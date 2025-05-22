Signal'dan Windows Recall'a ekran görüntüsü engeli

Windows Recall'a yanıt
Yeni “ekran güvenliği” (screen security) ayarı, Windows 11 işletim sistemi üzerinde varsayılan olarak etkin halde geliyor. Bu seçenek istendiğinde kapatılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, uygulama ekranlarının sistem tarafından otomatik olarak görüntülenmesini engellemiş oluyor. Özellik aktifken, bir kullanıcı Signal penceresinin ekran görüntüsünü almak istediğinde karşısına yalnızca boş bir ekran çıkıyor.
Microsoft, Recall özelliğinin zaman içinde yapılan işlemleri “hatırlamak” amacıyla geliştirildiğini açıklamıştı. Ancak kullanıcılar ve gizlilik savunucuları, bu sürekli kayıt mekanizmasının mahremiyeti tehdit ettiği konusunda ciddi kaygılar taşıyor. Tepkiler üzerine Microsoft, Recall’un kullanımını geçen yıl duraklatmış, Nisan 2025’te ise Windows Preview Channel aracılığıyla testlerine yeniden başlamıştı. Yeni dönemde özellik isteğe bağlı hale getirilse ve duraklatma seçeneği eklense de, Signal bu önlemlerin yetersiz olduğunu düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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