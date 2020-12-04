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    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Wristcam ile Apple Watch iki kamera kazanıyor

    Wristcam kayış aksesuarı; üzerinde bulunan iki adet kamerası ile Apple Watch akıllı saatinize işlerlik kazandırıyor. İsterseniz saat üzerinden yayın bile yapabiliyorsunuz.
    2 hf.
    1,5b
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    Apple Watch
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Wristcam ile Apple Watch iki kamera kazanıyor
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    Akıllı saatlerde kamera bileşeni çok alışık olduğumuz bir durum değil ve bu Apple Watch serisinde de böyle. Bununla birlikte kolunda kamera deneyimi yaşamak isteyenler için üçüncü taraf aksesuar üreticileri boş durmuyor.

    Wristcam nedir?

    Wristcam aksesuarı Apple Watch için ihtiyacınız olan kameraları sunuyor. Bir kayış şeklinde olan aksesuarın dışa bakan kısmında 8MP çözünürlüğünde, kullanıcıya bakan kısmında ise 2MP çözünürlüğünde Sony kameralar yer alıyor. Made for Apple Watch sertifikası aldığı için herhangi bir uyum problemi mevcut değil. Aslında ürün ayrı bir modül ve kayışın içerisine takılıyor. Böylece kayışlar değiştirilebiliyor.

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    Full HD kayıt yapabilen kayış WiFi ve Bluetooth 5.0 üzerinden bağlantı kuruyor. Saatin ana ekranı üzerinden fotoğraf ve video çekebildiğiniz gibi yayın da yapabiliyorsunuz. 8GB dahili hafızası kayıtlarınızı saklamak için yeterli.

    Gün boyu kullanım süresi sunan bataryası manyetik USB adaptörü ile şarj edilebilen kayışın kamera LED bildirimleri karşı tarafı uyaracak şekilde tasarlanmış. Böylece gizli kayda imkan tanımıyor. Wristcam aksesuarı 299$ fiyat etiketine sahip ve Mart ayında piyasada olacak.



    https://www.wristcam.com/product Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    manesnuc (Fırat Küçük) 2 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Biraz abartı değil mi bu. Çinli sapık saatleri gibi. Tamam eli yüzü düzgün tasarımlı falan ama saatin şarjı zaten normal kullanımda çok yeterli değil. Sanırım içerisinde batarya var ama o uygulamayı çalıştırınca saatten kontrol edicez ve saatin şarjı erken bitecek. Tabi ekstra olarak bu kamera ile saatten ne video konferans yapabilirsin ne uzun videolar çekebilirsin.
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    cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel
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