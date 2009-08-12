Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 7 Vistadan daha mı hızlı?

Windows 7 en hızlı mı? Karşılaştırmalı test sonuçlarıyla bu soruya cevap arıyoruz.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
27,2b
1
270
Diğer
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Merakla beklenen Windows 7'nin çıkışına son birkaç ay kala RTM yani Release to Manufacture(üretelicek sürüm) versiyonunun testleri ortaya çıkmaya başladı. İlk beta sürümlerinden bu yana hızı ve Windows Vistaya nazaran düşük sistem gereksinimleriyle ön plana çıkarılan Windows 7 gerçekten bu ünvanı hak edip etmediğini Dailytech'in yaptığı testlerde görelim.

Windows 7 Vistadan daha mı hızlı?
Tam Boyutta Gör

(MS Office performansı, düşük değerler daha iyi)

İlk tablo MS ofis perfomansına yönelik. Windows 7 nin 7100 ile 7600 sürümleri arasında büyük gelişme sağlamasına karşın service pack 2'li Vistadan hala geride. Windows xp sp3 ise açık ara önde.

Windows 7 Vistadan daha mı hızlı?
Tam Boyutta Gör

(iTunes encoding, düşük değerler daha iyi)

İkinci test iTunes kodlaması üstüne. 4 işletim sistemi de 1sn'lik farklarla sıralanmış durumda. Burada işletim sisteminden daha çok saf donanım gücünün rol oynadıgını görüyoruz.

Windows 7 Vistadan daha mı hızlı?
Tam Boyutta Gör

(Açılış süresi, düşük değerler daha iyi)

Üçüncü tablo boot yani açılış sürelerini gösteriyor. Windows 7'nin yine 7100 ile 7600 sürümleri arasında kayda değer gelişme mevcutken genel olarak tabloya baktıgımızda windows 7 nin Vista sp2 den 1 saniye yavaş olduğunu görüyoruz. Windows xp yine ufak farkla da olsa birinciliğini koruyor.

Windows 7 Vistadan daha mı hızlı?
Tam Boyutta Gör

(Kapanış süresi, düşük değerler daha iyi)

Son tablo kapanış sürelerini gösteriyor. 3 testi birinci bitiren Windows xp sp3 burada büyük bir farkla sonuncu oluyor. Windows 7 ise 7600 sürümünde Windows XP'den yaklaşık %600 daha iyi kapanma süresi elde ediyor. Service Pack 2'li Vista'nın da oldukça hızlı kapandığını görüyoruz.

Dailytech'in yaptığı testler bu kadar. Testlerin sadece 32-bit işletim sistemleriyle yapılmış olması ise önemli bir eksiklik zira hem Vistanın hem de xp'nin 64-bitlik sürümleri 32-bitlik versiyonlarından daha hızlı olduğu bilinmekte. Ayrıca Windows 7'nin uygulamalarda olduğu kadar oyunlardaki performansı da merak ediliyor.

Kullanıcıların Windows 7 hakkındaki genel kanısı ise şu ana kadar oldukça olumlu. Arayüz olarak Vista ile bir çok yönü aynı olsa da genel olarak işletim sisteminin kullanımının Vistaya göre daha rahat ve etkin olduğu kullanıcılar tarafından sıkça belirtiliyor. Microsoft Windows XP'den sonra Vista ile beklentileri tam anlamıyla karşılayamadığından Windows 7 de işleri çok daha sıkı tutmuş. Görünen o ki Windows 7 Windows Vistadan çok daha fazla konuşulacak.


