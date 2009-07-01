Windows 7 Beta için "otomatik sistem kapatma" bugün itibariyle başladı

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Global lansmanı 22 Ekim'de yapılacak Windows 7 işletim sisteminin Beta versiyonu için "otomatik sistem kapatma" bugün itibariyle devreye girdi. Kullanım süresi 1 Ağustos'da sona erecek olan Windows 7'nin Beta versiyonuna sahip kullanıcıların sistemleri, bugün itibariyle 2 saatte bir otomatik olarak kapanmaya başlıyor.

Tabii bu kullanıcılar için ciddi bir sorun yaratmayacak zira Windows 7 Beta sahipleri diledikleri takdirde daha stabil ve kararlı olan RC sürümüne herhangi bir bedel ödemeden geçiş yapabilecek ve diğer kullanıcılarla birlikte 1 Haziran 2010 tarihine kadar RC sürümünü kullanabilecekler.

Bu arada merak eden kullanıcılara yönelik olarak Windows 7 RC için planlanan "otomatik sistem kapatma" uygulamasının 1 Mart 2010 tarihinde devreye gireceğini hatırlamakta fayda görüyoruz.