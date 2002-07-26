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Windows .NET Server RC1

17 yıl (Son Güncelleme: 17 yıl)
169
1
Diğer
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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Windows aleminin önemli isimlerinden Paul Thurrot Windows .NET Server'ın RC1 sürümünün bugün dağıtılmaya başlanmasıyla beraber, .NET ailesini mikroskop altına yatırmış ve ayrıntılı bir yazı hazırlamış. RC1 sürümü çıkmadan önce hemen hemen bütün 'internal' (sadece firma içi) sürümlerini nette görmeye alıştığımız .NET, ilk görücü sürümüyle 2.5 senede hangi noktaya gelindiğini gözler önüne serecek. Microsoft NT4 ve 2000 sürümlerinden edindiği deneyimleri, .NET platformunun zenginliği ve ileri derecede güvenlik ile stabilite ile birleştirmeye çalışıyor. Windows 2000 ailesinden daha fazla versiyona sahip .NET ailesi şu seçeneklerden oluşuyor:

- Windows .NET Web Server (32 bit): 2 işlemci ve 2GB RAM desteği var. Ailenin en temel sürümü. Temel ve Orta düzey Hosting ve Sunuculuk için ideal. IIS6, NLB, EFS, .NET Framework, WMI gibi pek çok özelliğe sahip. Fakat domain controller olarak kullanılamıyor çünkü diğer versiyonlardaki yönetim altyapısına sahip değil.

- Windows .NET Standard Server (32 bit): 2 işlemci ve 4GB RAM desteği var. Web Server'ın bütün özelliklerine ek olarak Enterprise UDDI
Services, Internet Authentication Services (IAS), removable and remote storage, Fax Service, Services for Macintosh, Remote Installation Services (RIS), Windows Media Services (WMS), Public Key Infrastructure (PKI), Certificate Services, Smart Card support, ve Terminal Services'i barındırıyor.

- Windows .NET Enterprise Server (32 bit): 8 işlemci ve 32GB RAM desteği var. 8 node cluster ( 8 nodlu küme) özelliği var. Standart Server'a ek olarak Metadirectory Services Support (MMS) and Terminal Services Session Directory features, ile hot-add memory ve Non-Uniform Memory Access (NUMA) özellikleri var.

- Windows .NET Datacenter Server (32 bit): 32 işlemci ve 64GB RAM desteği var. 8 node cluster ( 8 nodlu küme) özelliği var. Metadirectory Services Support (MMS) ve Internet Connection Firewall bulunmuyor ama Datacenter Program (DCP) özelliği var. Marketin üst segmenti hedefleniyor.

- Windows .NET Server Editions (64 bit): 32 işlemci (yazılım, donanım uygun olduğu takdirde daha fazlasını kaldırabiliyor) ve 256 GB RAM desteği var. Intel Itanium işlemciler için optimize edilmiş. AMD ile ortak çalışmalar göz önüne alınırsa Opteron'lar da(64 bit) belki gelecekte faydalanabilir.

Daha önce pek çok defa ertelenen, sistem yöneticilerinin işini oldukça kolaylaştıracak olan Windows .NET Server'ın, 2002 sonunda tamamlanacağı ve 2003 başında satışa sunulacağı açıklandı. Paul Thurrot'un makalesi için aşağıdaki linki tıklayın.


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