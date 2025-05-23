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    Yapay zeka, Windows’un demirbaş uygulamalarının çehresini değiştirdi

    Windows’ın demirbaş uygulamalarından birisi olan Not Defter, yapay zeka çağının gelişiyle daha önce hiç görmediği ilgiyi gördü. Uygulamaya şimdi de yapay zeka ile yazma özelliği geldi.

    Yapay zeka, Windows’un demirbaş uygulamalarını dön Tam Boyutta Gör
    Microsoft, klasikleşmiş Windows uygulamalarını yeni nesil yapay zeka teknolojileriyle güçlendirmeye devam ediyor. Şirketin Windows 11 için Insider kullanıcılarına sunduğu son önizleme güncellemesi, Not Defteri, Paint ve Ekran Alıntısı Aracı'na entegre edilen dikkat çekici AI özellikleriyle geliyor. Bu özellikler ilk etapta yalnızca Copilot Plus donanımına sahip bilgisayarlarda ve Canary ile Dev kanallarında test edilebiliyor.

    Not Defteri’nde “Yaz” dönemi başladı

    2021 yılına kadar neredeyse hiç güncelleme almayan Not Defteri, son 3,5 yılda adeta küllerinden doğdu. Önce sade bir tasarım yeniliği ve birkaç ayar eklentisiyle başlayan dönüşüm, bugün artık kullanıcıların sadece yönerge vererek metin oluşturabildiği bir yapay zeka özelliğine kadar ulaştı. Microsoft’un “Write” veya Yaz adını verdiği bu yeni özellik, yapay zeka desteğiyle kullanıcıların verdiği talimatlara göre özgün metinler oluşturabiliyor.

    Kullanıcılar, belgenin herhangi bir yerine sağ tıklayarak veya mevcut bir metni seçerek yapay zekayı tetikleyebiliyor. Ardından “Write” özelliği seçiliyor ve açılan komut penceresine istenilen talimat yazılıyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan metin doğrudan belgeye ekleniyor. Kullanıcılar isterlerse bu içeriği onaylayabiliyor, değiştirebiliyor ya da tamamen kaldırabiliyor.

    “Write” işlevi, daha önce tanıtılan iki başka AI özelliğini de tamamlıyor: Mart ayında eklenen “Özetleme”, belgelerin özetini çıkartırken; kasımda tanıtılan “Yeniden Yaz”, metinlerin tonunu ayarlamayı, cümleleri yeniden yapılandırmayı ve uzunluklarını değiştirmeyi sağlıyor.

    Tüm bu işlevler, yalnızca Microsoft hesabıyla oturum açan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor ve bir kredi sistemiyle çalışıyor. Ücretsiz kullanıcılar ayda 15, Microsoft 365 Bireysel ve Aile aboneleri ise 60 krediye sahip. Microsoft, bu sistemin ücretlendirilip ücretlendirilmeyeceği konusunda henüz net bir açıklama yapmadı.

    Paint’te çıkartma üretimi ve akıllı seçim aracı

    Yapay zeka, Windows’un demirbaş uygulamalarını dön Tam Boyutta Gör
    Paint uygulaması da yapay zeka ile donatılan bir başka klasik araç. Son güncellemeyle birlikte, kullanıcıların metin komutlarıyla çıkartmalar oluşturmasını sağlayan yeni bir Sticker üreticisi tanıtıldı. Copilot menüsünden erişilebilen bu araç, kullanıcı talimatlarına göre çeşitli çıkartmalar oluşturarak bunları tuvale eklemeye veya farklı uygulamalara kopyalamaya olanak tanıyor.

    Paint ayrıca adlı akıllı seçim aracıyla, görsellerdeki öğeleri izole etme işlemini kullanıcı için oldukça kolaylaştırıyor. Bu özellik, görseller üzerinde detaylı düzenlemeleri daha zahmetsiz hale getiriyor.

    Yapay zeka, Windows’un demirbaş uygulamalarını dön Tam Boyutta Gör
    Ekran Alıntısı Aracı da artık yalnızca ekran görüntüsü almakla kalmıyor; seçilen alanı içeriğe göre otomatik olarak kırpıp yeniden boyutlandırabiliyor. Yeni “Perfect Screenshot” özelliği sayesinde, dikdörtgen araçla yapılan seçimlerde yapay zeka devreye girerek en ideal kırpma işlemini öneriyor. Ancak bu özellik, yalnızca Copilot Plus donanımına sahip yeni nesil cihazlarda çalışıyor ve AI kredisi gerektirmiyor.

    Tüm bu yapay zeka destekli yeniliklerin genel kullanıma ne zaman sunulacağı henüz net değil, ancak önümüzdeki haftalar veya aylar içinde kademeli olarak dağıtılması bekleniyor.

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