arkadaşlar MS beklenen hatayı yaptı bence:D
Hemen niye sorusunu cevaplayım isterseniz, diğer işletim sistemlerinde (xp, vista) tam sürüm piyasaya çıkar çıkmaz orjinal yapan programlar gelmişti. Win7 de bir süredir bu yönde ses yoktu. Belki RC sürümün 2010 bitecek olması bir sebeptir ama bence diğer OS göre gelişmiş olan Win7 nin iki saatte bir kapanma şifresini çözememiş olabilirler. Bir şeye çözüm üretmek için önce sorunu bulmak gerekir. tahminimce bir aya kalmadan orjinal yapan Win7 programları gelmeye başlar internete...
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onr4249 10 yıl
Microsoft xp de düştüğü tongaya bu sefer düşmeyeceğe benziyor.Ortada hala ses soluk yok bu bir taktikte olabilir kesin birşey söylemek doğru olmaz belkide hackerlar önce Win7 nin piyasaya çıkmasını bekliyor.Ancak şurası kesin ki Win7 sıradan bir işletim sistemi olmayacak.

Ben belirtilen süreden sonra xp ye de dönemeyeceğimizi düşünüyorum.
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fotifoti 10 yıl
toolslar var, kullanınız
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Utk-i 10 yıl
Arkadaşlar anlayamadığım bir konu var yardımcı olursanız sevinirim. Şimdi çoğu insan RTM sürümünü bekliyor. Peki bu RTM sürümü, RC sürümü için dağıtılan yasal keyler ile aktif edilebilecekmi? Eğer edilebilecek ise 1 Mart 2010 a kadar, RTM kullanıcıları windows update'den yararlanabilecekmi?
RTM sürümü RC keyleri ile aktif edilemeyecek ise RC sürümleri windows update'den yararlanabilecekmi?
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Psycna 10 yıl

Orjinalden alıntı: OsCilLaToR

Arkadaşlar anlayamadığım bir konu var yardımcı olursanız sevinirim. Şimdi çoğu insan RTM sürümünü bekliyor. Peki bu RTM sürümü, RC sürümü için dağıtılan yasal keyler ile aktif edilebilecekmi? Eğer edilebilecek ise 1 Mart 2010 a kadar, RTM kullanıcıları windows update'den yararlanabilecekmi?
RTM sürümü RC keyleri ile aktif edilemeyecek ise RC sürümleri windows update'den yararlanabilecekmi?


rc keyleri ile rtm yi aktif etme
çok ucuz bi numara


ms yemez bence.
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