Windows XP çalıştıran akıllı telefon XPphone satışa sunuldu

Çıkışı uzunca bir süredir merakla beklenen XPphone nihayet satışa sunuldu. Piyasadaki diğer tüm akıllı telefonlardan farklı olarak Windows P Embedded işletim sistemini çalıştıran telefon, yazılımı kadar donanımıyla da fark yaratmayı başarıyor. 175 x 84 x 25.5 mm boyutlarında ve 345 gram ağırlığında telefon, AMD'nin düşük güç tüketimli Super Mobile işlemcisini kullanıyor. 512MB RAM ile birlikte 8GB ya da 16GB depolama kapasitesiyle alınabilen telefon, 4.8-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip.
QWERTY klavye ile gelen ve temel fonksiyonlar açısından mini-bilgisayar gibi değerlendirilen telefon, 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth ve GPS teknolojilerini de destekliyor. Giriş-Çıkış konnektörleri açısından üzerinde VGA ve USB portlarına yer verilen yeni telefonun 3G destekli versiyonu sırasıyla 798$ ve 876$ seviyesinden kullanıma sunuluyor. Aynı zamanda Free DOS seçeneğine de sahip olan yani Windows XP olmadan da alınabilen telefonun, pazarda nasıl bir satış grafiği çizeceğini ise zaman gösterecek.
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Bilgisayarlarınızda kullandığınız hiçbir programı android, meego, bada, windows mobile/phone, iphone vs mobil işletim sistemlerinde PORT etmeden KULLANAMAZSINIZ. İşte bu cihazda böyle bir dezavantaj yok.
Su anda sahsen ben Windows 6.5 Pro isletim sistemi kullaniyorum telefonumda. Ben telefonumun butun sistemini bagladigim herhangi bir bilgisayardan taratabiliyorum. HTC cep telefonummu bana satarlarken yaninda mcafee mobile antivirus programi onermislerdi..Asil onu yukledigimde kaybedilen bellek miktarini gordum. Sahsen Windows XP isletim sistemini cebimde kullanacak olsam, bitane portable antivirus programi ceker, sadece taramak amacli kullanirim.. ama zaten ayni isi bilgisayar bagladigim zaman da yapabiliyorum, mevcut telefonumda..
I-ıh. Olmamış. Android tek geçerim seni.
XP yüklesem kaç yazar. Rehber, Mesajlar... bunlar nasıl olacak. Hızlı erişimi felan nasıl olacak.
Bence öyle bir telefon çıkarılmalı ki, ona yükleyebileceğimiz işletim sistemleri beraberinde verilmeli ve biz de istediğimizi yükleyebilmeliyiz. Symbian, Android, Bada... bunlar ücretsiz ve açık kaynak. Ama WinPhone7 ve Blackberry Os, Palm OS...
bunlar da çok güzel sistemler. Hatta diğerlerinden daha iyi, ama ücretli mi bilmiyorum.