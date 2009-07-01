Windows 7 Beta için "otomatik sistem kapatma" bugün itibariyle başladı

Global lansmanı 22 Ekim'de yapılacak Windows 7 işletim sisteminin Beta versiyonu için "otomatik sistem kapatma" bugün itibariyle devreye girdi. Kullanım süresi 1 Ağustos'da sona erecek olan Windows 7'nin Beta versiyonuna sahip kullanıcıların sistemleri, bugün itibariyle 2 saatte bir otomatik olarak kapanmaya başlıyor.
Tabii bu kullanıcılar için ciddi bir sorun yaratmayacak zira Windows 7 Beta sahipleri diledikleri takdirde daha stabil ve kararlı olan RC sürümüne herhangi bir bedel ödemeden geçiş yapabilecek ve diğer kullanıcılarla birlikte 1 Haziran 2010 tarihine kadar RC sürümünü kullanabilecekler.
Bu arada merak eden kullanıcılara yönelik olarak Windows 7 RC için planlanan "otomatik sistem kapatma" uygulamasının 1 Mart 2010 tarihinde devreye gireceğini hatırlamakta fayda görüyoruz.
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Bende makinayı kırıcak psikolojiye ulaştım bilsi olan yardım etsin
saygılar..
Hadi ya, ne biçim hacker'mış o 40sn'de kırıyor..
Hemen niye sorusunu cevaplayım isterseniz, diğer işletim sistemlerinde (xp, vista) tam sürüm piyasaya çıkar çıkmaz orjinal yapan programlar gelmişti. Win7 de bir süredir bu yönde ses yoktu. Belki RC sürümün 2010 bitecek olması bir sebeptir ama bence diğer OS göre gelişmiş olan Win7 nin iki saatte bir kapanma şifresini çözememiş olabilirler. Bir şeye çözüm üretmek için önce sorunu bulmak gerekir. tahminimce bir aya kalmadan orjinal yapan Win7 programları gelmeye başlar internete...
Ben belirtilen süreden sonra xp ye de dönemeyeceğimizi düşünüyorum.
RTM sürümü RC keyleri ile aktif edilemeyecek ise RC sürümleri windows update'den yararlanabilecekmi?
rc keyleri ile rtm yi aktif etme çok ucuz bi numara
ms yemez bence.