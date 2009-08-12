Windows 7 Vistadan daha mı hızlı?

Merakla beklenen Windows 7'nin çıkışına son birkaç ay kala RTM yani Release to Manufacture(üretelicek sürüm) versiyonunun testleri ortaya çıkmaya başladı. İlk beta sürümlerinden bu yana hızı ve Windows Vistaya nazaran düşük sistem gereksinimleriyle ön plana çıkarılan Windows 7 gerçekten bu ünvanı hak edip etmediğini Dailytech'in yaptığı testlerde görelim.

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(MS Office performansı, düşük değerler daha iyi)

İlk tablo MS ofis perfomansına yönelik. Windows 7 nin 7100 ile 7600 sürümleri arasında büyük gelişme sağlamasına karşın service pack 2'li Vistadan hala geride. Windows xp sp3 ise açık ara önde.

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(iTunes encoding, düşük değerler daha iyi)

İkinci test iTunes kodlaması üstüne. 4 işletim sistemi de 1sn'lik farklarla sıralanmış durumda. Burada işletim sisteminden daha çok saf donanım gücünün rol oynadıgını görüyoruz.

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(Açılış süresi, düşük değerler daha iyi)

Üçüncü tablo boot yani açılış sürelerini gösteriyor. Windows 7'nin yine 7100 ile 7600 sürümleri arasında kayda değer gelişme mevcutken genel olarak tabloya baktıgımızda windows 7 nin Vista sp2 den 1 saniye yavaş olduğunu görüyoruz. Windows xp yine ufak farkla da olsa birinciliğini koruyor.

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(Kapanış süresi, düşük değerler daha iyi)

Son tablo kapanış sürelerini gösteriyor. 3 testi birinci bitiren Windows xp sp3 burada büyük bir farkla sonuncu oluyor. Windows 7 ise 7600 sürümünde Windows XP'den yaklaşık %600 daha iyi kapanma süresi elde ediyor. Service Pack 2'li Vista'nın da oldukça hızlı kapandığını görüyoruz.

Dailytech'in yaptığı testler bu kadar. Testlerin sadece 32-bit işletim sistemleriyle yapılmış olması ise önemli bir eksiklik zira hem Vistanın hem de xp'nin 64-bitlik sürümleri 32-bitlik versiyonlarından daha hızlı olduğu bilinmekte. Ayrıca Windows 7'nin uygulamalarda olduğu kadar oyunlardaki performansı da merak ediliyor.

Kullanıcıların Windows 7 hakkındaki genel kanısı ise şu ana kadar oldukça olumlu. Arayüz olarak Vista ile bir çok yönü aynı olsa da genel olarak işletim sisteminin kullanımının Vistaya göre daha rahat ve etkin olduğu kullanıcılar tarafından sıkça belirtiliyor. Microsoft Windows XP'den sonra Vista ile beklentileri tam anlamıyla karşılayamadığından Windows 7 de işleri çok daha sıkı tutmuş. Görünen o ki Windows 7 Windows Vistadan çok daha fazla konuşulacak.

http://www.dailytech.com/Windows+7+RTM+Gets+Benchmarked+Results+Are+Mixed/article15892.htm