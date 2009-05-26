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Windows Vista Hizmet Paketi 2 (SP2) yayımlandı

Windows 7 RC'den sonra Microsoft, Windows Vista için hazırladığı ikinci Hizmet Paketini (SP2) de kullanıma sundu.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,9b
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48
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows Vista Hizmet Paketi 2 (SP2) yayımlandı
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Redmond merkezli dünya yazılım devi Microsoft'ta hareketlilik bitmiyor. Kısa bir süre önce Windows 7 işletim sisteminin Sürüm Adayını (Release Candidate) genel kullanıma açan firma yaptığı açıklama ile Windows Vista için hazırladığı ikinci Hizmet Paketini (Service Pack 2) de yayımladı. İlk çıktığı dönemde hem yazılım hem de donanım uyumluluğu konusundaki sorunları nedeniyle kullanıcıların hedefi haline gelen Windows Vista, arka arkaya yayımlanan güncellemeler ve Hizmet Paketi 1 (SP1) kısmen daha olgun bir kimliğe bürünmüştü.

Windows Vista için yayımlanan ikinci Hizmet Paketi de önemli yeniliklerle geliyor. Windows 7 öncesinde güncel işletim sistemini yeni nesil teknolojilere uyumlu hale getirmeyi ayrıca eksik ya da eleştrilen noktalarını geliştirmeyi hedefleyen Microsoft, Hizmet Paketi 2 ile birlikte dikkat çekici bazı adımlar atıyor. Daha önce yayımlanan Hizmet Paketi 1'deki tüm yama ve güncellemelere ek olarak yapılan son güncellemeyle yeni donanımlara destek te kazanan Windows Vista için Hizmet Paketi 2'nin vaat ettiği önemli yenilikler/geliştirmeler ise şu şekilde;

- Windows Search 4.0 ile daha hızlı ve geliştirilmiş arama.
- Bluetooth 2.1 Özellik Paketi ile yaygın olarak kullanılan en güncel Bluetooth spesifikasyonuna destek (Bluetooth 3.0 anons edildi ama donanımlar hazır değil).
- Windows Vista altında 3. parti yazılıma gerek kalmaksızın Blu-ray medyalara doğal yazım desteği.
- Windows Connect Now (WCN) ile basitleştirilmiş Wi-Fi konfigürasyonu
- exFAT dosya sistem için UTC timestamp desteği ve ile dosya senkronizasyonunun zaman dilimlerine göre doğrulanabilmesi

İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca olmak üzere 5 farklı dilde yayımlanan ve Windows Vista ile birlikte Windows Sever 2008'i de kapsayan Hizmet Paketi 2'yi (SP2) aşağıdaki linkler aracılığı ile indirebilirsiniz!

- Hizmet Paketi 2 Windows Vista/Server 2008 32bit [348.3 MB]
- Hizmet Paketi 2 Windows Vista/Server 2008 64bit [577.4 MB]
- Hizmet Paketi 2 Windows Vista/Server 2008 DVD ISO [1376.8 MB]
- Hizmet Paketi 2 Windows Server 2008 bağımsız ia64-sistemler için [450.4 MB]


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Batistuta 10 yıl
Bence hala kral xp
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alprkrkmz 10 yıl
bende bundan korkuyordum '5 Language Standalone' diye cıkmasından ama mıcrosoft benı sasırtmadı... bu kadar bekledık bı 15 gun daha bekleyıp tum dıller dıye cıkarsa olmaz mı yanı... zaten rtm versıyonu cıkalı bı ay oldu cok gec cıkardılar... bıraz daha beklerdık...
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Psycna 10 yıl
hani nerde tr yaa!!

hep böyle yapmak zorundamı microzort!!!!
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LLord 10 yıl
sp1 bütün diller için 1 ay sonra çıkmış 5 dilden. yani 1 ay bekleyecez anlaşılan Türkçe için.
sp1 5 lang: 3/18/2008
sp1 all lang: 4/14/2008
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Cool Boy 10 yıl
Konuyu daha yeni görüyorum yaw :D hayırlı ugurlu olsun...
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cato16 10 yıl
Win7 seni bekliyoruz.Gelene kadar Vista. :)
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mkozluca 10 yıl
yaw bu vista sp2 bekleyenler ve kuranların dediğine göre hantal vista birden hızlanıyormuş,bir türlü anlamıyorum ne oluyor bu sp2 windows çekirdeğinimi değiştiryor enteresan geliyor!
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Remobile 10 yıl
yekoo tavsiye edeceğin bir program var mı? Bios açılışında ve sistem özelliklerinde 4 GB görünüyor.CPU-Z sanırım oda sadece donanım olarak gösteriyor. Adreslemeyi ölçen bir program lazım. (İntel T7100 64 Bit-Windowsum Vista 32 Bit Enterprise SP2)
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erdierdi 10 yıl
türkçe dil paketini vista x64'e yüklemiştim. SP2 eng.yi kurdurtmuyor.
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neron23 10 yıl

Orjinalden alıntı: Remobile

yekoo tavsiye edeceğin bir program var mı? Bios açılışında ve sistem özelliklerinde 4 GB görünüyor.CPU-Z sanırım oda sadece donanım olarak gösteriyor. Adreslemeyi ölçen bir program lazım. (İntel T7100 64 Bit-Windowsum Vista 32 Bit Enterprise SP2)


Bios açılışında 4gb görebilir ama 32 bit işletim sistemi ram 16 gb da olsa 3,25 gb tek kullanır. 32 bit işletim sistemi ne olursa olsun XP, Vista, 7 3,25 in üstünü görmez göremez.
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yekoo 10 yıl
Vista Sp1 de (32bit) 4gb sorunu haledilmiyor sadece 4gb ram olduğunu görüyor ama yine 3gb ını adresleyebiliyor isteyen 3. party yazılımlarla test edip görebilir. Sp2de Sp3 de olsa 32bit sistemler 4gb adresleyemezler.
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yekoo 10 yıl
ya hala xp savunanları görmek gerçekten komik ne kadar dar görüşlü olmuşuz ya biraz yenilikçi olun artık hadi vista ara sürümdü ama sp2 çıktı zaten sp1 ile baya adam olmuştu ama 7 ye laf atmayın bari arkadaşlar daha 7000 sürümündeyken bile öve öve bitiremediğiniz xp den hem daha hızlıydı hem daha güzel...Allah akıl fikir versin.
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dogan23 10 yıl
XP varken ne Vista'yla uğraşılır ne 7'yle... SP'yle birşey farketmesini de beklemeyin.
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Remobile 10 yıl
32 bit - 64 bit bunlar işlemcide bulununan registerların büyüklüğüdür.64 bit tam olarak kullanmak istiyorsan CPU+OS+Driver üçlüsününde 64 bit versiyonun bulunması gerek.Ayrıca kullanılan programlarında 64 bit mimarisine göre programlanması gerek.64 bit mimarisin en büyük özelliği 4gb den fazla veriyi adresleyebilmesidir.(2 üzeri 64)ancak Windows vista SP1 ile 4GB ram sorunu halledebilirsin(32bit işletim sistemi kullansan bile)
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