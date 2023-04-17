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    Nvidia yongaları yine karaborsaya düştü

    ChatGPT gibi yapay zekâ sohbet robotlarının en verimli şekilde çalışmasını sağlayan Nvidia H100 hızlandırıcısına ilgi çok yoğun. Öyle ki artık karaborsaya da düşmüş durumda.
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    Bitcoin madenciliği döneminde oyuncu ekran kartlarının stok sıkıntısı yaşaması ve karaborsaya düşmesi olayının bir benzeri bu kez sunucu tarafında yaşanıyor. Yapay zekâ fırtınası stok sıkıntısına yol açtı.

    Nvidia hızlandırıcıları yok satıyor

    ChatGPT ile başlayan yapay zekâ sohbet robotu fırtınası bir anda milyarlarca dolar yatırımın döndüğü bir alan oluşturdu. Üreticiler gelişmiş sohbet robotları kurabilmek için haliyle rotayı bu alanın tek hâkimi Nvidia’ya çevirdi.

    Yılın başlarından bu yana yoğun bir talep gören Nvidia, yoğun siparişler nedeniyle yapay zekâ hızlandırıcılarının stok sıkıntısı yaşamaya başladığını duyurmuştu. Bu sıkıntı karaborsacıların iştahını kabarttı.

    Hopper mimarisini temel alan ve yapay zekâ için en gelişmiş hızlandırıcı olarak gösterilen Nvidia H100 karaborsaya düştü. Çıkış fiyatı 10000$ civarında olan H100 hızlandırıcısı eBay üzerinde 40 bin dolara varan fiyatlarla satılıyor. Üreticilerin yoğun talebi fiyatı fırlatmış durumda.

    Örneğin Microsoft ilk etapta ChatGPT sistemi için on binlerce Nvidia A100 hızlandırıcısına yatırım yapmıştı. Bazı üreticiler de yoğun bir şekilde Nvidia A100 siparişi veriyor ancak bu yıldan itibaren Nvidia H100 ön plana çıktı. Görülen o ki Nvidia henüz yoğun taleplere hazır değil.

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