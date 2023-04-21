WPS Office yapay zekâ özelliklerine kavuştu

WPS AI nedir?
WPS Docs metin yazım uygulamasına entegre edilen WPS AI yapay zekâ teknolojisi, kullanıcı tecrübesini geliştirmeyi amaçlıyor. Ctrl+J kombinasyonu ile ulaşılan özellik kullanıcı dostu bir arayüz ile geliyor.
Kullanım alanları arasında ajanda özetleri veya yapılacaklar listesi hazırlama yer alıyor. Asistan hedef nesne, zaman, konum, katılımcı, ajanda gibi ayrıntılı bilgiler içeren planlar hazırlayabiliyor. Böylece kullanıcı hızlanmış oluyor. WPS AI kısa süre içerisinde kullanıma sunulacak ancak belirli bir abonelik ücreti isteyecek mi bilinmiyor. WPS Premium aboneliği içerisine dahil edilmesi ihtimal dahilinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
son derece güzel
[resim] mükemmel
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)