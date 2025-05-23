Yapay zeka, Windows’un demirbaş uygulamalarının çehresini değiştirdi

Not Defteri’nde “Yaz” dönemi başladı
2021 yılına kadar neredeyse hiç güncelleme almayan Not Defteri, son 3,5 yılda adeta küllerinden doğdu. Önce sade bir tasarım yeniliği ve birkaç ayar eklentisiyle başlayan dönüşüm, bugün artık kullanıcıların sadece yönerge vererek metin oluşturabildiği bir yapay zeka özelliğine kadar ulaştı. Microsoft’un “Write” veya Yaz adını verdiği bu yeni özellik, yapay zeka desteğiyle kullanıcıların verdiği talimatlara göre özgün metinler oluşturabiliyor.
Kullanıcılar, belgenin herhangi bir yerine sağ tıklayarak veya mevcut bir metni seçerek yapay zekayı tetikleyebiliyor. Ardından “Write” özelliği seçiliyor ve açılan komut penceresine istenilen talimat yazılıyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan metin doğrudan belgeye ekleniyor. Kullanıcılar isterlerse bu içeriği onaylayabiliyor, değiştirebiliyor ya da tamamen kaldırabiliyor.
“Write” işlevi, daha önce tanıtılan iki başka AI özelliğini de tamamlıyor: Mart ayında eklenen “Özetleme”, belgelerin özetini çıkartırken; kasımda tanıtılan “Yeniden Yaz”, metinlerin tonunu ayarlamayı, cümleleri yeniden yapılandırmayı ve uzunluklarını değiştirmeyi sağlıyor.
Tüm bu işlevler, yalnızca Microsoft hesabıyla oturum açan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor ve bir kredi sistemiyle çalışıyor. Ücretsiz kullanıcılar ayda 15, Microsoft 365 Bireysel ve Aile aboneleri ise 60 krediye sahip. Microsoft, bu sistemin ücretlendirilip ücretlendirilmeyeceği konusunda henüz net bir açıklama yapmadı.
Paint’te çıkartma üretimi ve akıllı seçim aracı
Paint ayrıca adlı akıllı seçim aracıyla, görsellerdeki öğeleri izole etme işlemini kullanıcı için oldukça kolaylaştırıyor. Bu özellik, görseller üzerinde detaylı düzenlemeleri daha zahmetsiz hale getiriyor.
Tüm bu yapay zeka destekli yeniliklerin genel kullanıma ne zaman sunulacağı henüz net değil, ancak önümüzdeki haftalar veya aylar içinde kademeli olarak dağıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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