http://www.dailytech.com/Windows+7+RTM+Gets+Benchmarked+Results+Are+Mixed/article15892.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar XP ilk cikarken cokmu iyidi? kactane service packten sonra bu hale geldi? herkes biliyor, en iyisi gercekten Win 7 hepsinide denedim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
razor9119 9 yıl
vista işletim sistemi bile değil.
win7 ve xp en iyisi
benim arkadaşın laptop ile benim laptop arasında donanım olarak 5 kat fark var..
onda vista bende xp var.....
benim pc de 100 ü aşkın program yüklü.7 tane de oyun.ps cs4 ve flash cs4 cabası
arkadaşta en fazla 10 tane program.3 tane oyun yüklü.
kimin bilgisayarı daha hızlı dersiniz.benimki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AhmedKaymakcı 9 yıl
win7 vistaya 8 bilemedn 9 basar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
kesinlikle 3 işletim sisteminide kullanmış birisi olarak böyle görselliğin olduğu bi sistemde kasma hiç yok..Win7 ultimate 32 bit kullanıyorum ve çok beğendim..xp zaten fenomen ona bişe demiyorum ama çevremde kimi görsem orjinal vista kullandıkları halde sildiler xp yüklediler ...sonra tabiki win7 ve harika sonuç :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
Benim için görselllik ve performans önemli..win7 de bu ikisini aynı anda veriyor...
Bana sorarsanız win7
vistadaki görsellik geliştirilmiş harika olmuş
performansı istenilen şekilde olmuş
stabil bir sistem olmuş kararlı
güvenlik harika zaten...
xp deki performansın fazlasını veriyor...oyunlarda ise xp de kaç fps alıyorsam win7 de aynısını alıyorum..zamanla xpnin yerini alacağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oguzkirat 10 yıl
Daha önceden de dediğim gibi, herkes denesin kararını versin. Burada ne kadar tartışsak da bir sonuca ulaşamayız. Çünkü işletim sistemi kişisel bir tercih, herkes ihtiyacını en iyi ve hızlı şekilde karşılayacak olanı seçmeli. Hatta yeriniz varsa hepsini yükleyin öyle deneyin :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oğuzhan emiroğlu 10 yıl
herkes xp nin vistadan hızlı olduğunu biliyor bende xp nin görünümünü beğenmiyordum bu windows 7 xp nin görünümü değişmişi gibi bence süper bir işletim sistemi -vistanın görünüm iyi ama çok yoruyor sistemi daha orjinali çıkmadı galiba çıkınca windows 7 almayı düşünüyorum

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hoca 10 yıl
Şuna sadelik desek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 10 yıl
şu kadar sölicem hala daha xp w7 den hızlı diyen birileri kaldıysa yada daha iyi diyenler zerre kadar pcden anlamıyolar demektir. bunları demelerinin tek nedeni arkadaşlar
"VİSTA yada W7 yi kullanmayı becerememiş olmalarıdır"
aksini iddia eden varsa buyursun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LATINLINGO 10 yıl
Bu testler bence gerçeği yansıtmıyor sanki hafif karalama politikası gibi geldi bana .
2 gb ramli t2330 işlemcili ve sis mirage vga chipsetli yani düşük konfigürasyonlu dizüstü bilgisayarda
32 bit Windows 7 Ultimate (Build 7100)
vista ultimate 32bit full sürüme göre %60 daha hızlı ve performanslı çalışıyor. Vistada ki Aerodan %70 daha hızlı.
Sürücü veri tabanı çok gelişmiş hiç bir sürücü yüklemeden ilk kurulumda sistem hazır.
Bazı insanlar alışkanlıklarından birtürlü vazgeçmek istemiyorlar yeni şeyler öğrenmek istemiyorlar belkide
Amaç bilgisayarla bir iş yapmak ise teknoloji işin en hızlı şekilde yapılması için yeni birşeyler üretir.
bilgisayarı sadece sörf yapmak , msn e girmek için kullanan insanlar tabiyki daha fazlasını istemiyor ellerindeki xp yeterli geliyor. Neyseki birgün çoklu işlemleri yaparken kargaşayla karşılaşacaklar ve çözüm varmı diye düşünecekler cevap Microsoft sayesinde "zaten vardı" olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dogan23 10 yıl
Yıllar geçti XP hala en sağlam sistem olma özelliğini koruyor.
Windows7 Vista'nın düzeltilmiş hali, ama işte o kadar. Kesinlikle bir devrim falan değil, XP'yi piyasadan ezip geçecek bir sistem de değil. İnsanlar şimdiden Windows7 sonrasını merak etmeye başladı bile.
MS, Vista'yla kaybettiği itibarını Win7 ile biraz toparlamak istedi. Ama bence bunun adı "Windows 7" olmamalıydı (zaten versiyon 6.1) "Vista Second Edition" falan olabilirdi. Güya "çok satsın" diye bir pazarlama stratejisi yapmış oluyor adamlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ntquartex 10 yıl
Win 7 RC 7100 kullanıyorum.RC olmasına rağmen Vistaya her yönden fark atar bence.Hızı,kurulumu,herşeyi her yönüyle vistadan daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat_aya 10 yıl
vista kullanıyorum ama hiç sevmiyorum ya yeni çıkanımı kullansam acama 4 cgbyt ramle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
27160 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
test, bit
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim