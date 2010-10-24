Windows XP; artık yeni netbooklar'da kullanılamayacak

Tam bir sene önce Windows 7'i duyurarak Vista'dan mutlu olmayan teknoloji sevdalılarını kurtaran yazılım devi Microsoft, bu yaz içersinde duyurduğu gibi, 22 Ekim'den itibaren bilgisayar üreticilerin yeni netbook'larda Windows XP kullanabilmelerini sonlandırdı. Diğer bir deyişle; Windows XP için damalı bayrak göründü..

Ancak XP'li yeni bilgisayar sahibi olmanın yasal olarak tek bir yolu bulunuyor; bu da 2014 yılına kadar kullanıcılara sunulan "downgrade" seçeneği...

NPD'nin 2010 Nisan ayında yayınladığı araştırma sonuçlarına göre Amerika'da satılan netbook'ların %81'inin Windows 7 ile gelmesine rağmen Windows 7 Starter ve Vista'nın 30 dolarlık maliyetinin aksine Windows XP'nin 15 dolarlık maliyeti, netbook fiyatlarını daha aşağı çekmek isteyen firmalar için bir seçenek olarak duruyordu.