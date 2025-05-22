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Tam Boyutta Gör Gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması Signal, Windows platformundaki kullanıcılarını korumak için önemli bir adım attı. Şirket, yaptığı açıklamada, Windows uygulamasının artık ekran görüntüsü alınmasını engelleyen yeni bir güncellemeyle donatıldığını duyurdu. Bu yeni güvenlik katmanı, özellikle Microsoft’un tartışmalı “Recall” özelliğine karşı kullanıcı verilerini korumayı amaçlıyor.

Windows Recall'a yanıt

Yeni “ekran güvenliği” (screen security) ayarı, Windows 11 işletim sistemi üzerinde varsayılan olarak etkin halde geliyor. Bu seçenek istendiğinde kapatılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, uygulama ekranlarının sistem tarafından otomatik olarak görüntülenmesini engellemiş oluyor. Özellik aktifken, bir kullanıcı Signal penceresinin ekran görüntüsünü almak istediğinde karşısına yalnızca boş bir ekran çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, bu özelliğin temel amacının, Microsoft’un geçtiğimiz yıl duyurduğu ve kullanıcı etkinliklerini sürekli ekran görüntüsü alarak arşivleyen Recall özelliğinden korunmak olduğunu belirtiyor.

Windows 11'e telefondan PC'ye uygulama geçiş özelliği geliyor 21 sa. önce eklendi

Microsoft, Recall özelliğinin zaman içinde yapılan işlemleri “hatırlamak” amacıyla geliştirildiğini açıklamıştı. Ancak kullanıcılar ve gizlilik savunucuları, bu sürekli kayıt mekanizmasının mahremiyeti tehdit ettiği konusunda ciddi kaygılar taşıyor. Tepkiler üzerine Microsoft, Recall’un kullanımını geçen yıl duraklatmış, Nisan 2025’te ise Windows Preview Channel aracılığıyla testlerine yeniden başlamıştı. Yeni dönemde özellik isteğe bağlı hale getirilse ve duraklatma seçeneği eklense de, Signal bu önlemlerin yetersiz olduğunu düşünüyor.

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Signal'dan Windows Recall'a ekran görüntüsü engeli