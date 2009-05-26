Windows Vista Hizmet Paketi 2 (SP2) yayımlandı

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Redmond merkezli dünya yazılım devi Microsoft'ta hareketlilik bitmiyor. Kısa bir süre önce Windows 7 işletim sisteminin Sürüm Adayını (Release Candidate) genel kullanıma açan firma yaptığı açıklama ile Windows Vista için hazırladığı ikinci Hizmet Paketini (Service Pack 2) de yayımladı. İlk çıktığı dönemde hem yazılım hem de donanım uyumluluğu konusundaki sorunları nedeniyle kullanıcıların hedefi haline gelen Windows Vista, arka arkaya yayımlanan güncellemeler ve Hizmet Paketi 1 (SP1) kısmen daha olgun bir kimliğe bürünmüştü.

Windows Vista için yayımlanan ikinci Hizmet Paketi de önemli yeniliklerle geliyor. Windows 7 öncesinde güncel işletim sistemini yeni nesil teknolojilere uyumlu hale getirmeyi ayrıca eksik ya da eleştrilen noktalarını geliştirmeyi hedefleyen Microsoft, Hizmet Paketi 2 ile birlikte dikkat çekici bazı adımlar atıyor. Daha önce yayımlanan Hizmet Paketi 1'deki tüm yama ve güncellemelere ek olarak yapılan son güncellemeyle yeni donanımlara destek te kazanan Windows Vista için Hizmet Paketi 2'nin vaat ettiği önemli yenilikler/geliştirmeler ise şu şekilde;



- Windows Search 4.0 ile daha hızlı ve geliştirilmiş arama.

- Bluetooth 2.1 Özellik Paketi ile yaygın olarak kullanılan en güncel Bluetooth spesifikasyonuna destek (Bluetooth 3.0 anons edildi ama donanımlar hazır değil).

- Windows Vista altında 3. parti yazılıma gerek kalmaksızın Blu-ray medyalara doğal yazım desteği.

- Windows Connect Now (WCN) ile basitleştirilmiş Wi-Fi konfigürasyonu

- exFAT dosya sistem için UTC timestamp desteği ve ile dosya senkronizasyonunun zaman dilimlerine göre doğrulanabilmesi



İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca olmak üzere 5 farklı dilde yayımlanan ve Windows Vista ile birlikte Windows Sever 2008'i de kapsayan Hizmet Paketi 2'yi (SP2) aşağıdaki linkler aracılığı ile indirebilirsiniz!



- Hizmet Paketi 2 Windows Vista/Server 2008 32bit [348.3 MB]

- Hizmet Paketi 2 Windows Vista/Server 2008 64bit [577.4 MB]

- Hizmet Paketi 2 Windows Vista/Server 2008 DVD ISO [1376.8 MB]

- Hizmet Paketi 2 Windows Server 2008 bağımsız ia64-sistemler için [450.4 MB]