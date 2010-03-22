Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone 7, Internet Explorer'a ilk bakış

Microsoft'un merakla beklenen mobil işletim sistemi Windows Phone 7'deki Internet Explorer'a ilk bakış
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,1b
1
Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünya'nın en büyük yazılım şirketlerinden başında gelen Microsoft'un merakla beklenen mobil işletim sistemi Windows Phone 7 hakkında yeni bilgiler ve görüntüler ortaya çıkıyor.

Windows Phone 7'de kullanılan Internet Explorer hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Yurtdışı kaynaklı bir site tarafından yayınlanan tanıtımda Internet Explorer'ın oldukça hızlı ve stabil çalıştığı görülüyor. Yapılan açıklamaya göre başlangış ekranına favori sayfaların eklenmesi ve bu ekran üzerinden sayfaları geçişin oldukça hızlı olduğu açıkça anlaşılıyor. Sayfalar arası geçişte ve sayfa yakınlaştırma işlemlerinde de Windows Phone 7 Internet Explorer'ın başarılı sonuçlar verdiği söyleniyor. Windows Phone geliştirme kiti ve Windows Phone 7 emülatörü üzerinden yapılan tanıtıma bir göz atalım.

 

Video tanıtımında da Internet Explorer'ın başarılı bir performansa sahip olduğu görünüyor. Emülatörden üzerinden çalıştırıldığını ve Windows Phone 7'nin tam sürümünde daha da iyi performans vereceği tahmin ediliyor

 


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl BenQ ile LCD teknolojileri üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Yazılım geliştirmek için Laptop önerisi
DH Forum
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim