WPS Office yapay zekâ özelliklerine kavuştu

Tam Boyutta Gör Microsoft’un yapay zekâ özelliklerini ofis uygulamalarına entegre etmesinin ardından alternatif uygulamalar da harekete geçti. Kingsoft bünyesindeki WPS Office, yapay zekâ ile işleri daha da kolaylaştıracak.

WPS AI nedir?

WPS Docs metin yazım uygulamasına entegre edilen WPS AI yapay zekâ teknolojisi, kullanıcı tecrübesini geliştirmeyi amaçlıyor. Ctrl+J kombinasyonu ile ulaşılan özellik kullanıcı dostu bir arayüz ile geliyor.

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Kullanım alanları arasında ajanda özetleri veya yapılacaklar listesi hazırlama yer alıyor. Asistan hedef nesne, zaman, konum, katılımcı, ajanda gibi ayrıntılı bilgiler içeren planlar hazırlayabiliyor. Böylece kullanıcı hızlanmış oluyor. WPS AI kısa süre içerisinde kullanıma sunulacak ancak belirli bir abonelik ücreti isteyecek mi bilinmiyor. WPS Premium aboneliği içerisine dahil edilmesi ihtimal dahilinde.

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