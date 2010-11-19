Windows XP çalıştıran akıllı telefon XPphone satışa sunuldu

Çıkışı uzunca bir süredir merakla beklenen XPphone nihayet satışa sunuldu. Piyasadaki diğer tüm akıllı telefonlardan farklı olarak Windows P Embedded işletim sistemini çalıştıran telefon, yazılımı kadar donanımıyla da fark yaratmayı başarıyor. 175 x 84 x 25.5 mm boyutlarında ve 345 gram ağırlığında telefon, AMD'nin düşük güç tüketimli Super Mobile işlemcisini kullanıyor. 512MB RAM ile birlikte 8GB ya da 16GB depolama kapasitesiyle alınabilen telefon, 4.8-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip.

QWERTY klavye ile gelen ve temel fonksiyonlar açısından mini-bilgisayar gibi değerlendirilen telefon, 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth ve GPS teknolojilerini de destekliyor. Giriş-Çıkış konnektörleri açısından üzerinde VGA ve USB portlarına yer verilen yeni telefonun 3G destekli versiyonu sırasıyla 798$ ve 876$ seviyesinden kullanıma sunuluyor. Aynı zamanda Free DOS seçeneğine de sahip olan yani Windows XP olmadan da alınabilen telefonun, pazarda nasıl bir satış grafiği çizeceğini ise zaman gösterecek.