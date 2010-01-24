Windows Mobile 7'nin çıkış tarihi Şubat ayında açıklanabilir

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Önümüzdeki ay Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nin yıldızlarından biri de Microsoft olabilir. Etkinlik kapsamında Windows Mobile 6.6'yı lanse etmesi beklenen Microsoft, Windows Mobile 7 için de planlanan yol haritasını açıklayabilir. Akıllı telefon üreticilerine Eylül 2010'da sağlanmaya başlaması beklenen Windows Mobile 7'nin son kullanıcılarla buluşması ise 2010 sonu veya 2011 başını bulacak gibi görünüyor. Yenilenen kullanıcı ara birimi, daha iyi internet deneyimi ve geliştirilmiş çoklu ortam yetenekleri sunması beklenen Windows Mobile 7 için Microsoft, üretici ortaklarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Windows Mobile 7 için aralarında Samsung, LG, Toshiba, HTC (High Tech Computer), Asus ve Acer gibi isimlerin bulunduğu ortaklarıyla çalışma yürüten Microsoft, akıllı telefonlarda kullanılacak yeni işletim sisteminde Zune, Xbox Live ve Silverlight desteği sunmayı da planlıyor.

Apollo modeliyle LG, Obsession modeliyle de HTC'nin Windows Mobile 7 tabanlı akıllı telefon geliştirdiği söylense de bu modeller henüz resmi olarak doğrulanmış değil.