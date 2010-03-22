Windows Phone 7, Internet Explorer'a ilk bakış

Dünya'nın en büyük yazılım şirketlerinden başında gelen Microsoft'un merakla beklenen mobil işletim sistemi Windows Phone 7 hakkında yeni bilgiler ve görüntüler ortaya çıkıyor.

Windows Phone 7'de kullanılan Internet Explorer hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Yurtdışı kaynaklı bir site tarafından yayınlanan tanıtımda Internet Explorer'ın oldukça hızlı ve stabil çalıştığı görülüyor. Yapılan açıklamaya göre başlangış ekranına favori sayfaların eklenmesi ve bu ekran üzerinden sayfaları geçişin oldukça hızlı olduğu açıkça anlaşılıyor. Sayfalar arası geçişte ve sayfa yakınlaştırma işlemlerinde de Windows Phone 7 Internet Explorer'ın başarılı sonuçlar verdiği söyleniyor. Windows Phone geliştirme kiti ve Windows Phone 7 emülatörü üzerinden yapılan tanıtıma bir göz atalım.

Video tanıtımında da Internet Explorer'ın başarılı bir performansa sahip olduğu görünüyor. Emülatörden üzerinden çalıştırıldığını ve Windows Phone 7'nin tam sürümünde daha da iyi performans vereceği tahmin ediliyor