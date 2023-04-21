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    WPS Office yapay zekâ özelliklerine kavuştu

    Popüler alternatif ofis uygulamalarından WPS Office, yapay zekâ desteğine kavuşuyor. WPS Docs uygulaması bundan sonra belirli konularda kullanıcısına yardımcı olacak. 
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    WPS AI Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un yapay zekâ özelliklerini ofis uygulamalarına entegre etmesinin ardından alternatif uygulamalar da harekete geçti. Kingsoft bünyesindeki WPS Office, yapay zekâ ile işleri daha da kolaylaştıracak.

    WPS AI nedir?

    WPS Docs metin yazım uygulamasına entegre edilen WPS AI yapay zekâ teknolojisi, kullanıcı tecrübesini geliştirmeyi amaçlıyor. Ctrl+J kombinasyonu ile ulaşılan özellik kullanıcı dostu bir arayüz ile geliyor.

    Kullanım alanları arasında ajanda özetleri veya yapılacaklar listesi hazırlama yer alıyor. Asistan hedef nesne, zaman, konum, katılımcı, ajanda gibi ayrıntılı bilgiler içeren planlar hazırlayabiliyor. Böylece kullanıcı hızlanmış oluyor. WPS AI kısa süre içerisinde kullanıma sunulacak ancak belirli bir abonelik ücreti isteyecek mi bilinmiyor. WPS Premium aboneliği içerisine dahil edilmesi ihtimal dahilinde.

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    Faydalıİnsan 19 saat önce

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    emrahmt 1 gün önce

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    Mehmet Akif 007 1 gün önce

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    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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