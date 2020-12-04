Wristcam ile Apple Watch iki kamera kazanıyor

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Akıllı saatlerde kamera bileşeni çok alışık olduğumuz bir durum değil ve bu Apple Watch serisinde de böyle. Bununla birlikte kolunda kamera deneyimi yaşamak isteyenler için üçüncü taraf aksesuar üreticileri boş durmuyor.

Wristcam nedir?

Wristcam aksesuarı Apple Watch için ihtiyacınız olan kameraları sunuyor. Bir kayış şeklinde olan aksesuarın dışa bakan kısmında 8MP çözünürlüğünde, kullanıcıya bakan kısmında ise 2MP çözünürlüğünde Sony kameralar yer alıyor. Made for Apple Watch sertifikası aldığı için herhangi bir uyum problemi mevcut değil. Aslında ürün ayrı bir modül ve kayışın içerisine takılıyor. Böylece kayışlar değiştirilebiliyor.

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Full HD kayıt yapabilen kayış WiFi ve Bluetooth 5.0 üzerinden bağlantı kuruyor. Saatin ana ekranı üzerinden fotoğraf ve video çekebildiğiniz gibi yayın da yapabiliyorsunuz. 8GB dahili hafızası kayıtlarınızı saklamak için yeterli.

Gün boyu kullanım süresi sunan bataryası manyetik USB adaptörü ile şarj edilebilen kayışın kamera LED bildirimleri karşı tarafı uyaracak şekilde tasarlanmış. Böylece gizli kayda imkan tanımıyor. Wristcam aksesuarı 299$ fiyat etiketine sahip ve Mart ayında piyasada olacak.

https://www.wristcam.com/product

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