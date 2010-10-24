Windows XP; artık yeni netbooklar'da kullanılamayacak

Tam bir sene önce Windows 7'i duyurarak Vista'dan mutlu olmayan teknoloji sevdalılarını kurtaran yazılım devi Microsoft, bu yaz içersinde duyurduğu gibi, 22 Ekim'den itibaren bilgisayar üreticilerin yeni netbook'larda Windows XP kullanabilmelerini sonlandırdı. Diğer bir deyişle; Windows XP için damalı bayrak göründü..
Ancak XP'li yeni bilgisayar sahibi olmanın yasal olarak tek bir yolu bulunuyor; bu da 2014 yılına kadar kullanıcılara sunulan "downgrade" seçeneği...
NPD'nin 2010 Nisan ayında yayınladığı araştırma sonuçlarına göre Amerika'da satılan netbook'ların %81'inin Windows 7 ile gelmesine rağmen Windows 7 Starter ve Vista'nın 30 dolarlık maliyetinin aksine Windows XP'nin 15 dolarlık maliyeti, netbook fiyatlarını daha aşağı çekmek isteyen firmalar için bir seçenek olarak duruyordu.
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açık ve net kolay ve basit olanı sevmek insanların herzaman her ortamda yaptığı şeler pes 11 çıktığı hala daha pes 9 oynayan var neden daha kolay ve besit olduğu için bu kavramdan cıkarsak zaten ülkemiz gelişecek :)
evet format olaya kesinlikler doğru her ay format atmak nedemek yaa sabit disklere yazık...
Çeşit çeşit linux dağıtımları var ve bunalrın bazıları netbooklar için yapılmış
Ama 7 starter öyle değil... konfigrasyonu düşük bilgisayarlar için kısıtlanmış bi işletim sistemi sadece...
Netbookuma yüklediğim Win 7 Ultimate ile neler yapabildiğimi bilsen...
OrCad, Multisim, Autocad, Office 2007, Visual C, Matlab, Math Cad, Bilimum Scanner ve Printer işlemleri, Sürekli açık torrent, 720p ye kadar video izleme...
Üstelik 7 saate kadar batarya ömrü..
Bunların hepsini 1.6 işlemci 1gb ekran kartıyla paylaşımlı ram'i olan 10" lik netbook yapıyor hemde win 7 ultimate ile. Denedim diyen var diyen yalan söyler win 7 starterden ultimateye kadar ahım şahım hız farkları yok ben denedim ihtiyacınızı karşılayacak olanı yükleyin netbook için maximum hız ve batarya süresini size win 7 veriyor.
Not: Aeroyu felanda kapatmış değilim...
2010 model, canavar gibi bilgisayarlarda XP çalıştırmak için kıvrananları gördükçe verem oluyor insan.
Ayrıca bilgisi olan bir arkadaştan açıklama bekliyorum; 15 dolar ya da 30 dolarlardan bahsediliyor maliyet olarak. Bu şaka mı?