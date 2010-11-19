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Windows XP çalıştıran akıllı telefon XPphone satışa sunuldu

8 yıl
17,3b
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çıkışı uzunca bir süredir merakla beklenen XPphone nihayet satışa sunuldu. Piyasadaki diğer tüm akıllı telefonlardan farklı olarak Windows P Embedded işletim sistemini çalıştıran telefon, yazılımı kadar donanımıyla da fark yaratmayı başarıyor. 175 x 84 x 25.5 mm boyutlarında ve 345 gram ağırlığında telefon, AMD'nin düşük güç tüketimli Super Mobile işlemcisini kullanıyor. 512MB RAM ile birlikte 8GB ya da 16GB depolama kapasitesiyle alınabilen telefon, 4.8-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip.

QWERTY klavye ile gelen ve temel fonksiyonlar açısından mini-bilgisayar gibi değerlendirilen telefon, 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth ve GPS teknolojilerini de destekliyor. Giriş-Çıkış konnektörleri açısından üzerinde VGA ve USB portlarına yer verilen yeni telefonun 3G destekli versiyonu sırasıyla 798$ ve 876$ seviyesinden kullanıma sunuluyor. Aynı zamanda Free DOS seçeneğine de sahip olan yani Windows XP olmadan da alınabilen telefonun, pazarda nasıl bir satış grafiği çizeceğini ise zaman gösterecek.


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0tt0m@n 8 yıl
Embedded = Gömülü yani bilinen şekli ile harddiske kurulan değil, nand-flash birimine flashlanarak yüklenebilen bir sürüm
Bilgisayarlarınızda kullandığınız hiçbir programı android, meego, bada, windows mobile/phone, iphone vs mobil işletim sistemlerinde PORT etmeden KULLANAMAZSINIZ. İşte bu cihazda böyle bir dezavantaj yok.
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DH Misafiri 8 yıl
pil ömrü nedir bilen var mı ?
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Towarscke 8 yıl
Arkadaslar bir hata yapmaktasiniz.. Telefon WindowsXP calistirabiliyor ama esasen kendi isletim sistemi "Embedded"... yani tam olarak bir windows sistemi sayilmaz.
Su anda sahsen ben Windows 6.5 Pro isletim sistemi kullaniyorum telefonumda. Ben telefonumun butun sistemini bagladigim herhangi bir bilgisayardan taratabiliyorum. HTC cep telefonummu bana satarlarken yaninda mcafee mobile antivirus programi onermislerdi..Asil onu yukledigimde kaybedilen bellek miktarini gordum. Sahsen Windows XP isletim sistemini cebimde kullanacak olsam, bitane portable antivirus programi ceker, sadece taramak amacli kullanirim.. ama zaten ayni isi bilgisayar bagladigim zaman da yapabiliyorum, mevcut telefonumda..
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DH Misafiri 8 yıl
PSP nin ebatı düşünüldüğü zaman boyut abartılı değil. Zaten Kaspersky CEO su demişti ki biz ölmeden telefonlar pcnin yerini alacak. Amd nin böyle bir işe girmesi iyi bir strateji çünkü netbook pazarında avcunu yaladı herkes atom kullanıyor. Ayrıca psp2 ninde 1 ghz işlemcisi 512 mb rami olacak diye duydum.
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kadirt 8 yıl
Devamı gelir inşallah.
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OverClocK1ng 8 yıl
Bunu al. Ondan sonra işin yok Kaspersky, Eset, Norton uğraş dur...
I-ıh. Olmamış. Android tek geçerim seni.
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Theori 8 yıl
HTC Shift varken yüzüne bile bakılmaz.
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Jaimine_RAJA 8 yıl
acer 3820tg alırım :D ona uygun bide cep diktiririm kendime gerek yok buna :D bacaklarda kaslı zaten sorun olmaz yani :D
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prescott2400 8 yıl
akıllı telefon pazarında sona yaklaşıyoruz. artık akıllı telefon yerine "cep pc" dönemi açılacak. dikkatinizi çekmiştir son yıllarda pc ler giderek ufalmaya aksine cep telefonları büyümeye başladı. galiba iki cihaz ortada buluşacak ve buna benzer cihazlar yaygınlaşacak.
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style_ouf_5 8 yıl
bu özelliklere bu fiyat bence çok iyi. ıphone 4 alacağıma bunu tercih ederim hiç yoktan havam olur şeklim olur xD
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ToisAndro 8 yıl
XP bu boyutlarda hemde dokunmatik bir telefon için hiçte iyi bir seçim olmamış. Tamam ama istediğimiz başka sistemleri de yükleyebiliriz sanırım ama hangi sistemleri doğru dürüst çalıştırabilecek ki? Benim asıl istediğim cep telefonu işletim sistemlerinden istediğimizi yükleyebilmek.
XP yüklesem kaç yazar. Rehber, Mesajlar... bunlar nasıl olacak. Hızlı erişimi felan nasıl olacak.
Bence öyle bir telefon çıkarılmalı ki, ona yükleyebileceğimiz işletim sistemleri beraberinde verilmeli ve biz de istediğimizi yükleyebilmeliyiz. Symbian, Android, Bada... bunlar ücretsiz ve açık kaynak. Ama WinPhone7 ve Blackberry Os, Palm OS...
bunlar da çok güzel sistemler. Hatta diğerlerinden daha iyi, ama ücretli mi bilmiyorum.
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Batuist 8 yıl
telefonla ilgili diğer bütün gereksiz şeyleri geçtimde AMD ne zaman süper mobil bir işlemci çıkardı akıllı bir telefonda kullanılabiliecek?????? Daha önce hiç böyle birşey duymadık?? Hiç farkeden olmadı mı???
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