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Windows XP; artık yeni netbooklar'da kullanılamayacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15b
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İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Tam bir sene önce Windows 7'i duyurarak Vista'dan mutlu olmayan teknoloji sevdalılarını kurtaran yazılım devi Microsoft, bu yaz içersinde duyurduğu gibi, 22 Ekim'den itibaren bilgisayar üreticilerin yeni netbook'larda Windows XP kullanabilmelerini sonlandırdı. Diğer bir deyişle; Windows XP için damalı bayrak göründü..

Ancak XP'li yeni bilgisayar sahibi olmanın yasal olarak tek bir yolu bulunuyor; bu da 2014 yılına kadar kullanıcılara sunulan "downgrade" seçeneği...

NPD'nin 2010 Nisan ayında yayınladığı araştırma sonuçlarına göre Amerika'da satılan netbook'ların %81'inin Windows 7 ile gelmesine rağmen Windows 7 Starter ve Vista'nın 30 dolarlık maliyetinin aksine Windows XP'nin 15 dolarlık maliyeti, netbook fiyatlarını daha aşağı çekmek isteyen firmalar için bir seçenek olarak duruyordu.


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DH Misafiri 9 yıl
Win 7 Ultimate x86 yı çalıştıran netbook'un özellikleri acep nedir çok merak ediyorum...
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Subat 9 yıl
hala XP kullanıyorum çok memnunum
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artenis 9 yıl
F R E E O.S
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DH Misafiri 9 yıl
jay jay justified kesinlikler katılıyorum...çok doğru

açık ve net kolay ve basit olanı sevmek insanların herzaman her ortamda yaptığı şeler pes 11 çıktığı hala daha pes 9 oynayan var neden daha kolay ve besit olduğu için bu kavramdan cıkarsak zaten ülkemiz gelişecek :)
evet format olaya kesinlikler doğru her ay format atmak nedemek yaa sabit disklere yazık...
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UzmaN345 9 yıl
Bir efsane sona geldi artık
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Rainbow6 9 yıl
microsoft win xp ye verecegi destegi kaldirmak istiyor en buyuk sebep bu bence ,,, bi cok netbook kullanmis biri olarak win7 starter cok igrenc bi isletim sistemi ... netbooklarda win xp daha iyi calisiyor bence... tabi seneye kaldiracak diyosa, seneye daha guclu netbooklar geliyor o zaman win7 homela falan sunabilirler netbooklarla
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MajestiC 9 yıl
microsoft, xp den desteğini çekiyor yavaş yavaş zaten. ie 9 da anlaşıldı bu. Beta sürümü xp için yayımlamadı... Güzelim xp de tarihe karışacak. Yalnız şuanki netbook sistemleri ile win7 kullanmak hayal. Ellerinde patlar...
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gorlinux 9 yıl
Netbookalr için linux dağıtımları biçilmiş kaftan Şöyleki ;
Çeşit çeşit linux dağıtımları var ve bunalrın bazıları netbooklar için yapılmış
Ama 7 starter öyle değil... konfigrasyonu düşük bilgisayarlar için kısıtlanmış bi işletim sistemi sadece...
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Antor 9 yıl

gezegenci

Netbookalr için linux dağıtımları biçilmiş kaftan Şöyleki ;

Çeşit çeşit linux dağıtımları var ve bunalrın bazıları netbooklar için yapılmış

Ama 7 starter öyle değil... konfigrasyonu düşük bilgisayarlar için kısıtlanmış bi işletim sistemi sadece...


Netbookuma yüklediğim Win 7 Ultimate ile neler yapabildiğimi bilsen...

OrCad, Multisim, Autocad, Office 2007, Visual C, Matlab, Math Cad, Bilimum Scanner ve Printer işlemleri, Sürekli açık torrent, 720p ye kadar video izleme...

Üstelik 7 saate kadar batarya ömrü..

Bunların hepsini 1.6 işlemci 1gb ekran kartıyla paylaşımlı ram'i olan 10" lik netbook yapıyor hemde win 7 ultimate ile. Denedim diyen var diyen yalan söyler win 7 starterden ultimateye kadar ahım şahım hız farkları yok ben denedim ihtiyacınızı karşılayacak olanı yükleyin netbook için maximum hız ve batarya süresini size win 7 veriyor.

Not: Aeroyu felanda kapatmış değilim...
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L.o.T.u.S 9 yıl
Efsane intihar ediyor
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jay jay justified 9 yıl
İsabet olmuş. Uyumluluk sorunlarını da giderirlerse, kusursuz olacak. Hâlâ bazı programları XP altında çalıştıramayanlar oluyor.

2010 model, canavar gibi bilgisayarlarda XP çalıştırmak için kıvrananları gördükçe verem oluyor insan.

Ayrıca bilgisi olan bir arkadaştan açıklama bekliyorum; 15 dolar ya da 30 dolarlardan bahsediliyor maliyet olarak. Bu şaka mı?
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KadirCanCelik 9 yıl
Netbook'ta linux kullanılır.
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